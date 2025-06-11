جياني إنفانتينو يقول إن كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ هي لحظة "انطلاقة كبرى" لكرة القدم

رئيس FIFA مخاطباً الإعلاميين في ميامي بالولايات المتحدة: "نحن نكتب التاريخ هنا في أمريكا الشمالية"

تنطلق بطولة الأندية العالمية الأكثر شمولاً على الإطلاق بمواجهة بين إنتر ميامي والنادي الأهلي المصري على ملعب هارد روك يوم السبت 14 يونيو/حزيران

السيد إنفانتينو يقول إن البطولة المكونة من 32 فريقاً تمثل "شيئاً خاصاً"، حيث ستضم لاعبين من ما يقارب 90 دولة، موحدةً العالم

وصف رئيس FIFA جياني إنفانتينو بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ بأنها لحظة "انطلاقة كبرى" لكرة القدم. وذلك مع تزايد الترقب لانطلاق بطولة الأندية العالمية الأكثر شمولاً على الإطلاق يوم السبت.

سيكون ملعب هارد روك في ميامي جاردنز بالولايات المتحدة الأمريكية، بمثابة نقطة محورية في عالم كرة القدم عندما يواجه نادي إنتر ميامي النادي الأهلي المصري في الملعب الأيقوني بولاية فلوريدا. ويعد هذا الملعب واحداً من 12 ملعباً في 11 مدينة أمريكية ستكون مسرحاً للمباريات الـ63 للبطولة التي ستحدد أول أبطال عالم حقيقيين للأندية.

وقال السيد إنفانتينو في كلمة خلال حدث حضره كبار الشخصيات المحلية ووسائل الإعلام في ميامي وبجواره كأس بطولة كأس العالم للأندية FIFA الجديدة: "نحن نكتب التاريخ هنا في أمريكا الشمالية. نحن نكتب التاريخ هنا في ميامي، ابتداءًا من 14 يونيو/حزيران. لأول مرة في التاريخ، سيتنافس أفضل 32 نادياً في العالم في بطولة ستقدم لنا في الأخير النادي الأفضل في العالم."

وأردف "سيلعبون من أجل هذه الكأس المذهلة، والتي كما ترون، خاصة جداً ومبتكرة للغاية، ولا تشبه أي كأس أخرى في عالم الرياضة. إنها تمثل الماضي والحاضر والمستقبل. تمثل انطلاقة كبرى، لأن هذا ما تقدمه بالضبط، وقد فكرنا في أننا يجب أن نحصل على كأس أيقونية لمسابقة أيقونية."

وأضاف قائلًا: "كما تعلمون، وضعنا مليار دولار أمريكي كجائزة مالية. يستطيع البطل الفوز بما يصل إلى 125 مليون دولار أميركي، وهذا بالطبع مبلغ ضخم جداً. ولكن الأمر يتعلق أيضاً بالمجد المتمثل في تدوين اسمك، اسم النادي الفائز وجميع الأندية المشاركة - تدوين أسمائها في التاريخ."

يضم نادي إنتر ميامي في قائمته ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس ضمن تشكيلته، وهما بطلان سابقان لكأس العالم FIFA™، وتم ضمهما في القوائم الأولية للبطولة من قِبل الأندية الـ32 المشاركة.

وقال مدرب إنتر ميامي خافيير ماسكيرانو خلال الحدث الذي حضره مدرب الأهلي خوسيه ريفيرو أيضاً، وهما مدربا الفريقين المتنافسين في مباراة الافتتاح التاريخية: "تحدثنا عن هذا الأمر قليلاً مع اللاعبين هذا الأسبوع. لدينا الفرصة للعب في كأس العالم للأندية (FIFA). يحدث هذا كل أربع سنوات. لا تعرف ما إذا كانت ستُتاح لك فرصة المشاركة في البطولة مرة أخرى. الأمر كأنك تخبر لاعبًا عن كأس العالم [FIFA]. لذا عليك تضع ذلك في اعتبارك، أليس كذلك؟ أمر التنافس، بالإضافة إلى عيش اللحظة والاستغراق فيها بشكل كامل—أي الاستمتاع بهذا الوقت."

حدث إعلامي حول كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في ميامي Previous 01 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks 02 / 12 Sportscaster Andres Cantor, Al Ahly FC Manager José Riveiro, Miami Dade College President Madeline Pumariega, Inter Miami CF Manager Javier Mascherano and FIFA President Gianni Infantino 03 / 12 City of Miami Mayor Francis Suarez speaks 04 / 12 Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava poses next to the FIFA Club World Cup Trophy 05 / 12 Al Ahly FC Manager José Riveiro speaks 06 / 12 Inter Miami CF Manager Javier Mascherano speaks 07 / 12 FIFA President Gianni Infantino is interviewed 08 / 12 FIFA Legend Ronaldinho is interviewed by Andres Cantor 09 / 12 Miami Dade College President Madeline Pumariega speaks 10 / 12 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Legend Ronaldinho 11 / 12 Musician and Producer Emilio Estefan speaks 12 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks Next

وأشار السيد إنفانتينو أيضاً إلى العلاقة القوية التي تربط FIFA بمدينة ميامي حيث يتواجد مكتب كأس العالم FIFA 26™ في المدينة، وقد تم افتتاح مكتب قسم الشؤون القانونية والامتثال الجديد لـFIFA هناك في أغسطس/آب 2024.

كما سيتم إنشاء معرض FIFA Museum في برج الحرية في المدينة، حيث تتمتع FIFA بشراكة قوية مع كلية ميامي ديد (MDC)، التي انضمت رئيستها مادلين بوماريجا إلى عمدة مقاطعة ميامي ديد دانييلا ليفين كافا وعمدة مدينة ميامي فرانسيس سواريز في هذا الحدث.

وقالت عمدة المقاطعة دانييلا ليفين كافا: "ستكون ميامي هي ركيزة الحدث. فالأمر لا يتعلق بالمباريات فقط. بل إنه يتعلق بتحويل ثقافتنا أيضاً."

وقال رئيس FIFA: "شكري هنا اليوم في موطننا، وموطني أيضاً، ميامي، موجه إلى عُمَد مدننا على مساعدتهم ودعمهم وثقتهم وإيمانهم بنا منذ البداية، عندما كنا نفكر في المكان الذي يجب أن نذهب إليه، وأين يجب أن نتواجد، وأين يجب أن يكون مقرنا الرئيسي؟ حسناً، نحن هنا في ميامي، ونحن سعداء جداً لتواجدنا هنا عشية هذه البطولة."

واستمع الحضور أيضاً إلى أسطورة FIFA رونالدينيو جاوتشو قبل انطلاق البطولة الجديدة، التي قال السيد إنفانتينو إنها ستصحبها تأثيرات عالمية نظراً للطبيعة العالمية للعبة الجميلة.

وأوضح "سيكون هناك 48 فريقًا في كأس العالم FIFA العام المقبل. وسيتواجد في كأس العالم للأندية (FIFA) هذا العام 32 فريقاً لكن بلاعبين من 90 دولة مختلفة. لذا، جميع هؤلاء اللاعبين ستتابعهم بلدانهم لأنها تريد أن ترى أبطالها ونجومها يلعبون في هذا المسرح العالمي. هذا شيء خاص."