رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس لبنان جوزيف عون يناقشان الخطوات المقبلة للعبة في هذا البلد المهووس بكرة القدم

رئيس FIFA ورئيس لبنان يلتقيان في نيويورك بالولايات المتحدة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

جياني إنفانتينو: "لعبتنا تستطيع مد الناس بالأمل والفرص في هذا البلد الجميل"

استعراض مشروع FIFA Arena كجزء من المناقشات

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وناقشا كيف يمكن لمشروع FIFA Arena المساعدة في الحفاظ على وتيرة عالية لتطوير كرة القدم في البلد الغرب آسيوية.

وكان لبنان في طليعة المشاركين في مشروع FIFA Football for Schools، حيث تم اختياره - إلى جانب بورتوريكو - لإطلاق المرحلة التجريبية من المبادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وفي تلك المناسبة، انضم إلى السيد إنفانتينو عدد من أساطير FIFA في إطلاق البرنامج الذي يعلم مهارات الحياة إلى جانب مهارات كرة القدم لأطفال المدارس، في جبل لبنان وبيروت.

وقد بدأ مشروع FIFA Arena في وقت سابق من هذا العام، ويهدف إلى إنشاء 1000 ملعب صغير حول العالم، وخاصةً في المناطق الحضرية والريفية الأقل حظًا، بحلول موعد كونغرس FIFA 2031. وقد افتتحت عدد من البلدان منشآتٍ بالفعل، وشرح رئيس FIFA للرئيس عون كيف تستطيع بلاده المهووسة بكرة القدم الاستفادة من اتباع خطى تلك البلدان.

“وقال السيد إنفانتينو بعد الاجتماع على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة 2025: "كان من دواعي سروري التحدث عن كرة القدم مع رئيس لبنان، جوزيف عون، في نيويورك". "يمكن أن توفر لعبتنا الأمل والفُرص للناس في هذا البلد الجميل، وقد تطرقنا إلى تعظيم مبادرات التطوير المختلفة التي يرعاها FIFA، وخاصةً مشروع FIFA Arena."

هذا ويُعد برنامج FIFA Forward من بين برامج FIFA التي كان لها تأثير ملموس بالفعل، حيث يستخدم الاتحاد اللبناني لكرة القدم التمويل لتحسين البنية التحتية وتهيئة الظروف لتطور المواهب المحلية وتألقها.

وقد تأهل المنتخب الوطني الأول للرجال إلى آخر نسختين من كأس آسيا – وهي أول مشاركة له خلاف كونه البلد المضيف للبطولة عام 2000 – وهو في طريقه لحجز مقعد في بطولة 2027 في المملكة العربية السعودية. كما يخوض المنتخب الوطني مباراة واحدة إقصائية أيضًا ضد السودان في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للتأهل إلى كأس العرب قطر FIFA™، بعد فوزه على نفس المنافسين في مرحلة المجموعات من نسخة 2021.

وبترتيب عالمي متواضع يحل في المركز الـ 125 في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، سطرت لاعبات المنتخب الوطني الأول لكرة قدم السيدات تاريخًا جديدًا بتخطي عقبة إيران في تصفيات كأس آسيا 2026 للسيدات، التي تؤهل بدورها إلى كأس العالم للسيدات FIFA 2027™.

واختتم إنفانتينو قائلاً: "حققت كرة القدم اللبنانية، بقيادة هاشم حيدر، تقدماً كبيراً في البنية التحتية والقواعد الشعبية، بمساعدة برنامج FIFA Forward. وقد انعكس هذا على أرض الملعب، لا سيما مع تأهل منتخب الرجال تحت 23 عاماً إلى كأس آسيا تحت 23 عاماً - AFC لأول مرة، وتحقيق فريق السيدات الأول تصنيفاً قياسياً عالمياً".