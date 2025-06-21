جياني إنفانتينو "منبهر برؤية" رئيس اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم

اُنتخِب نيلتون غوسماو رئيسًا لاتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم في يناير 2025

السيد غوسماو يقول إن الملعب الجديد سيكون "خبرًا رائعًا" لتيمور الشرقية

تيمور الشرقية تدخل تصفيات كأس العالم للسيدات FIFA™

كانت حاجة تيمور الشرقية إلى ملعب لاستضافة مباريات منتخبها الوطني محور النقاشات بين رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس اتحاد كرة القدم في البلاد خلال قمة FIFA التنفيذية لكرة القدم 2025 في ميامي بالولايات المتحدة.

عبّر نيلتون غوسماو، الذي اُنتخِب رئيسًا لاتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم FFTL في يناير 2025، عن أمله في أن يُستخدَم التمويل من برنامج FIFA Forward للمساعدة في بناء الملعب الجديد في العاصمة ديلي.

في الوقت نفسه، يعمل FIFA مع اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم (FFTL) على مشروعين مستقبليين جاريين. يتضمن المشروع الأول تركيب ملاعب اصطناعية وأضواء كاشفة في المركز الفني لاتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم، بقيمة إجمالية تبلغ 1.85 مليون دولار أمريكي. يشمل ذلك إنشاء ملعب اصطناعي كامل الحجم، وملعبين صغيرين، وأضواء كاشفة بدرجات إضاءة مختلفة. بمجرد اكتماله، سيتم تعميم المشروع على جميع أوساط كرة القدم في تيمور الشرقية، بما في ذلك الدوري المحلي، والمنتخبات الوطنية، وبرامج تنمية المهارات الشعبية، وأنشطة كرة القدم الأخرى. أما المشروع الثاني، فيتعلق ببناء مدرج صغير ومرافق ذات صلة تُكمل الملاعب. في الآونة الأخيرة، خاض منتخب تيمور الشرقية مبارياته الوطنية للرجال على أرضه في منطقة جنوب شرق آسيا نظرًا لعدم امتلاك البلاد ملعبًا مناسبًا لكرة القدم الدولية. وقد استضافت تيمور الشرقية آخر مباراة لها، ضمن تصفيات كأس آسيا 2027، ضد جزر المالديف، في داروين، أستراليا، في 10 يونيو/حزيران 2025.

قال السيد غوسماو: "هذا الاجتماع مهمًا جدًا بالنسبة لاتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم. ناقشنا دعم FIFA فيما يتعلق ببرنامج FIFA Forward، لأننا نفكر في [بناء] ملعبنا الخاص في ديلي، وقد تعهد الرئيس بمساعدة اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم على بناء هذا الملعب، بالتعاون مع حكومتنا".

"لذا، أعتقد أن هذا خبر رائع للجميع في تيمور الشرقية. نأمل أن نتمكن من افتتاح هذا الملعب لبلدنا في أقرب وقت ممكن. "حسنًا، كان هذا هو محور النقاش الذي خضناه مع الرئيس، وكان اجتماعًا مهمًا جدًا".

هذا وقد عُقد الاجتماع قبل المشاركة الأولى لمنتخب تيمور الشرقية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات FIFA™. ويواجهون العراق في 23 يونيو/حزيران ضمن تصفيات كأس آسيا للسيدات 2026، والتي بدورها بمثابة الطريق إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، قبل أن يواجهوا تايلاند والهند ومنغوليا.

وقال السيد إنفانتينو: "سررت بالترحيب برئيس اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم المُنتخَب حديثًا نيلتون غوسماو في ميامي لمناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية لكرة القدم وإمكانية بناء ملعب جديد، باستغلال دعم تمويل برنامج FIFA Forward".