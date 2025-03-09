الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد التأكيد على دعمه لبطولات FIFA خلال لقائه مع جياني إنفانتينو

رئيس الولايات المتحدة يشكل فريق عمل خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس FIFA

سيشرف فريق العمل على الاستعدادات لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 26™

يُتوقَع أن يكون للبطولتين تأثير اقتصادي يقارب الـ 40 مليار دولار أميركي مع خلق 200,000 فرصة عمل.

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو، خلال زيارة للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن، مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وشكره على تشكيل فريق عمل خاص من أجل الإشراف على الاستعدادات لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 26™، وأوضح كيف أن ذلك يعيد التأكيد على التزام الحكومة الأمريكية باستضافة الحدثين.

وخلال الاجتماع، وقع الرئيس ترامب على الأمر التنفيذي بإنشاء فريق العمل، الذي سيرأسه بنفسه وسوف ينسق مع الوكالات الفيدرالية لتخطيط وتنظيم استضافة البطولتين اللتين ستغير وجه كرة القدم العالمية.

كما عرض رئيس FIFA للسيد ترامب كأس بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA، وهي جوهرة تمثل أفضل ما في كرة القدم العالمية للأندية، والتي من المقرر تقديمها لأبطال العالم الرسميين للأندية يوم الأحد 13 يوليو في نيويورك بولاية نيوجيرسي.

بطولة كأس العالم FIFA 26، التي ستستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، ستكون الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ البطولة، حيث سيشارك 48 فريقًا في 104 مباراة في 16 مدينة، وهو ما قارنه السيد إنفانتينو بتنظيم "ثلاث مباريات سوبر بول يوميًا" لمدة شهر.

وقال السيد إنفانتينو إنه يُتوقَع أن يكون للبطولتين تأثير اقتصادي إجمالي في حدود 40 مليار دولار أمريكي مع خلق 200,000 فرصة عمل، في بطولتين من المقرر أن تستقبلا أكثر من 10 ملايين شخص.

""سترحب أمريكا بالعالم. سيكون هناك ملايين الأشخاص القادمين، سيادة الرئيس – ملايين الأشخاص" قال إنفانتينو. "وعلاوةً على ذلك، سوف نمنح الفرح والسعادة للعالم أجمع. وبالطبع، هذا لا يقدر بثمن. لذا، أشكرك سيادة الرئيس على تشكيل فريق العمل هذا لأنه من المهم أن يشعر كل من يأتي إلى أمريكا بالأمان والترحيب، ولهذا السبب، كان من المهم أن تشكل الحكومة فريق العمل هذا في البيت الأبيض، برئاسة الرئيس (الولايات المتحدة) نفسه".

وأضاف رئيس FIFA: "نحن هنا لخلق وتقديم أفضل عرض شهده الكوكب على الإطلاق. وسنفعل ذلك معًا، سيادة الرئيس".

ومن جانبه، قال الرئيس ترامب إنه لشرف للولايات المتحدة أن تستضيف البطولة، وأنه ينوي حضور المباريات. حيث قال: "أود حضورها، بالتأكيد، وأكثر من مجرد مرة واحدة. سوف نقوم بجولات، إنها فترة شهر واحد، وهي ذروة الترفيه فعليًا. إنها واحدة من الأحداث العظيمة في أي مكان في العالم".

وأضاف قائلًا: "يعجبني ما قلته، '(إنها) كثلاث بطولات سوبر بول يوميًا لمدة شهر'، هذا يصفها تمامًا."