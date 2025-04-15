الجيل المقبل هو محور زيارة رئيس FIFA إلى أتلانتا: "الأطفال هم مستقبلنا"

جياني إنفانتينو في زيارة إلى أتلانتا، إحدى المدن المستضيفة لبطولتي كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 2026™

رئيس FIFA يُشيد بالأثر الاجتماعي لمنظمة Soccer In the Streets غير الربحية لما تقوم به من مشاريع لتطوير فئة الشباب

إنفانتينو يؤكد على أهمية مساهمة FIFA في برنامج إرث مونديال الأندية بمليون دولار أمريكي لكل مدينة مستضيفة

خلال زيارته لمدينة أتلانتا، إحدى المدن الأمريكية الـ 11 التي ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز، أكد رئيس FIFA جياني إنفانتينو على التزام FIFA بإتاحة كرة القدم لشريحة أوسع من فتيان وفتيات المستقبل.

وستشهد بطولة الأندية بحلّتها الجديدة مشاركة 32 من نخبة أندية العالم وكوكبة من ألمع نجوم المستديرة الساحرة، بحيث تتحوّل إلى حدث يستقطب إلهام المشجعين الشباب حول العالم. وستكون الأنظار شاخصة على أمريكا الشمالية مجدداً بعد 12 شهراً من زخم مونديال الأندية مع استضافة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في 16 مدينة مستضيفة، والتي ستكون مصدر إلهام إضافي لكل عشاق المستديرة الساحرة من كافة الأعمار.

وخلال تواجده في مدينة أتلانتا، زار رئيس FIFA ملعب مرسيدس بنز الذي سيستضيف ست مباريات في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025، وثماني مواجهات في بطولة كأس العالم FIFA 2026. كما التقى بعمدة المدينة أندريه ديكنز، ورئيس نادي أتلانتا فالكونز آرثر بلاند، بالإضافة إلى ديفيد غولد رئيس الذراع الأمريكي لشركة الإلكترونيات متعددة الجنسيات Hisense، التي أصبحت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 أول شريك رسمي كأس العالم للأندية FIFA.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في زياردة إلى أتلانتا 01:53

“وقال إنفانتينو: "أتوجه بجزيل الشكر للعمدة أندريه ديكنز على دعمه وتعاونه مع FIFA في إطار استضافتنا لبطولتين تكتسيان أهمية كروية واجتماعية كبيرة". وأردف: "كما أُعرب عن شكري لآرثر بلانك، الذي اضطلع بجهود كبيرة في سبيل خدمة المدينة ولعبتنا العظيمة"، وذلك في إشارة منه إلى الدور الرائد الذي تقوم به منظمة Soccer In the Streets غير الربحية، والتي تشرف على برامج تطوير لفئة الشباب من خلال الرياضة في الأحياء منخفضة الدخل.

وقال عن ذلك رئيس FIFA: "كان من دواعي سروري أن أحظى بفرصة زيارة منظمة Soccer In the Streets، التي تضطلع بعمل يترك أثراً من خلال توظيف كرة القدم لمساعدة الأطفال في المجتمع المحلي. تسعى (بطولة) كأس العالم للأندية إلى دعم هذه القضايا بشكل أكبر من خلال التزامها بتقديم مليون دولار أمريكي لكل مدينة مستضيفة، ومن بينها أتلانتا". ويأتي هذا في إطار مساهمة FIFA بجعل إرث هذه البطولة العالمية الرائدة يعود بالفائدة على الأجيال في السنوات المقبلة. وقال عن ذلك: "أطفالنا هم مستقبلنا، وسنستمر في جعل كرة القدم متاحة لهم".

ورافق رئيس FIFA مستشار كرة القدم الأول في FIFA يوري دجوركاييف، الفائز بكأس العالم FIFA™ مع فرنسا عام 1998، ومسؤولة كرة القدم جيل إليس، المدربة الفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA™ مع الولايات المتحدة عامي 2015 و2019. وكانت للرئيس محطة في متنزه سنتينيال أتلانتا، الذي تبلغ مساحته 22 هكتاراً، وسيكون موقع مهرجان المشجعين (FIFA Fan Fest) الرسمي خلال بطولة كأس العالم 2026 FIFA، والذي يُمثل رمزاً إضافياً لإرث هذه البطولة بشكلها الموسع الذي يشمل مشاركة 48 منتخباً.