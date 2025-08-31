رئيس FIFA يؤكد أن "الجماهير ستكون موضع ترحيب" وأن عملية الدخول ستكون "سلسة" في كأس العالم 26 FIFA™

جياني إنفانتينو لوسائل الإعلام الأفريقية في إشارة إلى كأس العالم FIFA™ العام المقبل "المتأهلُون سيجلبون جماهيرهم معهم"

رئيس FIFA يؤكد أيضًا على ضرورة "إيجاد توازن صحيح" لضمان لعب القدر المثالي من كرة القدم على مستوى العالم

إشادة بمساهمة البطولات الإقليمية في تطوير اللعبة قبل نهائي بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2024 في نيروبي بكينيا

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو أن "الجماهير في جميع أنحاء العالم سيكونون موضع ترحيب" عند حضورهم كأس العالم 26 FIFA™ في كندا والمكسيك والولايات المتحدة العام المقبل. ويُنتَظر أن يحضر أكثر من ستة ملايين مشجّع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة، والتي ستكون البطولة الأكبر حتى الآن في تاريخ المسابقة الذي يمتد لقرن من الزمان تقريباً. وأوضح السيد إنفانتينو، الذي التقى في وقت سابق من هذا الأسبوع بالرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، أن FIFA يعمل مع حكومات الدول المستضيفة للبطولة من أجل ضمان تمكّن المشجعين الذين يرغبون بالتواجد في البطولة من الحضور.

وقال إنفانتينو موضحاً خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء اتحادات كرة القدم الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم البالغ عددها 54 اتحاداً في نيروبي بكينيا "أعتقد أنه من المهم توضيح هذا الأمر. هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة المنتشرة. سيكون الجميع مرحباً بهم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة لحضور كأس العالم FIFA العام المقبل. نحن نعمل من أجل هذا بالضبط." وأضاف "في كأس العالم للأندية FIFA هذا العام، كان لدينا مشجعون قادمون (إلى الولايات المتحدة) من 164 دولة مختلفة دون أي مشكلة، بالتأكيد. بالطبع، هناك عملية يجب اتباعها لاستصدار التأشيرات وما إلى ذلك. وستكون هذه العملية سلسة، وستضمن قدرة المتأهلين على الحضور مع مشجعيهم."

وبما أن 11 من المدن المضيفة الـ16 تتواجد في الولايات المتحدة، يخطّط غالبية الزوار الأجانب لحضور المباريات على الملاعب الأميركية. وقال السيد إنفانتينو، الذي التقى الرئيس دونالد ترامب في عدة مناسبات، أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطات الأمريكية لتبسيط إجراءات دخول المشجعين. وأضاف: "يتعيّن علينا العمل على ذلك، ويتعيّن علينا تحسينه وجعله أكثر بساطة. لكن هناك بالتأكيد التزاماً من جانب الحكومة في الولايات المتحدة لضمان سير العملية بسلاسة، حتى يُستقبَل المشجعون من جميع أنحاء العالم بترحيب حار."

وبالإضافة إلى الدول الثلاث المضيفة، حجزت 10 دول بالفعل مقعدها في نهائيات البطولة، لكن لم تنجح أي دولة أفريقية في تحقيق ذلك حتى الآن. لم يسبق لأربع وخمسين من الاتحادات الأفريقية الأعضاء في FIFA المشاركة في كأس العالم FIFA من قبل، وبالتالي فإن زيادة عدد المنتخبات المتنافسة من 32 إلى 48 منتخباً، وزيادة عدد المقاعد المؤهلة لإفريقيا إلى تسعة مقاعد مضمونة وبحد أقصى عشرة مقاعد، توفّر للعديد من الدول فرصة فريدة للمشاركة في الحدث العالمي. كما قال السيد إنفانتينو أن الابتكار قد امتد أيضاً لضمان أن البطولة، التي يُتوقَع أن يتابعها نحو ستة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم، سيكون لها تأثير يتجاوز بكثير أرضية الملعب. وأوضح رئيس FIFA "نُريد توحيد العالم وسوف نُوحّد العالم العام المقبل. يحتاج العالم إلى مناسبات تدفعه للتلاحم، وجمع الفِرق معاً، وتقريب الناس من بعضهم البعض، وجعل المشجعين على قلب رجلٌ واحد. نتوقّع أن يأتي ملايين المشجعين إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في العام المقبل. نريد أن يكون هذا احتفالًا، والجميع عازمون على تحقيق هذا. لذا، أكرّر، سيكون الجميع موضع ترحيب. كونوا إيجابيين، وسترون أن هذا سيكون احتفالاً عظيماً جدًا بأعظم بطولة لكأس العالم FIFA على الإطلاق."

وعند سؤاله عن مباريات كرة القدم عالية المستوى، قال السيد إنفانتينو إن الحوار والتحليل الدقيق لكل دولة ومنطقة على حدة كان أمراً ضرورياً لضمان قائمة مباريات مثالية.

وقال رئيس FIFA مشيراً إلى أنه على الرغم من مشاركة أربعة أندية أفريقية فقط في كأس العالم للأندية 2025 FIFA، إلا أنّ ما لا يقل عن 19 جنسية أفريقية مختلفة كانت ممثلةً بلاعبين في الفِرق الـ32 المتنافسة: "نحن بحاجة إلى إيجاد توازن صحيح دائماً بين إشراك العالم بأسره – أو القارة بأكملها عندما يتعلّق الأمر بأفريقيا – والقيام بشيء من أجل النخبة فقط أو من أجل الجميع." وأضاف: "فتح هذا أبواباً جديدة وفرصاً جديدة للاعبين، وبالطبع، نتناقش دائماً مع جميع المعنيين – الدوريات والأندية والاتحادات وما إلى ذلك – للعمل معاً من أجل إيجاد التوازن الصحيح فعلياً، وما هو أكثر منطقية. نرى أن الملاعب تكون ممتلئة، خاصةً عندما تلعب الفِرق على أرضها. كما أن الحماس والانخراط يكونان على أوجهما. وربما بالنسبة لبعض اللاعبين أو الفِرق أو الدول، يكون هناك، في بعض الأحيان، قدر كبير من زخم كرة القدم، وفي بلدان أخرى لا يكون هناك ما يكفي الزخم لكرة القدم. ومَن يقول أن كرة القدم ليست كافية في الواقع في أغلب الحالات والمواقف؟ لذا، نحن بحاجة إلى معالجة كل هذا ومحاولة إيجاد التوازن الصحيح."

كما سلّط السيد إنفانتينو الضوء أيضاً على الدور الذي لعبه FIFA في تطوير كرة القدم من خلال الاستثمار المباشر، ولا سيّما من خلال برنامج FIFA Forward، الذي يوفّر التمويل لمشاريع موجّهة خصيصاً لاحتياجات وطموحات كل اتحاد عضو ومستوحاة منه. وفي المرحلة الثالثة من برنامج FIFA Forward، يستطيع البرنامج توفير ما يصل إلى 8 ملايين دولار أميركي لكل اتحاد عضو بين عامي 2023 و2026، وهو سبعة أضعاف المبلغ الذي حصلوا عليه مقارنةً بدورة 2011-2014.