رئيس FIFA يلتقي رئيس كينيا مع تقدّم مشروع FIFA Forward

جياني إنفانتينو يلتقي الرئيس ويليام روتو ويستلم سندات ملكية الأرض التي سيُبنى عليها المركز الفني الجديد لاتحاد كينيا لكرة القدم بدعم من برنامج FIFA Forward

رئيس FIFA يزور ملعب تالانتا الذي شارف بناؤه على الاكتمال قبل حضور نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2024 في عاصمة كينيا، نيروبي

تهنئة الدول المشاركة في استضافة البطولة بعد "تجربة مذهلة لا تُصدَق" حصد فيها المغرب اللقب بعد التغلّب على مدغشقر

سلّم الرئيس الكيني وليام روتو لرئيس FIFA جياني إنفانتينو سندات ملكية الأرض التي سيبني عليها اتحاد كينيا لكرة القدم (FKF) مركزه الفني الوطني الجديد بدعم تمويلي من برنامج FIFA Forward. والتقى السيد إنفانتينو، في أول زيارة له إلى كينيا منذ توليه منصبه في عام 2016، بالرئيس روتو في قصر الرئاسة بالعاصمة نيروبي، حيث أُقيم حفل بمناسبة الخطوة الهامة التالية في المشروع المشترك بين FIFA واتحاد كينيا لكرة القدم.

وفي رحلته التي رافقه فيها نائب رئيس FIFA ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، والأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم، ونائب رئيس الاتحادات الأعضاء ومدير الاتحادات الأعضاء في أفريقيا جيلسون فرنانديز، وأسطورة FIFA ورئيس مكتب الدوحة حسين خرجة، قال رئيس FIFA: "لقد كان من دواعي سروري أن يرحّب بي رئيس كينيا ويليام روتو لمناقشة لعبتنا الجميلة وكذلك استلام سندات ملكية الأرض التي سيُبنى عليها مستقبل كرة القدم الكينية." وأضاف رئيس FIFA قائلًا: "سيكون المركز الفني الجديد في ماشاكوس بمثابة مركز للمنتخبات الوطنية اليوم باعتباره منشأة مناسبة للتحضير للمباريات والبطولات الدولية. ولكنه سيكون أيضاً بمثابة منارة أمل وإلهام للاعبي كرة القدم الكينيين في المستقبل، الذين يُمكنهم أن يطمحوا للوصول إلى هناك في السنوات القادمة." وختم إنفانتينو عن الزيارة "أود توجيه الشكر للرئيس روتو، الذي لديه شغف كبير بكرة القدم، وحكومته لإهداء الموقع إلى FIFA واتحاد كينيا لكرة القدم. أعرب عن يقيني الكامل بقدرة رئيس اتحاد كينيا لكرة القدم حسين محمد وفريقه على تنفيذ هذا المشروع الطموح بكل جدية واحترافية وبدعم FIFA، فضلاً عن توجيهات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقيادة الرئيس باتريس موتسيبي، سنعمل على ضمان أن تخطو كرة القدم الكينية خطوة كبيرة إلى الأمام." وسوف يتضمّن المشروع ملعباً واحداً بأرضية من العشب الطبيعي وملعبين بأرضية من العشب الصناعي بالإضافة إلى مبنى إداري ومرافق للمؤتمرات. ويُموَل المشروع من برنامج FIFA Forward بقيمة 4.6 مليون دولار أمريكي، والتي ستُقدَم إلى لجنة التطوير التابعة لـFIFA في وقت لاحق من هذا العام.

وخلال وقت سابق من اليوم، انضم السيد موتسيبي إلى السيد إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء اتحادات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم البالغ عددها 54 اتحاداً. وانطلقوا بعد ذلك إلى جولة في ملعب تالانتا برفقة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ورئيس اتحاد كينيا لكرة القدم حسين محمد. من المقرر أن يكتمل بناء الملعب الذي سوف يتسع لـ60,000 ألف متفرجاً في وقت لاحق من هذا العام، وسيكون أحد أهم أحداث كأس الأمم الأفريقية 2027، التي ستستضيفها كينيا بالاشتراك مع جارتيها تنزانيا وأوغندا. كما استضافت نفس هذه الدول أيضاً كأس الأمم الأفريقية للمحليين لعام 2024، وهي بطولة مخصّصة للاعبين المحليين في دوري كل بلد.

وفي ختام يوم حافل، انضم السيد إنفانتينو إلى الرئيس روتو، والسيد موتسيبي، وسليم مفوريا وزير شؤون الشباب والاقتصاد الإبداعي والرياضة في كينيا، وجميع رؤساء الاتحادات الأفريقية الأعضاء في FIFA البالغ عددها 54 اتحاداً في نهائي البطولة، والتي شهدت فوز المغرب على مدغشقر بنتيجة 3-2 ليحصدوا لقبهم الثالث القياسي.

وقد قال السيد إنفانتينو وسط الاحتفالات التي أقيمت بعد المباراة في مركز موي الرياضي الدولي: "تهانينا لمنتخب المغرب على الفوز ببطولة الأمم الأفريقية للمحليين. وتهانينا أيضاً لمنتخب مدغشقر الذي قدّم كل ما لديه على أرضية الملعب. لقد كانت مباراة مذهلة وبطولة عظيمة ونهائي رائع." وأضاف "كما أوجه تهنئة كبيرة جداً لكينيا، ولرئيسها السيد ويليام روتو، وللكاف ولأخي باتريس موتسيبي، ولكل من ساهم، وأخص كل هؤلاء المشجعين الرائعين هنا في نيروبي، في كينيا. لقد كانت تجربة مذهلة ولا تُصدَق. هؤلاء الناس، أنتم أيها الكينيون، أنتم تحبون كرة القدم، وتستحقون كل هذا وأكثر من ذلك بكثير."