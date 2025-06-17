"نقاشات بناءة" بين جياني إنفانتينو ورئيس اتحاد كرة القدم في جزر العذراء البريطانية

وعن هذا الاجتماع، قال إنفانتينو "عقدتُ مباحثات بناءة مع رئيس اتحاد كرة القدم في جزر العذراء البريطانية أفانيل مورتون في ميامي لمناقشة خطط النهوض بكرة القدم في البلاد، والتركيز على لعبة السيدات. وبينما يستمر برنامج FIFA Forward بدعم تطوير البنية التحتية، يترك برنامج Football for Schools - الذي انطلق في ديسمبر/كانون الأول الماضي - أثراً إيجابياً على فئة البراعم، وأتطلّع لاستمرار هذا التعاون." يُذكر أن برامج FIFA تترك أثراً ملموساً على هذا الأرخبيل الكاريبي، إذ ساعد تمويل مخطط تطوير المواهب FIFA على تطبيق نظام اكتشاف المواهب المحلية والدولية لفئة نخبة اللاعبين الشباب، بينما يساهم برنامج FIFA Forward بتحديث المركز الفني للاتحاد الوطني للعبة. وبعد إطلاقه في البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2024، ساهم برنامج Football for Schools بالتحاق عدد من مدرسي التربية البدنية بتدريب متخصص لإعدادهم من أجل تدريب كرة القدم في مدارسهم. وتستفيد المدارس المشارِكة في البرنامج من نظام دعم، يشمل الوصول إلى موارد ومناهج متخصصة ودعم مستمر للمدربين، ويأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد الوطني للعبة إلى الترويج لنمط حياة صحي ونشط ولصقل المواهب. من جهته، قال مورتون: "كان (الاجتماع) عموماً ودياً ومرضياً. أصغيتُ إلى شرح رئيس FIFA وهو أصغى لي أيضاً، ولهذا فإن الحصيلة ممتازة لجزر العذراء البريطانية. نتمنى كل التوفيق للرئيس إنفانتينو في مساعيه لصالح كرة القدم حول العالم."