رئيس FIFA يعرب عن امتنانه العميق للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، عقب انعقاد الاجتماع العام السنوي لـIFAB في بلفاست

حضر جياني إنفانتينو الاجتماع العام السنوي الـ 139 لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في قلب العاصمة الأيرلندية الشمالية

برفقة الأمين العام لـ FIFA، ماتياس جرافستروم، كان السيد إنفانتينو جزءاً من وفد FIFA المشارك في المناقشات بشأن التعديلات المقترحة على قوانين اللعبة

أكّد عقب اعتماد تغييرات تهدف إلى تقليص إهدار الوقت وتعزيز حماية الحكام: "سنواصل العمل معاً"

وجّه رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، شكره العميق إلى الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، واصفاً إياهم بـ "المضيفين الرائعين"، عقب اختتام الاجتماع العام السنوي الـ 139 لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في بلفاست بأيرلندا الشمالية.

شارك في الاجتماع إلى جانب رئيس FIFA نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم نائبه فيتوريو مونتالياني، وأعضاء مجلس FIFA كانيا كيوماني وهاني أبو ريدة، إلى جانب الأمين العام ماتياس جرافستروم، ورئيس لجنة الحكام بييرلويجي كولينا، ورئيس تطوير كرة القدم العالمية أرسين فينغر، ورئيسة كرة القدم النسائية جيل إليس، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات الإنجليزية والاسكتلندية والويلزية، في تجمّع ضم أبرز مشرّعي قوانين اللعبة.

أعرب السيد إنفانتينو عن سعادته بحضور الاجتماع العام السنوي الـ 139 لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في بلفاست وذلك قبل أن يتوجه في وقت لاحق إلى ملعب سيفيو لمتابعة مواجهة ربع نهائي كأس أيرلندا بين فريقي كروسيدرز وكليفتونفيل. "أود أن أوجّه شكري العميق لرئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، كونراد كيركوود، وفريقه على استضافتهم الكريمة، إذ كانت هذه فرصة مثالية لمناقشة أحدث التعديلات على قوانين اللعبة واستعراض التجارب الجديدة قيد التنفيذ."

المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB): الاجتماع العام السنوي الـ139 01:36

أُقرّت مجموعة من التعديلات على قوانين اللعبة، ومن المقرر أن يتم اختبارها خلال كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، تمهيداً لاعتمادها رسمياً في مختلف البطولات حول العالم اعتباراً من الأول من يوليو/تموز المقبل. من بين القرارات البارزة، تحديد مهلة زمنية لحراس المرمى لا تتجاوز ثماني ثوان للإمساك بالكرة، وإلا فسيُمنح الفريق المنافس ركلة ركنية.

الاجتماع السنوي الـ139 للمجلس الدولي لكرة القدم في بلفاست، أيرلندا الشمالية Previous 01 / 15 FIFA Secretary General Mattias Grafström, FIFA President Gianni Infantino and FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani during the IFAB 139th Annual General Meeting 02 / 15 First Deputy President of the IFA Neil Jardine, Irish Football Association Secretary General Patrick Nelson, Irish Football Association President Conrad Kirkwood and IFAB Secretary and CEO Lukas Brud during the IFAB 139th Annual General Meeting 03 / 15 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger and FIFA Chief Football Officer Jill Ellis during the IFAB 139th Annual General Meeting 04 / 15 Football Association Of Wales Chief Executive Noel Mooney (C) during the IFAB 139th Annual General Meeting 05 / 15 FIFA Referee Committee Chairman Pierluigi Collina during the IFAB 139th Annual General Meeting 06 / 15 PGMOL Chief Refereeing Officer Howard Webb during the IFAB 139th Annual General Meeting 07 / 15 FIFA Vice-President and Chairwoman of the Football Association Debbie Hewitt during the IFAB 139th Annual General Meeting 08 / 15 Scottish Football Association Vice-President Leslie Gray during the IFAB 139th Annual General Meeting 09 / 15 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger during the IFAB 139th Annual General Meeting 10 / 15 Irish Football Association (IFA) President Conrad Kirkwood speaks during the IFAB 139th Annual General Meeting 11 / 15 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani (R) prior to the IFAB 139th Annual General Meeting 12 / 15 General view during a press conference following the IFAB 139th Annual General Meeting 13 / 15 FIFA Secretary General Mattias Grafström during a press conference following the IFAB 139th Annual General Meeting 14 / 15 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger and FIFA President Gianni Infantino sign a board during the IFAB 139th Annual General Meeting 15 / 15 FIFA President Gianni Infantino presents a pennant to Irish Football Association (IFA) President Conrad Kirkwood during the IFAB 139th Annual General Meeting Next

كما تم منح الحكام صلاحية الإعلان داخل الملعب بعد مراجعات حكم الفيديو المساعد (VAR) أو المراجعات التي تستغرق وقتاً، وهي آلية طُبقت لأول مرة في كأس العالم للأندية FIFA 2022ä، ثم اعتُمدت لاحقاً في كأس العالم للسيدات FIFA 2023ä، حيث تُترك حرية تبنّيها للجهات المنظمة للبطولات.

كذلك، أُدرجت رسمياً في قوانين اللعبة مبادرة "القائد فقط" التي طبقتها FIFA لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس العام الماضي، ما يتيح للبطولات المختلفة حول العالم اعتماد هذه القاعدة، التي تقضي بأن يكون قائد الفريق وحده المخوّل بمخاطبة الحكم في مواقف محددة.

“قال السيد إنفانتينو، "أرحّب بتعديلات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على قوانين لعبتنا، التي تشمل الحد من إهدار الوقت من قبل حراس المرمى، وقصر التواصل مع الحكام على قائد الفريق في مواقف معينة، إلى جانب تعديلات أخرى مهمة. سيتم تطبيق هذه التعديلات في كأس العالم للأندية FIFA المقبلة بالولايات المتحدة في هذا العام، حيث نواصل سعينا لجعل رياضتنا أكثر أماناً وأقرب إلى الجميع. لهذا السبب، سنواصل العمل معاً." كما أكّد أن بطولات FIFA ستظل مختبراً حقيقياً لتغييرات القوانين المحتملة وكذلك تطورها.

وأضاف، "استناداً إلى ردود الفعل الإيجابية حول تجربة ارتداء الحكام لكاميرات الجسم في بعض البطولات، قررنا المضي قدماً في تطبيق هذه التقنية خلال كأس العالم للأندية FIFA المقبلة، لتكون جزءاً من البث المباشر للمباريات.