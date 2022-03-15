رئيس FIFA ووزير العمل القطري يجتمعان لمناقشة التقدم في حقوق العمال

التقى رئيس FIFA اليوم في الدوحة بسعادة وزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري. على ضوء انطلاق نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ بعد ما يزيد بقليل على 250 يومًا، ركزت المناقشات على التقدم المهم الذي تم إحرازه في مجال رعاية العمال وحقوق العمال منذ منح حق تنظيم البطولة لقطر في عام 2010، بالإضافة إلى العمل الذي يتعين إنجازه لضمان إرث اجتماعي دائم لأكبر بطولات كرة القدم في البلد المضيف. من جهته صرّح رئيس FIFA جياني إنفانتينو قائلاً: "علينا أن نقر بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في قطر خلال العقد الماضي. لقد تم إدخال إصلاحات تشريعية بارزة حققت بالفعل فوائد ملموسة لمئات الآلاف من العمال الوافدين. يسرني أن أرى الالتزام القوي من جانب السلطات القطرية لضمان تنفيذ كامل للإصلاحات في سوق العمل كله، مما يترك إرثًا دائمًا لكأس العالم FIFA بعد فترة طويلة من انتهاء البطولة، ويفيد العمال الوافدين في البلد المضيف على المدى الطويل. لا تزال التحديات قائمة - كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى حول العالم - ولكن التقدم المنجز في الماضي القريب لا يمكن إنكاره، وكذلك الالتزام بإحداث تغيير اجتماعي إيجابي ". من جانبه صرّح الدكتور علي بن صميخ المري قائلاً "إن دولة قطر كانت رائدة في تحديث قوانين وأنظمة العمل المتعلقة برعاية العمال. تستند هذه الإصلاحات إلى إطار قانوني وتشريعي سيستمر تطبيقه بعد كأس العالم ". خلال اللقاء، أقرّ جياني إنفانتينو وسعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري بالنتائج التي توصلت إليها بعثة الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) التي زارت قطر مؤخرًا والتي سلّطت الضوء على التطورات الرئيسية في إصلاح قوانين العمل، والتي أرست برنامجاً صلباً لحماية العمال فيما وراء عام 2022، والتطرق بصورة صريحة إلى بعض الآثار الإيجابية الواضحة بالفعل للإصلاحات. على سبيل المثال، أسفر قانون الحد الأدنى للأجور الجديد بالفعل إلى زيادة أجور 280 ألف عامل (13٪ من إجمالي القوة العاملة). كذلك فإنه، منذ مايو/آيار 2021، أدى القانون الخاص بالعمل أثناء درجات الحرارة المرتفعة (والذي يقضي بحظر العمل في الهواء الطلق فوق 32.1 درجة مئوية على مؤشر WGBT) إلى انخفاض كبير في حالات العمال المتعلقة التي تخضع للعلاج في قطر بسبب ارتفاع الحرارة، حيث تم منذ تطبيق القانون إغلاق 338 شركة لعدم امتثالها له.