عرض الكأس الذهبية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™ في برج ترامب الشهير

عُرضت الكأس بحضور رئيس FIFA جياني إنفانتينو وإيريك ترامب ورونالدو

بإمكان جماهير اللعبة مشاهدة الكأس في برج ترامب طيلة خمسة أيام

FIFA يفتتح مكتباً تمثيلياً له في برج ترامب

بعد جولة مكوكية حول العالم شملت محطات في مدن كافة الأندية الـ32 المشارِكة، توجّهت الكأس الذهبية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™ إلى برج ترامب في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك، حيث يُمكن لجماهير اللعبة التعرّف عن قرب على الجائزة الأغلى في عالم كرة القدم للأندية قبل النهائي المنتظر على ملعب ميت لايف يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025.

وخلال احتفالية اعتلى فيها المنصة مع إيريك ترامب وأسطورة المستديرة الساحرة البرازيلي رونالدو، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "نتواجد هنا في برج ترامب، ونشعر بسعادة بالغة وفخر كبير لا لمجرّد الكشف الرسمي (عن الكأس الذهبية لبطولة كأس العالم للأندية) في نيويورك، ولكن لكي نكشف للجميع...أن هذه الكأس ستبقى معروضة هنا حتى موعد إقامة المباراة النهائية... وستكون بانتظار الجميع، وكافة عشاق كرة القدم."

تقديم الكأس الذهبية لكأس العالم للأندية FIFA™ في برج ترامب 02:44

كما توجّه إنفانتينو بالشكر إلى الرئيس دونالد ترامب وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم دعم "مذهل" في سبيل تنظيم البطولة حيث قال "استضفنا الجماهير من كافة أرجاء العالم، من 168 دولة...وحضر منافسات البطولة حتى الآن 2.26 مليون مشجّع. يسود مستوى مذهل من المشاعر وشغف الجماهير واللاعبين في المباريات. خاض لاعبون من 72 دولة مختلفة منافسات كأس العالم للأندية FIFA، وسجّلت أندية من كافة القارات الست هدفاً واحداً على الأقل، وحصدت نقطة واحدة على الأقل في البطولة، وهو ما يُظهر كيف أن كرة القدم هي (لعبة) عالمية بحقّ."

وأضاف رئيس FIFA أن البطولة قرَّبت بين الناس في احتفال يسوده التناغم والوئام: "هذا هو جوهر كرة القدم، وما يصبو إليه FIFA، ألا وهو التقريب بين الناس. أما شعارنا لهذه النسخة من (بطولة) كأس العالم للأندية FIFA فهو ’معاً من أجل السلام‘. فنحن بحاجة إلى السلام في هذه الفترة المضطربة، وهو ما نعمل في سبيل تحقيقه. من المهم أن نُظهر أن الناس قادرون على التواجد سوياً في أجواء هادئة، والاحتفال سوية باللعبة الجميلة، وكذلك بمتعة تمضية وقت ممتع."

من جانبه، توجّه إيريك ترامب بالشكر إلى FIFA على جلب هذه البطولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية: "أصالة عن نفسي ونيابة عن مدينة نيويورك، ومؤسسة ترامب وكل من يعمل في هذا المبنى، نحن نحبكم." وأضاف مخاطباً الحضور الذين كان من بينهم أعضاء في مجلس FIFA وأساطير FIFA وشخصيات أخرى: "يشرّفنا ما يقوم به FIFA، ونشعر بحماسة كبيرة إزاءه."

أما رونالدو، الذي اعتلى منصة تتويج بطولة كأس العالم FIFA™ مرتين، فقد قال: "تأخر قليلاً انطلاق هذه البطولة، أيها الرئيس، وكنتُ أتمنى لو أني خضتها. ورغم أنها كانت ستقلّل أيام إجازتي، إلا أن ذلك لم يكن ليُمثِّل مشكلة بالنسبة لي، لأنها بطولة مذهلة بحق. وصراحة، الجماهير في البرازيل والعالم برمته وأنا كذلك على قناعة بأنها بطولة مدهشة، وخاصة فيما يتعلق بتجربة الجمهور في المباريات." وفي أحدث خطوة يقوم بها FIFA على التراب الأمريكي، أعلن رئيس FIFA عن افتتاح مكتب تمثيلي لـFIFA في برج ترامب، بعد أن سبق ذلك افتتاح مكاتب FIFA في ميامي التي يوجد فيها مقر قسم الشؤون القانونية والامتثال، بالإضافة إلى الفريق المعني بالجانب العملياتي لبطولتي كأس العالم للأندية FIFA™ وكأس العالم 2026 FIFA™.

وقال إنفانتينو بهذا الصدد: "FIFA هو منظمة عالمية، ولكي يُحقّق العالمية، لا بد من التواجد على المستوى المحلي، وفي كل مكان. ولذلك توجّب علينا التواجد في نيويورك، لا من أجل كأس العالم للأندية FIFA هذه السنة فحسب، بل كذلك من أجل كأس العالم FIFA خلال السنة المقبلة. ولهذا يجب أن تكون لدينا مكاتب في نيويورك."

وأردف "وها نحن نفتتح مكتب FIFA في برج ترامب اليوم. شكراً لك إيريك (ترامب)، وشكراً لكم جميعاً. وبطبيعة الحال، شكراً للرئيس (دونالد) ترامب، فهو من كبار مشجّعي كرة القدم، وكافة أفراد أسرته. حظينا بدعم كبير من الحكومة والرئيس عبر فريق العمل في البيت الأبيض من أجل (بطولة) كأس العالم للأندية FIFA (الجارية حالياً) و(كذلك بطولة) كأس العالم FIFA السنة المقبلة، ومن السلطات المحلية في نيويورك نيوجرسي، وكافة المدن المستضيفة. كان أمراً رائعاً، وساهم بالتأكيد في تحقيق بطولة كأس العالم FIFA لهذا النجاح المذهل حتى الآن."

يُذكر أن نيويورك لطالما كان معقلاً كروياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق أن انضمّ النجمان بيليه وفرانز بيكنباور إلى صفوف نادي نيوريوك كوزموس في السبعينيات، بينما استضاف ملعب جيانتس مباريات في بطولة كأس العالم 1994 FIFA™ وكأس العالم للسيدات FIFA™.

ونظراً لكون ملعب ميت لايف سيستضيف ثلاثاً من المواجهات المنتظرة في الأدوار النهائية لكأس العالم الأندية FIFA هذا الأسبوع (وهما مواجهتا نصف النهائي: فلومينينسي وتشيلسي (8 يوليو/تموز في الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي) وباريس سان جيرمان وريال مدريد (9 يوليو/تموز في الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي)، وموقعة النهائي (13 يوليو/تموز في الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي)، ندعو الجماهير للتحقق من توافر تذاكر المباريات عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.