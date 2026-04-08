ورشة عمل تحدد خطة إرث ملاعب FIFA Arena في المغرب

اجتمع ممثلون عن FIFA في مقره بأفريقيا بالعاصمة المغربية الرباط لبحث سبل إحداث تأثير مستدام لمشروع FIFA Arena في البلاد
استمع الحضور، من ممثلين عن الحكومة والتعليم وكرة القدم، إلى عروض توضيحية تُبين المجالات التي يمكن دمجها في المشروع والاستفادة منه على المدى الطويل
حضر الاجتماع ممثلون عن مجموعة OCP بعد توقيع اتفاقية في يناير 2026 مع رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، لإنشاء 30 ملعبًا مصغرًا من ملاعب FIFA Arena في مختلف أنحاء المغرب اجتمع ممثلون عن قطاعي التعليم وكرة القدم مع ممثلي FIFA ومسؤولين حكوميين لوضع خطة الإرث لمشروع FIFA Arena في المغرب. في يناير، وقّع رئيس FIFA ، جياني إنفانتينو، اتفاقية مع الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، ووزارة التربية الوطنية ورياض الأطفال والرياضة في المملكة المغربية، ومجموعة OCP، الرائدة عالميًا في مجال تغذية النباتات والحلول القائمة على الفوسفات، لإنشاء 30 ملعبًا مصغرًا من ملاعب FIFA Arena في مختلف أنحاء المغرب. ومن المقرر أن يتم إنشاء 30 ملعبًا مصغرًا من ملاعب FIFA Arena في مختلف أنحاء المملكة المغربية. خلال ورشة عمل استمرت ليوم واحد عُقدت في مكتب FIFA بأفريقيا في العاصمة المغربية الرباط، بحث المشاركون من الوزارات الحكومية المعنية، والصندوق الوطني لإدارة الموارد الكروية، والمؤسسات التعليمية، سبل التعاون مع FIFA لضمان إحداث تأثير ملموس ودائم لمواقع ملاعب FIFA Arena الثلاثين. ولربط البرنامج بالسياق الأكاديمي والكوري المحلي، اطلع المشاركون على عروض تقديمية من وزارة التربية والتعليم المغربية، والصندوق الوطني لإدارة الموارد الكروية، ومجموعة OCP، التي سيسهم دعمها في تسريع تنفيذ المشروع بعد افتتاح أول ملعب مصغر في مدينة مكناس في نوفمبر 2025.
ورشة عمل حول إرث وتأثير مشروع FIFA Arena في المغرب
01/09
FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop
02/09
قدّمت العديد من أقسام FIFA عروضًا توضيحية لتسليط الضوء على النطاق الواسع للمبادرات التي يُمكن تنفيذها بفضل الملاعب المصغّرة، ولا سيما برنامج FIFA Football for Schools، مخطط FIFA لتطوير المواهب، فضلًا عن دعم كرة القدم النسائية والقضايا الصحية ذات الصلة. أطلق السيد إنفانتينو مشروع "FIFA Arena" رسميًا خلال الكونغرس الخامس والسبعين لـ FIFA في أسونسيون، باراغواي، في مايو 2025، استجابةً لتعهد قطعه في القمة الدولية للرياضة من أجل التنمية المستدامة في باريس في يوليو 2024. ويهدف المشروع إلى إنشاء ما لا يقل عن 1000 ملعب مصغّر حول العالم بحلول موعد مؤتمر FIFA في عام 2031.