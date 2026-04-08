ورشة عمل تحدد خطة إرث ملاعب FIFA Arena في المغرب

حضر الاجتماع ممثلون عن مجموعة OCP بعد توقيع اتفاقية في يناير 2026 مع رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، لإنشاء 30 ملعبًا مصغرًا من ملاعب FIFA Arena في مختلف أنحاء المغرب اجتمع ممثلون عن قطاعي التعليم وكرة القدم مع ممثلي FIFA ومسؤولين حكوميين لوضع خطة الإرث لمشروع FIFA Arena في المغرب. في يناير، وقّع رئيس FIFA ، جياني إنفانتينو، اتفاقية مع الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، ووزارة التربية الوطنية ورياض الأطفال والرياضة في المملكة المغربية، ومجموعة OCP، الرائدة عالميًا في مجال تغذية النباتات والحلول القائمة على الفوسفات، لإنشاء 30 ملعبًا مصغرًا من ملاعب FIFA Arena في مختلف أنحاء المغرب. ومن المقرر أن يتم إنشاء 30 ملعبًا مصغرًا من ملاعب FIFA Arena في مختلف أنحاء المملكة المغربية. خلال ورشة عمل استمرت ليوم واحد عُقدت في مكتب FIFA بأفريقيا في العاصمة المغربية الرباط، بحث المشاركون من الوزارات الحكومية المعنية، والصندوق الوطني لإدارة الموارد الكروية، والمؤسسات التعليمية، سبل التعاون مع FIFA لضمان إحداث تأثير ملموس ودائم لمواقع ملاعب FIFA Arena الثلاثين. ولربط البرنامج بالسياق الأكاديمي والكوري المحلي، اطلع المشاركون على عروض تقديمية من وزارة التربية والتعليم المغربية، والصندوق الوطني لإدارة الموارد الكروية، ومجموعة OCP، التي سيسهم دعمها في تسريع تنفيذ المشروع بعد افتتاح أول ملعب مصغر في مدينة مكناس في نوفمبر 2025.