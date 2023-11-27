مدينة نيويورك تستضيف أول نسخة من بيت FIFA خلال الأسبوع الختامي لكأس العالم 2026 FIFA™

في نسخته الأولى على الإطلاق، سيفتح بيت FIFA أبوابه بمدينة نيويورك من 13 إلى 19 يوليو/تموز، وذلك قبيل نهائي كأس العالم 2026 FIFA™

صُممت وجهة FIFA الجديدة بالتعاون مع The iLUKA Collective، وستكون بمثابة بيت يجمع الشركاء والأساطير والمسؤولين التنفيذيين والضيوف

سيُشكّل بيت FIFA مركزاً للتواصل والثقافة والترفيه وكرة القدم خلال أحد أهم الأسابيع في عالم الرياضة

يسرّ FIFA أن يعلن عن إطلاق بيت FIFA، وهي تجربة جديدة تتمثل في افتتاح وجهة جديدة لـFIFA بمدينة نيويورك خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو/تموز 2026، بالتزامن مع الأسبوع الختامي لكأس العالم 2026 FIFA™.

ويقع بيت FIFA في براينت بارك، بقلب مانهاتن، حيث سيُوفّر مساحة مخصصة لشركاء FIFA وأساطير اللعبة والمسؤولين التنفيذيين والضيوف، في بيئة فريدة تجمع أسرة كرة القدم العالمية وقطاع الأعمال للتواصل والتعاون والاحتفاء بكأس العالم 2026 FIFA™ وبالرياضة الأكثر شعبية في العالم.

وصُمم بيت FIFA ليعكس حجم البطولة ومكانتها وأهميتها الثقافية، إذ تُقام كأس العالم 2026 FIFA™ من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز في 16 مدينة مستضيفة عبر كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وسيستضيف بيت FIFA، طوال الأسبوع الختامي للبطولة، برنامجاً يضم فرصاً للتواصل، ونقاشات فكرية رائدة، وتجارب ثقافية، وفعاليات خاصة، بينما تستقبل نيويورك نيوجيرسي العالم مع ختام أكبر نسخة في تاريخ المسابقة.

وفي هذا الصدد، قال رومي جاي، مدير قسم FIFA المعني بالأعمال التجارية "يُمثّل بيت FIFA إضافة جديدة ومثيرة إلى تجربة كأس العالم FIFA."

وأضاف "صُمم خصيصاً ليجمع الأشخاص الذين يساهمون في تشكيل معالم اللعبة العالمية ودعمها، من الشركاء والأساطير إلى المسؤولين الرياضيين والضيوف. كما سيكون المكانَ الذي يلتقي فيه القائمون على كأس العالم 2026 FIFA™ للاحتفاء بكرة القدم، وتبادل الأفكار، واستشراف مستقبل الرياضة."

وقد جرى تطوير بيت FIFA بالتعاون مع The iLUKA Collective، وهي وكالة عالمية حائزة على عدة جوائز في مجال التسويق الرياضي، وتتولى مسؤولية الفكرة والإنتاج والتنفيذ في مختلف جوانب التجربة. وسيجمع بيت FIFA بين كرة القدم والثقافة والترفيه وبرامج الأعمال داخل مقر خاص في مانهاتن طوال الأسبوع الختامي.