نفاذ جميع تذاكر المباراة الفاصلة المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ المقرَّرة بمدينة لوس أنجلوس

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 إجمالي 32 من نخبة فِرق العالم من الاتحادات القارية الستة، إذ ستنطلق النسخة الافتتاحية من المسابقة الرائدة يوم السبت 14 يونيو/حزيران على ملعب هارد روك في ميامي. وسيشهد الحدث الكروي الأبرز على صعيد الأندية إقامة ما مجموعه 63 مباراة موزَّعة على 11 مدينة مضيفة، هي أتلانتا وشارلوت وسينسيناتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل ونيويورك ونيوجيرسي وأورلاندو وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن العاصمة، على أن يكون ملعب ميتلايف في نيويورك نيوجيرسي مسرحاً للمباراة النهائية يوم الأحد 13 يوليو/تموز، حيث سيُتوَّج الفريق البطل على عرش أندية العالم. يُذكر أن مباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 كافة سيتم بثها مباشرة ومجاناً على منصة DAZN.com، التي ستنقل أجواء الإثارة والمتعة الكروية لكل عشاق اللعبة الجميلة في أرجاء العالم. The FIFA Club World Cup 2025 will bring together 32 elite teams from all six confederations, with the action set to kick off at Miami’s Hard Rock Stadium on Saturday, 14 June. A total of 63 matches will take place across 11 Host Cities – Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York New Jersey, Orlando, Philadelphia, Seattle and Washington, D.C. – culminating in what promises to be a spectacular final at New York New Jersey’s MetLife Stadium on Sunday, 13 July, when the FIFA club world champions will be crowned. All tournament matches will be live-streamed for free on DAZN.com, bringing the excitement of the first edition of the competition to every fan around the world.