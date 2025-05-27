نفاذ جميع تذاكر المباراة الفاصلة المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ المقرَّرة بمدينة لوس أنجلوس

تم بيع التذاكر المطروحة لعامة الجمهور للمباراة الفاصلة المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ المقررة يوم السبت 31 مايو/أيار في ملعب BMO

من المتوقع أن تشهد المباراة أجواء جماهيرية مذهلة عندما يتقابل نادي لوس أنجلوس الأميركي مع نادي أميركا المكسيكي

ستتولى DAZN، المنصة الرسمية لبث أحداث المسابقة، نقل المباراة مجاناً لكافة أرجاء العالم

سيكتسي ملعب BMO في لوس أنجلوس أبهى حلة يوم السبت 31 مايو/أيار، عندما يلتقي نادي لوس أنجلوس لكرة القدم ونادي أميركا المكسيكي في لمباراة الفاصلة المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ في الساعة 19:30 بتوقيت غرب الولايات المتحدة. وقد بيعت جميع التذاكر المطروحة لعامة الجمهور في غضون أيام قليلة فقط، حيث ستكتظ المدرجات بالمشجعين خلال المواجهة الحاسمة التي تحمل في طياتها آخر تذكرة للنسخة الافتتاحية من هذه البطولة الرائدة، مما سيضفي أجواء حماسية على الملعب الحديث الذي يقع في قلب مدينة لوس أنجلوس.

يمكن لعشاق كرة القدم حول العالم مشاهدة المباراة عبر DAZN، منصة البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التي تضم 32 فريقًابكافة أنحاء العالم. إذ سيحصل الفائز في هذه المواجهة الفاصلة على موطئ قدم في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، إلى جانب فلامينغو البرازيلي والترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي، فضلاً عن تلقي جائزة مالية قدرُها 9.55 مليون دولار أميركي مقابل التأهل للمسابقة، علاوة على جوائز إضافية على أساس الأداء.

ففي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سيعلب الفريقان شوطين إضافيين مدة كلّ منهما 15 دقيقة، وتفصل بينهما استراحة مدتها 5 دقائق. وإذا استمرّ التعادل بعد الشوطين الإضافيين، سيحتكم الفريقان لركلات الترجيح من أجل تحديد الفائز. ويُمكن للمشجعين الذين مازالوا يتطلعون لحضور المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™ الاطلاع على الخيارات المتاحة في المنصة الموثوقة لإعادة بيع التذاكر عبر الموقع FIFA.com/tickets، الذي شهد طرح دفعات جديدة من التذاكر بأسعار معقولة لحضور مباريات البطولة، ومن بينها مباريات مرحلة المجموعات بملعب روز بول الشهير في لوس أنجلوس، والتي سيكون من بين أطرافها عدد من العمالقة، مثل باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وريفر بليت. فمع تزايد درجة الإثارة والترقب، يُنصح بالإسراع في شراء التذاكر لحضور لنسخة الأكثر شمولاً في تاريخ المسابقات العالمية على صعيد الأندية. كما يمكن شراء حزم الضيافة الشاملة للتذاكر عبر الموقع FIFA.com/hospitality.