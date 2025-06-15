FIFA يشكر كل من شارك في إنجاح المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™ التاريخية

شهدنا مباراة افتتاحية مثيرة بين نادي الأهلي ونادي إنتر ميامي، والتي جرت في أجواء مذهلة على ملعب هارد روك الذي امتلأ بالجماهير في ميامي. في حفل كروي كبير شهده 60,927 متفرجاً وملايين الجماهير عبر التلفزيون حول العالم، كان الحماس بادياً على لاعبي الفريقين والجماهير على المدرجات الذين شاركوا بألوانهم وشغفهم في افتتاح هذا الفصل الجديد والتاريخي لكرة القدم العالمية للأندية.

يُعرب FIFA عن امتنانه العميق للتعاون والدعم المتميز من السلطات المحلية والاتحادية والأندية المشاركة وإدارة الملعب والمتطوعين، وكل من لعب دورا في جعل هذا الحدث مناسبة رائعة. إن تفانيهم وعملهم الجماعي يجسدان روح البطولة ومجتمع كرة القدم العالمي.

لقد قصت هذه المباراة شريط افتتاح بطولة واعدة وملحمية في الولايات المتحدة حيث سيحظى مشجعو كرة القدم بفرصة خاصة لرؤية بعض من أفضل الفرق في العالم وأكبر نجوم اللعبة على أرضهم.

هذه بطولة جديدة ومختلفة. إنها المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لأندية ولاعبين من جميع أنحاء العالم لمواجهة بعضهم في مباريات تنافسية على المسرح العالمي. كرة القدم ملك للجميع، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمشجعين من جميع البلدان في 12 موقعًا رائعًا في الولايات المتحدة للاستمتاع بكرة القدم الرائعة في جو احتفالي وآمن.

تعود كرة القدم للأضواء، ويستعد العالم للاستمتاع برحلة تاريخية ستنتهي بتتويج أول أبطال رسميين في العالم للأندية، وهي رحلة ستغير وجه كرة القدم إلى الأبد.

ستكون DAZN، منصة الترفيه الرياضي الرائدة عالمياً، الناقل العالمي الحصري لكأس العالم للأندية 2025 FIFA، مما يجعل جميع مباريات البطولة متاحة مجاناً للجماهير في أي مكان في العالم.

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