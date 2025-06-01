نادي لوس أنجلوس يحقق عودة دراماتيكية في الوقت الإضافي ليتأهل إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في ليلة لن تنساها مدينة كاليفورنيا

أصبح نادي لوس أنجلوس المتأهل رقم 32 والأخير بين الأندية المشاركة في الدورة المنتظرة لكأس العالم للأندية FIFA 2025™

سيلعب الفريق الأسود والذهبي في المجموعة الرابعة، ليواجه أندية تشيلسي الإنجليزي والترجي التونسي وفلامنغو البرازيلي في دور المجموعات

توافد المشجعون على ملعب BMO لحضور المباراة الفاصلة التي تحدد آخر المتأهلين للمسابقة الجديدة المقرر إقامتها في 11 مدينة أمريكية

على ملعب BMO، حسم نادي لوس أنجلوس لكرة القدم تأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ مساء السبت، وذلك بعد فوز مثير في الوقت الإضافي بعد أن سجل هدف التعادل في الدقيقة 89 ليصبح المشارك رقم 32 في البطولة.

أمام جمهور غفير بلغ تعداده 20,714 متفرجًا، انتزع الفريق الأسود والذهبي شرف تمثيل الكونكاكاف والولايات المتحدة في المجموعة الرابعة من المسابقة، مضيفًا إنجازًا جديدًا يُضاف إلى نجاحاته الكثيرة التي حققها في وقت وجيز.

سيتنافس نادي لوس أنجلوس لكرة القدم مع أندية تشيلسي الإنجليزي والترجي الرياضي التونسي وفلامنغو البرازيلي في المجموعة الرابعة من بطولة FIFA الجديدة المكونة من 32 فريقًا، والتي ستنطلق في ملعب هارد روك في ميامي يوم السبت 14 يونيو عندما يواجه عملاق مصر، النادي الأهلي، نادي إنتر ميامي الأمريكي. سيخوض فريق المدرب ستيف تشيروندولو مبارياته في مرحلة المجموعات في مدينة أتلانتا يوم 16 يونيو ثم مدينة ناشفيل يوم 20 يونيو ثم مدينة أورلاندو يوم 24 يونيو. تتوفر تذاكر مباريات نادي لوس أنجلوس والمباريات الأخرى لكأس العالم للأندية FIFA 2025 على موقع FIFA.com/tickets، بينما سيتم بث جميع مباريات البطولة مباشرة ومجانًا على DAZN.com في جميع دول العالم.

وقد هنأ جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، نادي لوس أنجلوس لكرة القدم على تأهله للبطولة المستحدثة - والتي ستجمع الأندية الأبطال من كل قارات العالم لمدة 30 يومًا من المنافسة المثيرة.

“"أبارك لنادي لوس أنجلوس لكرة القدم تأهله إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025™ الجديدة". "أتمنى لكم كل التوفيق في هذه البطولة العالمية الشاملة التي ستتوج أبطال العالم للأندية FIFA. "أتمنى لنادي LAFC حظًا سعيدًا في مباريات دور المجموعات في أتلانتا وناشفيل وأورلاندو."

بتأهله إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025™، ضمن نادي لوس أنجلوس لكرة القدم حصوله على جائزة مالية كبيرة نظير وصوله لهذه المنافسة الرياضية العالمية. حيث سيحصل النادي على 9.55 مليون دولار أمريكي لوصوله إلى مرحلة المجموعات، وسيحظى بفرصة التنافس لكسب المزيد من المكافآت من الجوائز التي يبلغ مجموعها 1 مليار دولار أمريكي.