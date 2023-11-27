ملعب ميامي يودّع كأس العالم FIFA 2026 بمباراة مثيرة شهدت 10 أهداف

استضاف ملعب ميامي سبع مباريات من بطولة كأس العالم FIFA 2026™، بدءًا من مرحلة المجموعات وحتى مباراة الميدالية البرونزية، وجذب ما مجموعه 449,157 متفرجًا بنسبة 99.5% من سعة الملعب.

وقدمت المباراة الختامية للملعب وداعًا لا يُنسى: إنجلترا تهزم فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة الميدالية البرونزية، وهي المباراة الأعلى تسجيلًا للأهداف التي أقيمت على ملعب ميامي، وخامس أعلى المواجهات تسجيلًا للأهداف مناصفةً في تاريخ كأس العالم

الأداء القتالي لمنتخب الرأس الأخضر أمام الأرجنتين أحد أبرز مباريات الملعب

أسدل ملعب ميامي الستار على مبارياته في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ بطريقة استثنائية، حيث تغلبت إنجلترا على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة الميدالية البرونزية، وسط حضور جماهيري كامل العدد بلغ 64,478 متفرجًا استمتعوا بوجبة كروية نادرة حافلة بالأهداف والترفيه.

وتأتي هذه المواجهة، التي باتت خامس أعلى المباريات تسجيلًا للأهداف مناصفةً في تاريخ كأس العالم FIFA™، بعدما أنهت إنجلترا الشوط الأول متقدمة برباعية نظيفة، قبل أن تنتفض فرنسا انتفاضة قوية بعد الاستراحة قلصت بها الفارق إلى 4-3 قبل أن تتمكن إنجلترا من حسم الفوز بإكمال بوكايو ساكا لثلاثيته من علامة الجزاء، واختتم جود بيلينغهام المباراة بهدف فردي رائع.

وبفضل ثنائية كيليان مبابي مع فرنسا، أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم FIFA برصيد 22 هدفًا. كما رفع رصيده إلى 10 أهداف في ثماني مباريات في أمريكا الشمالية. اللاعبون الوحيدون الذين سجلوا أهدافًا أكثر في كأس العالم هم ساندور كوتشيس برصيد 11 هدفًا مع المجر عام 1954، وجوست فونتين برصيد 13 هدفًا مع فرنسا عام 1958. وسجل جيرد مولر الألماني 10 أهداف في عام 1970.

وظلت الجماهير الغفيرة في مقاعدها طويلاً بعد صافرة النهاية لتعرب عن تقديرها للاعبين على مباراة حفلت بكل مقومات الإثارة والمتعة، وشكلت للمشجعين المحايدين الختام المثالي لخمسة أسابيع من الترفيه الرياضي الرائع.

هذا وقد استضاف ملعب ميامي، في ميامي غاردنز، سبع مباريات خلال كأس العالم FIFA 2026: أربع مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة في ربع النهائي، ومباراة الميدالية البرونزية.

وشهد الملعب إجمالي حضور جماهيري بلغ 449,157 متفرجًا في مبارياته السبع، بنسبة إشغال بلغت 99.5% من سعته الاستيعابية في البطولة والبالغة 64,478 متفرجًا. وحظيت الجماهير بجرعة وافرة من المتعة والإثارة مع معدل تهديفي قارب أربعة أهداف (3.86) في المباراة الواحدة.

واستهل الملعب مشواره في بطولة كأس العالم FIFA يوم الإثنين 15 يونيو/حزيران، عندما تقاسم منتخبا السعودية وأوروغواي نقاط المباراة بتعادلهما الإيجابي بهدف لمثله (1-1)، وسط حضور جماهيري بلغ 62,764 متفرجًا. وبهذه النتيجة، يكون المنتخب السعودي قد استهل آخر مشاركتين له في كأس العالم دون تلقي أي هزيمة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، بعد أن كان قد تغلب على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في افتتاح مشواره ببطولة قطر 2022.

وعادت الجماهير الغفيرة مجددًا يوم الأحد 21 يونيو/حزيران لمتابعة تعادل أوروغواي بهدفين لمثلهما مع الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثامنة. وشهدت المباراة دخول اللاعب كيفن بينا التاريخ بتسجيله أول هدف لمنتخب الرأس الأخضر على الإطلاق في تاريخ بطولة كأس العالم. كما تميزت هذه المباراة بكونها الأولى في تاريخ كأس العالم التي تضم لاعبين يبلغان من العمر 40 عامًا على أرض الملعب معًا، حيث احتفل كل من حارس المرمى فوزينها من الرأس الأخضر وفرناندو موسليرا من أوروغواي بهذا السن المميز.

وسافرت إسكتلندا إلى جنوب فلوريدا قبل مباراتها في المجموعة الثالثة ضد البرازيل – إذ نجح مشجعوها من "جيش التارتان" في تكوين صداقات جديدة وإنعاش إيرادات الحانات في ساوث بيتش. وعلى أرض الملعب، سجلت البرازيل ثلاثة أهداف دون رد. وجعل هدف فينيسيوس جونيور منه أول برازيلي يسجل في جميع مباريات المجموعة الثلاث منذ أن حقق رونالدو وريفالدو هذا الإنجاز في كوريا/اليابان 2002.

واختُتمت منافسات مرحلة المجموعات على هذا الملعب يوم السبت 27 يونيو/حزيران، أمام حشد جماهيري آخر كامل العدد، حيث خيم التعادل السلبي على مواجهة كولومبيا والبرتغال في مباراة شهدت ندية كبيرة لحساب المجموعة الحادية عشر. وأصبح خاميس رودريغيز اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ كولومبيا بكأس العالم، برصيد 11 مباراة خاضها مع منتخب بلاده.

وبدأت منافسات الأدوار الإقصائية على ملعب ميامي بأسلوب مثير يوم الجمعة 3 يوليو/تموز، عندما احتاجت الأرجنتين حاملة اللقب إلى الأشواط الإضافية لتخطي عقبة منتخب الرأس الأخضر الذي أظهر عزيمة استثنائية، بنتيجة 3-2. وحققت المباراة رقمين قياسيين لليونيل ميسي، حيث أصبح أول لاعب يشارك في الأدوار الإقصائية لست نسخ من كأس العالم، وأول لاعب يصل إلى 30 مباراة في تاريخ البطولة. ومن جهة أخرى، أصبح فوزينها، البالغ من العمر 40 عامًا و30 يومًا، أول لاعب أفريقي يبلغ من العمر 40 عامًا أو أكثر يشارك في مباراة إقصائية في كأس العالم. وستظل هذه المباراة عالقة في الأذهان بالتسديدة المقوسة الرائعة التي أطلقها سيدني لوبيز كابرال ليعادل بها النتيجة إلى 2-2 في الشوط الإضافي، قبل أن تقتنص الأرجنتين هدف الفوز، لتنهي صمود المنتخب الذي يسجل ظهوره الأول في كأس العالم FIFA™.

كما كانت مباراة ربع النهائي التي أقيمت على أرض الملعب يوم السبت 11 / يوليو تموز مواجهة أخرى لم تُحسم في وقتها الأصلي، حيث فازت إنجلترا على النرويج 1-2 بعد الوقت الإضافي. وبفضل ثنائية جود بيلينغهام، أصبح أول لاعب إنجليزي يسجل هدفين في مباراتين متتاليتين في الأدوار الإقصائية من كأس العالم. أما بالنسبة للنرويج، تظل الهزيمة بمثابة تتويج لأفضل إنجاز لهم على الإطلاق في كأس العالم، وقد أشاد مشجعوهم بأبطالهم من خلال احتفالهم الشهير الآن "بالتجديف".