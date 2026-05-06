تحويل معلم فانكوفر إلى الكرة الرسمية لمباراة كأس العالم FIFA 2026™

سيستضيف المكان معرضًا بعنوان: كرة القدم والتكنولوجيا من متحف FIFA بينما تستعد مدينة فانكوفر الكندية لاستضافة كأس العالم FIFA 2026™ ، سيتحول أحد أبرز معالم المدينة إلى رمزٍ مذهل للبطولة. سيتم الكشف عن القبة الجيوديسية لعالم العلوم باسم "القبة الجميلة"، وهي نسخة ضخمة بزاوية 360 درجة من كرة adidas تريوندا ، الكرة الرسمية للمباريات في البطولة. يتضمن هذا المشروع الطموح تركيب 131 لوحة مصممة خصيصًا لتغطية الهيكل الذي يبلغ قطره 40 مترًا. من المقرر أن تبدأ الأعمال في 6 مايو 2026 وتستغرق حوالي أربعة أسابيع، مع توقع الكشف النهائي في أوائل يونيو. يُجسّد تصميم حذاء أديداس تريوندا التعاون التاريخي بين الدول المضيفة الثلاث: كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وترمز كلمة تريوندا، التي تعني "ثلاث موجات" بالإسبانية، إلى الترابط العابر للحدود، حيث تتحد هذه الدول لاستضافة أكبر بطولة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

“قال رويس تشوين، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة السياحة في فانكوفر: "يتعلق الأمر بخلق صورة أيقونية عالمية تربط فانكوفر مباشرةً بكأس العالم FIFA، وتُبرز إبداع مدينتنا وطموحها". وأضاف: "إن تحويل عالم العلوم ليس مجرد تغيير بصري، بل هو استثمار في سرد ​​قصة كولومبيا البريطانية عالميًا، ويمثل التزامًا مشتركًا بتقديم تجربة لا تُنسى لكأس العالم FIFA، وبناء إرث اقتصادي ومجتمعي دائم لفانكوفر والمقاطعة". وقالت آن كانغ، وزيرة السياحة والفنون والثقافة والرياضة في كولومبيا البريطانية، إن المشروع وسيلة للترحيب بالعالم في المقاطعة. وأضافت: "يستحوذ كأس العالم FIFA 2026 على اهتمام عالمي، والحماس يتزايد. إن تحويل قبة عالم العلوم إلى هذا الرمز للعبة الجميلة يساعدنا على الوصول إلى جماهير جديدة، وتحويل هذا الاهتمام إلى فوائد دائمة لسكان كولومبيا البريطانية". وقالت: "لسنوات عديدة قادمة". واحتفالاً بوصول البطولة، سيستضيف عالم العلوم أيضاً معرضاً بعنوان "كرة القدم والتكنولوجيا" من متحف FIFA، والذي تقدمه مقاطعة كولومبيا البريطانية.