معرض فريد يحتفل بـ 120 عاماً من كرة القدم في أمريكا الجنوبية والعالم

يُقام المعرض في باراغواي التي تستضيف أعمال كونغرس FIFA للمرة الأولى

يشمل المعرض مجموعة الذكرى الـ 120 لتأسيس FIFA ومقتنيات كروية تستعيد محطات من عالم المستديرة الساحرة

يضم المعرض الكؤوس الذهبية لبطولات كأس العالم FIFA™ وكأس العالم للأندية FIFA™ وكأس العالم للسيدات FIFA™

على هامش الدورة 75 من كونغرس FIFA الذي تستضيف باراغواي أعماله للمرة الأولى، تشهد العاصمة أسونسيون تنظيم معرض يُظهر الإرث العريق لكرة القدم حول العالم، وفي أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص.

المعرض الاستثنائي الذي يُنظَّم بموجب تعاون بين FIFA واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، والمتزامن مع احتفال الاتحاد الدولي للعبة بالذكرى الـ 120 لتأسيسه واقتراب احتفال اتحاد أمريكا الجنوبية بذكرى تأسيسه الـ 110، يضمّ كؤوساً أصلية لبطولات مختلفة ومقتنيات كروية تستعيد ذكريات من عالم المستديرة الساحرة وتجارب تفاعلية، ويُقام في إحدى قاعات المركز الثقافي لميناء العاصمة أسونسيون بين 13 و15 مايو/أيار 2025.

معرض تاريخي يحتفل بمرور 120 عامًا على كرة القدم الدولية وكرة القدم في أمريكا الجنوبية 02:23

“وبعد جولة قام بها في أرجاء المعرض مع رئيس جمهورية باراغواي سانتياغو بينيا، ونائب رئيس FIFA ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أليخاندرو دومينغيز، ورئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم روبرت هاريسون، وكوكبة من كبار الشخصيات، قال أمين FIFA العام ماتياس غرافستروم: "واجبنا في FIFA أن ننشر كرة القدم في أرجاء العالم".

وأردف: "يجتمع (الشعب هنا) على فريق مفضّل، هو المنتخب الوطني. ومهمة FIFA هي أن نجلب مثل هذه الكؤوس وننظم مثل هذا المعرض الجميل، بالإضافة إلى إبراز كرة القدم، وأهم الإنجازات التي حققتها كرة القدم وقام بها FIFA. وللأسف لا تسنح الفرصة دوماً لمشاهدة (هذه الكؤوس)، ولهذا فإن جلبها إلى هنا هو أمر مميز حقاً، و(مشروع) نحن فخورون به للغاية".

وتتزامن استضافة باراغواي للدورة 75 من كونغرس FIFA بتاريخ 15 مايو/أيار 2025 مع مرور 100 عام على عضويتها في FIFA، إذ انضمّت البلاد للهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم العالمية خلال الدورة العادية رقم 14 لكونغرس FIFA الذي استضافته العاصمة التشيكوسلوفاكية براغ بتاريخ 24 مايو/أيار 1925.أما FIFA (الذي تأسس عام 1904) واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الذي تأسس عام 1916)، فهما أقدم كيانين دوليين ناظمين للعبة، إذ يفصل بين تاريخ تأسيسهما 12 عاماً فقط، ولهذا يشتمل المعرض أبرز المحطات في تاريخ هذين الاتحادين العريقين.

كما يُسلِّط المعرض الضوء على بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 بحلّتها الجديدة التي تشهد مشاركة 32 نادياً وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز. ومن أبرز ما يضمّه المعرض الكأس الذهبية لكأس العالم للأندية الذي يُتوقع أن يُغيِّر وجه كرة القدم العالمية للأندية إلى الأبد.

حفل افتتاح خاص بمعرض الذكرى السنوية الـ 120 لتأسيس FIFA في أسونسيون Previous 01 / 10 FIFA Legends Dunga, David Trezeguet, Maxi Rodríguez and FIFA Secretary General Mattias Grafström during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay 02 / 10 Santiago Peña, President of the Republic of Paraguay, speaks during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay 03 / 10 Santiago Peña, President of the Republic of Paraguay, FIFA Vice-President and CONCACAF President Vittorio Montagliani, FIFA Vice-President and OFC President Lambert Maltock and FIFA Secretary General Mattias Grafström 04 / 10 FIFA Secretary General Mattias Grafström and FIFA Legend Maxi Rodríguez during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay 05 / 10 FIFA Chief of Global Football Development Arsene Wenger and FIFA Chief Football Officer Jill Ellis during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay 06 / 10 Concacaf President Vittorio Montagliani, OFC President Lambert Maltock, Paraguay FA President Robert Harrison and FIFA Secretary General Mattias Grafström during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción 07 / 10 President of the Republic of Paraguay Santiago Peña and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay 08 / 10 FIFA Legend Dunga speaks during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay 09 / 10 FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay 10 / 10 The FIFA Club World Cup trophy is displayed during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay Next

من جانبه، قال رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أليخاندرو دومينغيز: "يتطلّع الرئيس إنفانتينو إلى تعزيز تواصل FIFA مع شعوب العالم. ويشهد اليوم لحظة تاريخية، حيث يشدُّ متحف FIFA رحاله إلى خارج زيورخ للاقتراب أكثر من جماهيره. فالفرصة غير متاحة لنا جميعاً للسفر إلى زيورخ، وقد لا نملك إمكانيات كافية لزيارتها ومشاهدة هذه الكنوز شخصياً".

وأضاف: "حظي قلائل من المتواجدين هنا بشرف إمساك هذه الكؤوس، ولكن معظمنا اكتفى بمشاهدة ذلك عبر التلفاز، وهو أمر لم يكن متاحاً كذلك للجميع. ولكن بفضل ما جلبه FIFA (من مقتنيات) ومساهمة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ستحمل الأيام الثلاثة المقبلة معها تجربة فريدة. إنه احتفال بما يمكن تحقيقه بفضل تضافر جهود قوتين عملاقتين".