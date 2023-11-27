من مشاهدة بيليه إلى حماية مارادونا، عامل أرضية ملعب مكسيكو سيتي شاهد كل شيء

يقود إيزابيل "تشابيلو" راميريز فريق صيانة أرضية ملعب مكسيكو سيتي

يُعدّ راميريز جزءًا من فريق العمل في هذا الملعب الأيقوني منذ 41 عامًا

شهد "تشابيلو" تألق بيليه ودييغو مارادونا على أرض هذا الملعب التاريخي يُعتبر ملعب مكسيكو سيتي أول ملعب يستضيف ثلاث بطولات لكأس العالم FIFA™، وكان إيزابيل "تشابيلو" راميريز حاضرًا في جميعها. في عام 1970، كان حاضرًا كمشجع شاب متحمس، وحظي بفرصة مشاهدة الأسطورة البرازيلية بيليه وهو يلعب. وبعد ستة عشر عامًا، انضمّ أيضًا إلى فريق الأمن الذي شملت مهامه حماية لاعبين مثل الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا. وفي عام 2026، أصبح مسؤولًا عن صيانة أرضية الملعب، مساهمًا في توفير بيئة مثالية لأفضل لاعبي العالم للتألق. اليوم، يقود راميريز فريقًا من 10 عمال صيانة، ويعمل بلا كلل للحفاظ على أرضية الملعب باستخدام أحدث التقنيات. إنها عملية دقيقة، كما أوضح.

حضر ممثلون عن FIFA ومنظمات أخرى لزراعة بذور العشب. في الوقت الحالي، تُضاء كشافات الإضاءة ليلاً ونهاراً، ويتم نقلها باستمرار، وقال راميريز: "تبقى في مكان واحد لمدة 48 ساعة، ثم تُنقل إلى مكان آخر، وهكذا. هذا يساعد العشب على التعافي. علينا قياس خطوط القص بدقة لتكون مطابقة لمتطلبات الفيفا؛ ارتفاع القص 24 مليمترًا". يتميز الملعب بمرونة ملحوظة. ففي الشهر الذي سبق انطلاق كأس العالم FIFA 2026™، استضاف الملعب 14 مباراة من الدوري المكسيكي الممتاز (Liga MX) وتعامل بكفاءة مع الطلب. يجمع راميريز بين خبرته في البستنة والمناخ المكسيكي - حيث يقع شهرا يونيو ويوليو ضمن موسم الأمطار - والتقنيات التي طبقتها FIFA للحفاظ على الملعب في أفضل حالاته.

وأضاف "عندما تمطر، يساعدنا ذلك لأن العشب يتجدد بسرعة أكبر. كما أنه مزود بنظام تبريد وتدفئة؛ إنها تقنية تعتمد على آلة تمتص الهواء والرطوبة. لقد طرأت تغييرات كثيرة... الآن، مع هذه التقنية الجديدة، أصبح الملعب من نوع جديد بالنسبة لنا، ونحن نتقن استخدامه تدريجياً".

عندما ذهب تشابيلو لأول مرة إلى الملعب - الذي كان يُعرف آنذاك باسم أزتيكا - كان الوضع مختلفًا تمامًا. في عام 1970، كان والده يعمل أيضًا كمسؤول عن صيانة أرضية الملعب، وكان يُسمح للعاملين باصطحاب أفراد عائلاتهم إلى بعض المباريات. قال: "كنتُ صغيرًا، وكان والدي يأخذني بيده. لقد كان من المثير للغاية مشاهدة المباريات مباشرة".