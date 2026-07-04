تُضفي مدينة هيوستن بولاية تكساس طابعًا فضائيًا مميزًا على بطولة كأس العالم FIFA 2026™

تساهم وكالة ناسا ومركز الفضاء في هيوستن في إثراء تجربة المشجعين لتتجاوز حدود الملعب

من محطة الفضاء الدولية إلى القمر، كانت كرة المباراة الرسمية محورًا للعديد من القصص الاستثنائية هل يمكن لكرة قدم أن تصل إلى القمر؟ يعتقد مدير وكالة ناسا، جاريد إسحاقمان، ذلك بالتأكيد. فقد وعد إسحاقمان، مازحًا، بأنه في حال فوز الولايات المتحدة بكأس العالم FIFA 2026™، ستأخذ ناسا كرة المباراة الرسمية إلى هناك. وهذا من شأنه أن يُعيد إلى الأذهان قصة آلان شيبرد الشهيرة، الذي أصبح أول إنسان يضرب كرة غولف على سطح القمر عام 1971. قد تبدو الفكرة غريبة للوهلة الأولى، لكنها تبدو وكأنها صُممت خصيصًا لهيوستن، المدينة التي اجتمعت فيها كرة القدم ورحلات الفضاء بشكلٍ فريد خلال هذه البطولة. لطالما ارتبط اسم هيوستن بولاية تكساس بوكالة ناسا ورواد الفضاء ورحلات الفضاء البشرية. والآن، تُتيح بطولة كأس العالم FIFA 2026™ للمدينة فرصة أخرى لمشاركة هذه القصة مع العالم. بينما يتنافس اللاعبون على تسجيل الأهداف والتأهل إلى الدور التالي، تستغل مدينة هيوستن، عاصمة ولاية تكساس، البطولة للاحتفاء بالاستكشاف والابتكار والتطلع إلى آفاق أبعد. ويُجسّد الملصق الرسمي للمدينة المضيفة هذه الفكرة خير تجسيد، حيث يظهر رائد فضاء يستعرض مهاراته الكروية أمام خلفية من الكواكب والنجوم وأفق مدينة هيوستن. إنها صورة تليق بمدينة ارتبط تاريخها ارتباطًا وثيقًا باستكشاف الفضاء لعقود.

حيث تلتقي كرة القدم برحلات الفضاء

في مهرجان FIFA Fan Festival™، يُمكن للجماهير أن تعيش هذه التجربة عن كثب. من أبرز معالم الجذب قبة إسفيرا، وهي قبة عرض ضوئي مذهلة مستوحاة من تصميم كرة المباراة الرسمية لكأس العالم FIFA 2026™. في الداخل، يأخذ مركز الفضاء هيوستن الزوار في رحلة بانورامية بزاوية 360 درجة تجمع بين الابتكار ورواية القصص ومهمة أرتميس 2. في قاعة هيوستن، يُبرز مركز ناسا جونسون للفضاء ومركز الفضاء هيوستن مكانة هيوستن كمركز رائد لرحلات الفضاء البشرية، مما يتيح للجماهير فرصة استكشاف المدينة خارج نطاق كرة القدم.

حيث تلتقي كرة القدم باستكشاف الفضاء: هيوستن تأخذ كأس العالم إلى الفضاء Previous 01 / 09 Space in Houston 1 02 / 09 Space in Houston 2 03 / 09 Space in Houston 3 04 / 09 Space in Houston 4 05 / 09 Space in Houston 5 06 / 09 Space in Houston 6 07 / 09 Space in Houston 7 08 / 09 Space in Houston 8 09 / 09 Space in Houston 9 Next

بالنسبة لكيشا بولوك، الرئيسة التنفيذية للعمليات والاستراتيجية في مركز الفضاء هيوستن، تُعدّ هذه الشراكة منطقية تمامًا. وتقول إنّ كلاً من كرة القدم ورحلات الفضاء تشتركان في العمل الجماعي والمثابرة وإلهام الناس للإيمان بشيء أكبر من ذواتهم، وهي تحديدًا القيم التي يسعى مركز الفضاء هيوستن إلى تعزيزها خلال بطولة كأس العالم هذه. ولم يقتصر الربط بين كرة القدم ورحلات الفضاء على المعارض فحسب، بل زار رواد فضاء ناسا أيضًا ملعب هيوستن خلال البطولة، مما يُبرز الصلة الوثيقة بين كأس العالم وتاريخ المدينة العريق في مجال رحلات الفضاء.

رحلة لم تنته بعد

لقد تجاوزت رحلة كرة المباراة الرسمية حدود ملاعب كأس العالم هذه منذ زمن طويل. فحتى قبل انطلاق البطولة، كانت إحدى الكرات قد سافرت إلى محطة الفضاء الدولية. وهناك، تم اختبار تقنيتها المتكاملة في ظروف الفضاء كجزء من تعاون بين FIFA ووكالة ناسا.

وفي مركز الفضاء في هيوستن، يُمكن للزوار استكشاف هذا الرابط الاستثنائي بعمق أكبر. يُسلّط المعرض الخاص "لعبة المجرة" الضوء على أوجه التشابه بين الرياضة الاحترافية ورحلات الفضاء. يُمكن للزوار خوض تحديات تفاعلية على سطح قمري مُحاكٍ، واكتشاف أهمية الانضباط والدقة والعمل الجماعي في كلٍ من الملعب والفضاء. ومن بين أكثر المعروضات تأثيراً كرة قدم تحمل قصة رائعة. كانت هذه الكرة ملكاً لفريق المدرسة الثانوية الذي كان يلعب فيه رائد الفضاء إليسون أونيزوكا، وقد وقّع عليها لاعبوه قبل مهمة تشالنجر المشؤومة عام 1986. بعد المأساة، تم استعادة الكرة وإعادتها إلى عائلة أونيزوكا، قبل أن يأخذها زميله رائد الفضاء شين كيمبرو إلى محطة الفضاء الدولية بعد سنوات. واليوم، تُعدّ هذه الكرة من أبرز المعروضات في "لعبة المجرة". بالنسبة لبول سبانا، مدير المجموعات وأمين متحف مركز الفضاء في هيوستن، لا يوجد مكان أفضل من المدينة لسرد هذه القصة. وكما يقول، فإن هيوستن هي موطن تدريب رواد الفضاء ورحلات الفضاء البشرية في نهاية المطاف، وهذا هو بالضبط سبب كون اجتماع كرة القدم واستكشاف الفضاء مناسبًا للغاية.

هيوستن تنقل كأس العالم FIFA™ إلى الفضاء 02:22