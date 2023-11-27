دقات طبول مدوية، القلب النابض للدعم الإسباني لكأس العالم 2026 FIFA

لا تزال طبلة مانولو كاسيريس حاضرة بقوة في مباريات إسبانيا

اشتهر بلقب "مانولو إل ديل بومبو"، وحضر عشر بطولات لكأس العالم FIFA، وكان معروفًا عالميًا

رحل المشجع المتعصب العام الماضي، وخلفه خوان ماسيا في العزف على الطبول

لا يخلو أي حديث عن قاعدة جماهير المنتخب الإسباني من ذكر الطبلة الكبيرة. ففي كل مرة يطل فيها "لا روخا" على ملعب كأس العالم FIFA، تتبادر إلى الذهن صورة مشجع متحمس يحشد الجماهير في المدرجات. بدأ الراحل مانولو كاسيريس، المعروف باسم "مانولو إل ديل بومبو"، بتقديم الموسيقى التصويرية لمباريات المنتخب الإسباني في كأس العالم 1982 بإسبانيا، وكانت آخر رقصة له على الطبول في كأس العالم 2018 بروسيا قبل ثماني سنوات. كان معروفاً في جميع أنحاء العالم، وكان يُشار إليه في بعض الأوساط بأنه أشهر مشجع في بلاده، بينما كان يُعتبر في أوساط أخرى المشجع الأكثر شهرة على هذا الكوكب.

كان كاسيريس يرتدي دائمًا قبعته الباسكية المميزة وقميص المنتخب الوطني الذي يحمل الرقم 12 على ظهره - في إشارة إلى أن من في المدرجات هم اللاعب الثاني عشر في الفريق - بينما كان يجر طبلته الضخمة من ملعب إلى آخر. كانت أولى رحلات هذا الكنز الوطني، كقلب نابض للجماهير الإسبانية، إلى قبرص عام 1979. وواصل مسيرته ليُضفي رونقًا خاصًا على ما لا يقل عن 10 نسخ من كأس العالم FIFA، بما في ذلك حملة "لا روخا" المظفرة في كأس العالم جنوب أفريقيا 2010 FIFA™، وثماني نسخ من بطولة أمم أوروبا UEFA. أدت سلسلة من المشاكل اللوجستية إلى إحباط خطط مشجع فالنسيا المُحكمة لحضور كأس العالم قطر 2022 FIFA™، وبعد ثلاث سنوات، ذرفت أسرة كرة القدم العالمية دمعة حزن بعد إعلان وفاته. لكن قبل وداعه بوقت طويل، التقى كاسيريس بخوان ماسيا، أحد مشجعي إلتشي، وهو أيضًا من عشاق الطبول، والذي يحرص الآن على أن يستمر نجوم إسبانيا في التألق على أنغامها الحماسية. وكشف العضو المخلص في نادي مشجعي فوريا إسبانيولا: "كنت أعرف مانولو منذ أن لعب المنتخب الإسباني في إلتشي. في إحدى تلك المباريات على ملعب مارتينيز فاليرو، لم يحضر طبلته معه. وبما أنني عازف الطبول في جميع مباريات فريقي على أرضه، فقد تعرفت عليه من خلال هذه التجربة".

“"سألني إن كان بإمكانه استعارة طبلتي. وافقت، وبدأ يعزف عليها. ومنذ ذلك الحين، أصبحنا صديقين حميمين. كنا نلتقي في كل بطولة أوروبية وكأس عالم نحضرها". أشعر ماسيا بالفخر الشديد لإعارته هذه الظاهرة الثقافية - التي تحظى بمكانة أيقونية بين المشجعين الإسبان - طبلته الثمينة. "كان من دواعي سروري أن يعزف مانولو على طبلتي، وخاصةً في الملعب الذي كنت أعزف فيه كل أسبوعين. بعد ذلك، قضينا أوقاتًا رائعة في عدد من البطولات." "لقد استمتعنا بأيام مميزة حقًا معًا على مر السنين"، هكذا استذكر اللاعب المخضرم البالغ من العمر 61 عامًا. توفي كاسيريس في مايو الماضي عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع مع المرض. وقد تم تكريم إرثه بعد وفاته بترشيحه لجائزة FIFA للجماهير في حفل جوائز The Best من FIFA لأفضل لاعبي كرة القدم 2025. "لقد شعرت بفخر كبير لترشيحه"، قال ماسيا بابتسامة عريضة. "لقد قدم الكثير لإسبانيا، وكرّس كل جهده لدعم المنتخب الوطني. الشيء الوحيد الذي يؤسفني حقًا هو عدم تكريم مانولو وهو بيننا".

حلّ ماسيا محلّ صديقه عازف الطبول في كأس العالم FIFA قطر 2022™. بدأت قصة حبّ ابن مدينة إلتشي الموسيقية مع منتخب بلاده في كأس العالم 2006 FIFA™ في ألمانيا، ومنذ ذلك الحين، قاده شغفه إلى زيارة 26 دولة، وقد حان الوقت ليتألق في هذا الحدث الرياضي الأبرز في أمريكا الشمالية. قال لي: "تأكد من أن تسير على خطاي يا خوان"، فأجبته أنني لن أستطيع فعل ذلك أبدًا لأنه شخص فريد من نوعه. حسنًا، قد أحضر المباريات وأشجع الجماهير، لكن... لطالما كان مانولو قدوة لي، وقد أخبرته بذلك. سأحرص على حضور مباريات المنتخب الوطني كلما سنحت لي الفرصة. لقد سافر لحضور عشر بطولات لكأس العالم (FIFA)، بينما حضرتُ ستًا منها حتى الآن. أنا ممتنٌ حقًا لكل الدعم الذي قدمه لي، وخاصة في مشاركاتي الأولى في كأس العالم. كنا مقربين جدًا. آمل أن أشارك في ثلاث أو ربما أربع نسخ أخرى. هذا ما يدفعني للمضي قدمًا. كان مانولو في البداية قدوة لي، ثم أصبح صديقًا. كنا نتصل ببعضنا ونتبادل خططنا،" هكذا روى. مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA لهذا العام، يدور الحديث حول سعي فريق لويس دي لا فوينتي للفوز بكأس العالم للمرة الثانية، والدور المحوري الذي يلعبه عازف الطبول المخلص. شارك في مباراة إسبانيا الافتتاحية ضد كابو فيردي في أتلانتا، جورجيا، يوم الاثنين الماضي، وهي مباراة انتهت بالتعادل السلبي. بعد المباراة، عاد ماسيا إلى إسبانيا وهو يفكر في شيء واحد: العودة إلى أمريكا الشمالية والبقاء هناك حتى بعد المباراة النهائية.