ماتياس غرافستروم: كرة القدم الإلكترونية أصبحت أساسية لقيمة كرة القدم في المستقبل

عُقدت قمة كرة القدم الإلكترونية على ثلاثة أيام بالتزامن مع نهائيات FIFAe 2025 في العاصمة السعودية الرياض

وصف أمين عام FIFA ماتياس غرافستروم الألعاب والرياضات الإلكترونية بأنها محورية للتفاعل مع الجيل الجديد من مشجعي كرة القدم

كرة القدم الإلكترونية موضوع مهمّ واستراتيجي بالنسبة إلى FIFA

بينما كانت نهائيات FIFAe 2025 تعمل على الربط بين المجتمعات في العاصمة السعودية الرياض، جمعت النسخة الأولى من قمة كرة القدم الإلكترونية مختلف الجهات المعنية بالرياضات الإلكترونية للمرة الأولى على الإطلاق، بحيث شاركت اتحادات وطنية أعضاء في FIFA، وناشرون، وجهات معنية، ومبتكِرون في فعالية امتدت على ثلاثة أيام من 17 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول من أجل تشكيل مستقبل كرة القدم الإلكترونية وتعزيز نمو هذه المنظومة التي تشهد نمواً متسارعاً.

وقد شاركت 79 دولة في القمة التي تخلّلتها ندوات تحدَّث فيها أمين عام FIFA ماتياس غرافستروم، ورئيس لجنة كرة القدم الإلكترونية واتحاد هونغ كونغ لكرة القدم إيريك فوك، ومدير الألعاب وكرة القدم الإلكترونية في FIFA كريستيان فولك، ورئيس كرة القدم الإلكترونية في FIFA أدريان رولي.

وقال غرافستروم "أودّ أنّ أتقدّم بالشكر إلى جميع من ساهم في الحوارات واللجان الممتازة. الرسالة واضحة: الألعاب والرياضات الإلكترونية أساسية للتفاعل مع الجيل الجديد من مشجعي كرة القدم، ولم تعُد اختيارية، بل أساسية لقيمة كرة القدم في المستقبل."

وأضاف "أريد توجيه دعوة مفتوحة لاتحاداتنا الوطنية الأعضاء تفيد بأنّ الرياضات الإلكترونية هي خطوة البداية الأساسية لفتح الباب أمام المشاركة والتفاعل مع المشجعين والابتكار، ويُريد FIFA منكم مشاركته في هذه الرحلة."

كما أعلن السيد غرافستروم أنّ FIFA يلتزم التزاماً كاملاً بدعم الاتحادات الوطنية الأعضاء من خلال إطار عمل واضح، ومنصات مشتركة، وفرص للتطوّر والتنمية على المدى الطويل، وشدّد على أنّ هذا الالتزام هو طويل الأمد.

وأضاف قائلاً "أصبحت الرياضات الإلكترونية جزءاً من نظام FIFA الأساسي منذ عام 2024، وهذا دليل على أهميتها بالنسبة إلى أعلى مستويات الحوكمة في FIFA. وبالتالي، فإنّ كرة القدم الإلكترونية موضوع مهمّ واستراتيجي بالنسبة إلى FIFA، اليوم وطوال السنوات القادمة."

وتتوجّه كرة القدم الإلكترونية التي تشكّل جزءاً من الهدف رقم 3 من أهداف FIFA الاستراتيجية لدورة 2023-2027، إلى الفئات الشابة من أجل السماح لها بالاستمتاع بكرة القدم وبالمنافسات التي ينظّمها FIFA وتنضوي تحت راية FIFAe، بحيث تقضي الغاية منها بضمان أن تلتزم النسخة الرقمية من كرة القدم بأعلى المعايير وتُروّج للقيم نفسها كاللعبة البدنية، مع توفير التجربة الأفضل لمجتمعات الألعاب الإلكترونية ولاعبيها.

وقد جرت نهائيات FIFAe 2025 من 10 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، فيما تُواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للألعاب الرياضية الإلكترونية، بما ينسجم مع طموحات رؤية 2030. وسيعمل كل من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وFIFA على توفير منتدى منتظم لتطوير منظومة كرة القدم الإلكترونية FIFAe لفائدة المشجعين واللاعبين ومختلف الجهات الفاعلة ذات الصلة، وذلك بعد النجاح الباهر المحرَز في تنظيم نهائيات FIFAe خلال العامين الماضيين جنباً إلى جنب مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الملتزم بشراكة طويلة الأمد مع الهيئة الناظمة ذات الصلة.

وختم غرافستروم "نيابة عن FIFA، أودّ التقدّم بالشكر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم على استضافة نهائيات FIFAe وقمة كرة القدم الإلكترونية في الرياض. يسرّنا فعلاً العمل عن قرب مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ونتطلّع قدماً لمواصلة هذا التعاون المتين والبنّاء بهدف تنمية كرة القدم الإلكترونية يداً بيد."

وشهدت نهائيات FIFAe 2025 تتويج ثلاثة أبطال: