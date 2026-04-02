ماتياس غرافستروم يعود إلى السويد في يوم تاريخي لكرة القدم السويدية

الأمين العام لـ FIFA يزور مقر الاتحاد السويدي لكرة القدم (SvFF) ويحضر فوز السويد على بولندا في تصفيات كأس العالم FIFA 2026™

ماتياس غرافستروم يلتقي رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم سيمون أوستروم لمناقشة التعاون مع FIFA وإمكانية بناء مركز تدريب وطني

خطا السيد غرافستروم، سويدي الجنسية، خطوته الأولى في عالم كرة القدم مع الاتحاد السويدي لكرة القدم

في يوم تاريخي لكرة القدم في السويد، زار الأمين العام لـ FIFA ماتياس غرافستروم مقر الاتحاد السويدي لكرة القدم، حيث التقى بالرئيس سيمون أستروم والأمين العام نيكلاس كارلينين، قبل حضور مباراة الملحق الحاسمة لكأس العالم FIFA 2026™ بين السويد وبولندا في وقت لاحق من ذلك المساء في سولنا، والتي فاز بها الفريق المضيف بنتيجة 3-2.

هذا وقد كانت الزيارة مثمرة وشخصية للسيد غرافستروم، الذي قضى جزءًا من طفولته في أوبسالا، شمال العاصمة ستوكهولم، وكان قد تلقى دروسه الأولية في إدارة كرة القدم كمتدرب في الاتحاد السويدي لكرة القدم.

وقال السيد غرافستروم: "دائماً ما يكون من المميز جداً بالنسبة لي العودة إلى الاتحاد السويدي لكرة القدم، حيث خطوت خطواتي الأولى في إدارة كرة القدم عام 1998. رؤية مدى نمو الاتحاد منذ ذلك الحين أمر ملهم حقاً."

وخلال زيارته، زار الأمين العام لـ FIFA مختلف الإدارات داخل الاتحاد وناقش تعاون FIFA الممتد مع أحد الاتحادات الأعضاء المؤسسة له. ومن بين المواضيع الرئيسية التي جرى مناقشتها كان مشروع الاتحاد السويدي لكرة القدم بتطوير مركز تدريب وطني جديد، والذي يمكن أن يستفيد من الدعم من خلال برنامج FIFA Forward. حيث سيمثل هذا المشروع خطوة مهمة في تعزيز التنمية عبر كامل أنحاء البلاد.

“وقال رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، السيد أستروم: "لقد كان من دواعي سروري حقاً أن أرحب بعودة ماتياس إلى الاتحاد السويدي لكرة القدم. من دواعي سرورنا دائماً استضافته هنا، ونحن نقدّر حقاً علاقتنا القوية مع FIFA. نتطلع إلى مواصلة عملنا معًا لتطوير كرة القدم في جميع أنحاء السويد وأوروبا وبقية العالم."

وتابع السيد غرافستروم قائلاً: "تستمر السويد في كونها نموذجاً يحتذى به في تطوير اللاعبين والفِرق المتميزة للرجال والسيدات – حيث تجمع بين القيم القوية والاحترافية والشغف باللعبة." "عمل الاتحاد على جميع المستويات لا يعزز كرة القدم السويدية فحسب، بل يساهم أيضاً في تطوير اللعبة في جميع أنحاء أوروبا."

ثم تحول الاهتمام إلى المباراة الحاسمة في التصفيات التي كان من المقرر إقامتها مساءً على ملعب ناسيونال أرينا، حيث كانت السويد تهدف إلى ضمان التأهل لكأس العالم FIFA 2026™ في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. كانت السويد، التي وصلت إلى ربع النهائي في عام 2018 وحققت المركز الثالث الشهير في عام 1994، تتطلع للعودة إلى الساحة العالمية.

وانتهت الأمسية بالاحتفال، حيث حققت السويد فوزاً مثيراً بنتيجة 3-2 على بولندا. فبعد مباراة مثيرة أدركت فيها بولندا التعادل مرتين، سجل فيكتور جيوكيريس الهدف الحاسم في الدقيقة 88 ليقود السويد إلى كأس العالم FIFA 2026™.

“واختتم السيد غرافستروم قائلاً: "تهانينا للسويد على التأهل إلى كأس العالم FIFA 2026™. يعكس هذا النجاح العمل القوي الممتد للاتحاد والروح الجماعية الممتازة للاعبين." "سيكون من المثير رؤية السويد تعود إلى الساحة العالمية، خاصةً مع تاريخها الغني في هذه المنافسة."