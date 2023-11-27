هدف ليفانو كومينينسيا التاريخي في بطولة كأس العالم FIFA شكّل لحظة فخر لكوراساو ولوالده

سجّل ليفانو كومينينسيا أول هدف على الإطلاق لكوراساو في بطولة كأس العالم FIFA بتاريخ 14 يونيو/حزيران في شباك ألمانيا

وُلد الأب ليومار كومينينسيا في كوراساو وانتقل إلى هولندا وكان حاضراً عندما سجّل ابنه الهدف التاريخي بملعب هيوستن بولاية تكساس

الوالد ليومار: "يعني ذلك كل شيء بالنسبة لي وبالنسبة إلى كوراساو، وكذلك بالنسبة إلى ابني"

بلمسة واثقة على الكرة وتدخُّل في توقيت حاسم بقدمه اليسرى، منح ليفانو كومينينسيا، لاعب خط وسط منتخب كوراساو بلاده لحظة استثنائية، وقدم هدية مثالية ومبكرة تزامناً مع عيد الأب.

تُعتبر كوراساو أصغر دولة على مستوى المساحة وعدد السكان تتأهل إلى بطولة كأس العالم FIFA™ وكان منتخبها متأخراً بهدف دون رد أمام الماكينات الألمانية في أولى مباريات المجموعة الخامسة بتاريخ 14 يونيو/حزيران والتي جرت في مدينة هيوستن بولاية تكساس. وفي الدقيقة 21 من عمر المباراة، وبينما أفلتت الكرة من رقابة الألمان على طرف منطقة الجزاء إثر تدخل من المدافع نيكو شلوتربيك، استغلّ كومينينسيا الفرصة، مقتحماً مستطيل العمليات ومسدداً كرة أرضية قوية أودعها إلى اليسار من شباك الحارس المخضرم مانويل نوير.

ورغم أن المنتخب الألماني تمكَّن في النهاية من تسجيل فوز عريض بنتيجة 7-1، إلا أن ذلك لم يُبدِّد فرحة ظلّ يتردد صداها مع تحقيق كوراساو أول هدف لها على الإطلاق في بطولة كأس العالم FIFA.

وفي تعليقه على ذلك الإنجاز، قال كومينينسيا بعد المباراة: "بذلنا جهوداً كبيرة في سبيل التأهل والوصول إلى هذا المستوى، وقد أصبحت حقيقة الآن أنني سجلتُ هدفاً في كأس العالم، وهو إنجاز تاريخي لي شخصياً ولبلدي. من الرائع أن يتحوَّل الحلم إلى حقيقة".

أتى هذا الإنجاز ليكون بمثابة تحقيق لحلم لطالما راود مخيلة والِد كومينينسيا. أي أنه وعلى الرغم من كون بطولة كأس العالم هي بمثابة فرصة ليترك اللاعب بصمة على الساحة الكروية الأهم على الإطلاق، إلا أنها تنطوي في الوقت نفسه على بُعد شخصي جداً.

وعن نشوة تلك اللحظة في هيوستن، قال والده ليومار كومينينسيا: "تساءلتُ في اللحظات الأولى ’مَن قام بذلك؟ سجَّل فريق كوراساو هدفاً!‘. كنتُ أصرخ مثل الجميع. وعندما [أدركتُ] أنه ابني، نظرتُ إلى زوجتي وقلتُ لها ’إنه ليفانو! ليفانو سجَّل هدفاً‘. شاهدتُ ابني يبكي، فبكيت أنا أيضاً. كنا نصرخ جميعاً معاً".

وكان ليومار كومينينسيا وزوجته قد انتقلا من مسقط رأسهما في كوراساو إلى هولندا حيث وُلد ليفانو في مدينة بريدا وأمضى سنوات المراهقة وهو يصقل مهاراته الكروية في صفوف نادي أيندهوفن، وانتقل إلى يوفنتوس عام 2023. وبعد ذلك بعام، قرَّر اللاعب الدولي الهولندي الشاب تمثيل الوطن الأصلي لوالديه على مستوى المنتخب الأول. وبتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كان ليفانو داخل المستطيل الأخضر في العاصمة الجامايكية كينغستون لخوض مباراة أمام أصحاب الأرض انتهت بالتعادل السلبي، ما أتاح لكوراساو بشكل مفاجئ، لكنه مستحق، حجز مكانها في كأس العالم FIFA 2026.

احتفالات عارمة لكوراساو

وفي مقابلة أجراها مع FIFA، قال الوالد: "كوراساو هي جزيرة صغيرة، وعندما يحدث أمر كهذا، يتوحّد الجميع ويعم الفرح فنشرع في الرقص. إنه أمر جنوني بالنسبة للجميع في كوراساو".

شهدتْ هيوستن استمرار الاحتفالات بإنجاز كومينينسيا التاريخي هذا. وكان ليومار لاعب كرة قدم، ولكن مسيرته في عالم المستديرة الساحرة توقفت، ومع إعلان ابنه ليفانو نيّته السير على نهج والده، كرّس نفسه لمساعدة ابنه على المضي حتى النهاية.

“وقال ليومار: "ذلك أمر مهم لنا. بذلنا جهوداً كبيرة. واختيار [تمثيل] كوراساو كان أمراً بغاية الأهمية بالنسبة له. كان مؤمناً بذلك، وقال لي (إنه) يرغب بتحقيق إنجاز وتنفيذ ما يُمثِّل قناعته. لطالما ساندناه، وقد نجح حتى الآن [بتنفيذ] ما كان يتوجب عليه فعله".

وأردف الوالد: "يعني ذلك كل شيء بالنسبة لي وبالنسبة إلى كوراساو، وكذلك بالنسبة إلى ابني. بذلتُ جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق ذلك، ولا تُسعفني الكلمات لوصفه، وتغمرني المشاعر الآن".

وأردف الوالد: "يعني ذلك كل شيء بالنسبة لي وبالنسبة إلى كوراساو، وكذلك بالنسبة إلى ابني. بذلتُ جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق ذلك، ولا تُسعفني الكلمات لوصفه، وتغمرني المشاعر الآن".

لقد كافحنا بشدة لنكون هنا وفي كل موقف، واليوم الموقف هو أنني سجلت بالفعل هدفاً في كأس العالم، لذلك أصنع التاريخ لنفسي ولأمتي. ليفانو كومينينسيا وسط ميدان كوراساو

كانت المشاعر فياضة كذلك في ملعب هيوستن الذي تجلَّى فيه حجم الإنجاز بالنسبة لكل من كومينينسيا ولكوراساو بأسرها، على الرغم من النتيجة النهائية المخيبة.

وقال ليومار بعد الاجتماع مجدداً مع ابنه عقب انتهاء المباراة: "لم نتحدث كثيراً عن الهدف. كنا سعيدين [بالالتقاء] به. نشعر بالبهجة لأننا قادرون على لمسه ومعانقته والحديث معه والتعبير له عن مدى حبّنا [له]، لأننا نعرف جيداً مقدار الجهود التي بذلها في سبيل ذلك".

يُذكر أن هدف ليفانو في مرمى ألمانيا كان الثالث له في مسيرته مع الفريق. وأول تلك الأهداف كان بغاية الأهمية إذ كان الأول في مواجهة أمام منتخب جامايكا الزائر في أكتوبر/تشرين الأول 2025 وانتهت بنتيجة 2-0 لصالح الفريق الملقب بـ "الموجة الزرقاء" في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA. وكان ليفانو قد انتقل إلى نادي زيورخ قبل عدة أشهر وقدّم قميصه من تلك المباراة الحاسمة إلى مقتنيات متحف FIFA.

وبعد هذا التبرع والهدف في شباك ألمانيا، سألنا والده عما إذا كان بوسع ليفانو تقديم شيء آخر.

“فكانت إجابته: "قدّم لي هدية عيد الأب، وهي هدفه الأول في شباك ألمانيا، ولكن إن كان يرغب بتقديم هدية إضافية لي، فسأترك له مهمة تقديم ما يرغب. فكل من يسجل هدفاً، يُقدِّم بذلك هدية للجميع في الوطن، آباء وأمهات".

وبفضل التعادل السلبي مع الإكوادور في ثاني مباراة له، لا يزال منتخب كوراساو في قلب التنافس على مركز ضمن مراحل خروج المغلوب، وهو سيناريو ستحسمه ثالث مبارياته في المجموعة الخامسة حين يواجه كوت ديفوار يوم 25 يونيو/حزيران في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

ويُعرب ليومار كومينينسيا عن فخره واعتزازه بوطنه وبابنه بغض النظر عن كيفية انتهاء مشوار المنتخب في البطولة أو المرحلة التي سيبلغها.