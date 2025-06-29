لوس أنجلوس تستضيف دورة في دبلوم FIFA لإدارة الأندية خلال كأس العالم للأندية FIFA 2025™

بالتزامن مع الحدث الكروي العالمي البارز، نظم FIFA بمدينة لوس أنجلوس دورة حضرها كبار المسؤولين التنفيذيين في الأندية وعدد من قدماء اللاعبين

استعرض إداريون من أندية النخبة بعض التجارب والخبرات التي عاشوها على أرض الواقع خلال ممارستهم العملية

ساهمت ورش العمل والزيارات الميدانية لأندية لوس أنجلوس وجلسات تنمية المهارات القيادية في تعزيز التعاون في إدارة الأندية على الصعيد العالمي

على هامش بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، نظم FIFA في مدينة لوس أنجلوس دورة تاريخية من دورات دبلوم FIFA لإدارة الأندية، وذلك بحضور نحو 50 مشاركاً على مدى عشرة أيام حافلة بالأفكار المستنيرة والمبتكرة والتجارب القائمة على التعاون الدولي.

فقد عُقدت الدورة من 14 إلى 23 يونيو/حزيران، وشهدت أربعة أيام من ورش العمل المكثفة بمشاركة مسؤولين تنفيذيين متخصصين في إدارة الأندية من المستوى "ج"، وأعضاء في شبكة FIFA لإدارة الأندية، ومشاركين من برنامج FIFA التنفيذي الخاص باللاعبين، حيث تضمنت الجلسات بعضاً من كبار قادة كرة القدم أمثال:

ج.ت باتسون ، المدير التنفيذي والأمين العام لاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم.

جوسيبي ماروتا ، الرئيس والمدير التنفيذي لنادي إنترناسيونالي ميلانو .

ميغيل آنخيل خيل مارين ، المالك والمدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد .

فيكتوريانو ميليرو ، الرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان.

وعلى مدى يوم كامل، حضر المشاركون دورة بعنوان "اللعبة الداخلية"، حيث ركزت على تنمية قدرات القيادة الشخصية والوعي الذاتي والصمود النفسي والذهني، باعتبارها من الصفات الأساسية لصناع القرار في كرة القدم الحديثة.

هذا وقد استُكمِلت الجلسات الحضورية بزيارات حصرية للتعرف على كواليس بعض من أشهر المنظمات الرياضية في مدينة لوس أنجلوس، ويتعلق الأمر بكل من لوس أنجلوس غلاكسي، ونادي لوس أنجلوس لكرة القدم، ولوس أنجلوس ليكرز، علماً أن تلك الزيارات شهدت لقاءات مباشرة مع رؤساء الأندية المعنية ومسؤوليها التنفيذيين، حيث قدمت للمشاركين رؤى وإضاءات عملية حول الاستراتيجيات التجارية والتفاعل الجماهيري وثقافة الأداء العالي.

هذا وقد حرص FIFA على تنظيم هذه الدورة بالتزامن مع مرحلة المجموعات في النسخة الافتتاحية من مسابقة كأس العالم للأندية FIFA™ حتى يتسنى للمشاركين حضور خمس مباريات في البطولة، مما أتاح لهم فرصة الاطلاع عن كثب على مختلف العمليات التشغيلية المتعلقة بإقامة أحداث كرة قدم النخبة وتنظيم الفعاليات ذات الصلة.

“وفي هذا الصدد قالت أورنيلا ديزيريه بيليا، مديرة قسم FIFA المعني بالعلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية: "من الأهمية بمكان استضافة دبلوم FIFA لإدارة الأندية بمدينة لوس أنجلوس أثناء بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025.

وتابعت: "تمثل الولايات المتحدة أرضاً خصبة للتعلم، وهي التي تزخر بواحد من أسرع الأسواق نمواً في عالم كرة القدم على الإطلاق. ومن خلال إتاحة الفرصة لتلاقي القادة من مختلف أنحاء العالم، وتبادل أفضل الممارسات فيما بينهم وتمكينهم من الاستثمار في التنمية الشخصية، نهدف إلى بناء منظومة كروية أكثر ترابطاً وقوةً وابتكاراً".