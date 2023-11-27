من كأس العالم FIFA إلى موائد العشاء للعائلات المحتاجة في مدينة كانساس سيتي

يدعم FIFA استعادة وتوزيع فائض الطعام من ملاعب البطولة في مدينة كانساس سيتي

تتولى منظمة "بيتس جاردن" مسؤولية إعادة تغليف الطعام وتنسيق توزيعه

يقول مؤسس المنظمة: "لقد ساهم كأس العالم في رفع مستوى الوعي حول هدر الطعام" في مطبخ "بيتس جاردن"، يؤدي عشرة متطوعين مهامهم بدقة متناهية، والابتسامة تعلو وجوههم. يقوم بعضهم بوضع قطع الدجاج في عبوات بلاستيكية مُعَلَّمة بعناية، بينما يضيف آخرون حصصًا من البروكلي. في الثلاجات، ينتظر حوالي 1200 رطل من الطعام التغليف؛ وصل بعضها من مهرجان FIFA Fan Festival™ في وقت متأخر من الليلة السابقة. يُعدّ التوقيت بالغ الأهمية للحفاظ على سلسلة التبريد: ففي وقت لاحق من ذلك اليوم، ستتمكن العائلات ذات الدخل المحدود في جميع أنحاء مدينة كانساس سيتي من الاستمتاع بوجبة عائلية. وأوضحت تامارا ويبر، مؤسسة ومديرة بيتس جاردن التنفيذية "بيتس جاردن" منظمة غير ربحية تقدم وجبات مجانية للعائلات المحتاجة. نحن نعمل مع الشركات التي تُعدّ الطعام بكميات كبيرة ولديها فائض. نأخذ هذا الطعام، ونعيد تغليفه، ونساعد في توزيعه" .

“وقال ويبر، مرتديًا قميصًا تذكاريًا لكأس العالم لكرة القدم في المدينة "عندما علمنا قبل ثلاث سنوات أن مدينة كانساس سيتي ستستضيف بطولة كأس العالم 2026 FIFA™، أدركنا أنها ستكون فرصةً لإعادة تدوير فائض الطعام. لذا، كنا نخطط لذلك نوعًا ما". يقع مشروع "حديقة بيت" في كنيسة، وقد سُمّي تيمنًا بوالد تامارا. "كان لدينا حديقة كبيرة عندما كنت صغيرة. وعندما تزرع طعامك بنفسك، لا تهدره. كنا نتناول العشاء كعائلة كل ليلة. وعندما طُلب من ابنتي إعداد مشروع مدرسي عن هدر الطعام، أدركنا حجم المشكلة وبدأنا البحث عن حل".

نشأت العلاقة بين FIFA ومبادرة "حديقة بيت" الحيوية للاستدامة من خلال فريق كانساس سيتي تشيفز، فريق كرة القدم الأمريكية الذي يستضيف ملعبه مباريات كأس العالم. وعلى عكس بعض المدن المضيفة الأخرى، تتلقى "حديقة بيت" فائض الطعام من مختلف أماكن البطولة، وليس فقط من الملعب. "نتلقى أيضًا طعامًا من مهرجان FIFA Fan Festival™، والفنادق التي تقيم فيها المنتخبات الوطنية، وفعاليات مشاهدة المباريات، ومركز العمليات المشترك في كانساس سيتي".

قد يكون المطبخ صغيرًا بعض الشيء، لكن أثره هائل. أوضح ويبر قائلًا: "نتوقع هذا العام إعادة توجيه حوالي 260 ألف رطل من الطعام، أي ما يعادل 4500 وجبة فردية، أو ما يقارب 1000 وجبة عشاء عائلية أسبوعيًا، بافتراض أن الأسرة تتكون من أربعة أفراد". قبل انطلاق كأس العالم، قدّر ويبر أن تتلقى مؤسسة "بيتس جاردن" 15 ألف رطل إضافية من الطعام. وقد تجاوزت المؤسسة هذا الرقم بالفعل، إذ أعادت توزيع أكثر من 18 ألف رطل حتى الآن، وهي في طريقها للوصول إلى 20 ألف رطل بنهاية البطولة. سيُترجم ذلك إلى حوالي 16500 وجبة إضافية، يستفيد منها ما يقارب 4000 عائلة. لكن أثر البطولة في معالجة هدر الطعام يتجاوز هذه الأرقام. يقول ويبر: "لقد غيّر كأس العالم قواعد اللعبة بالنسبة لنا، لأنه ساهم في رفع مستوى الوعي حول هدر الطعام والحلول الممكنة التي يمكننا تطبيقها".

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