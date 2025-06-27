اللاعبون والمدربون والمسؤولون يتحدثون عن مرحلة مجموعات كأس العالم للأندية FIFA

اختتام مرحلة المجموعات في كأس العالم للأندية FIFA 2025™

تأهلت فرق من أربع اتحادات قارية إلى الأدوار الإقصائية

أشاد اللاعبون والمدربون والمشجعون بالبطولة حتى الآن

اختتم دور مجموعات كأس العالم للأندية FIFA 2025™ مع تأهل فرق من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والكونكاكاف والكونميبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى الدور الـ 16.

كانت البطولة مليئة بالإثارة والأهداف والمفاجآت، بالإضافة إلى الضوضاء والألوان خارج الملعب، حيث حضر أكثر من 1.6 مليون مشجع المباريات حتى الآن.

لم يقتصر الأمر على المشجعين فقط الذين عبروا عن إعجابهم بالبطولة الافتتاحية لكأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقاً، حيث أشاد اللاعبون والمدربون والمسؤولون جميعاً بمختلف جوانب البطولة.

ومن أهم ما لفت انتباه الجميع هو التنافسية بين الأندية من جميع أنحاء العالم.فالنتائج مثل فوز بوتافوجو البرازيلي على بطل أوروبا باريس سان جيرمان بطل أوروبا، وتعادل الهلال السعودي مع نادي ريال مدريد الإسباني بطل العالم، وتعادل نادي أوكلاند سيتي الأوقيانوسي مع نادي بوكا جونيورز الأمريكي، تُظهر أن الفارق على مستوى الأندية ليس كبيراً كما توقع الكثيرون.

"من الجيد بالنسبة لنا في كرة القدم الأوروبية أن نرى المستوى التنافسي في الخارج. التأقلم أمر مهم لكنك ترى فرقاً لا تملكها بشكل يومي وهي جيدة جداً... البرازيليون يلعبون بشكل جيد جداً. قبل البطولة قلنا أن الأمور ستسير في اتجاه واحد مع الأوروبيين والآن انفتحت أعيننا". تشافي ألونسو، مدرب نادي ريال مدريد

"إنها تضعنا جميعاً على أرضية متكافئة، وتسمح لنا بعرض طريقة لعب كل من الاتحادات القارية والتنافس وسد تلك الفجوة التي تبدو أحياناً بعيدة المنال مع الفرق القوية في أوروبا. إنها منافسة رائعة للاستمتاع بها وتجربتها." مارسيلو جالاردو، مدرب ريفر بليت

"هذه المسابقة تجمع لتمثيل متوازن لأفضل الفرق في العالم. سننظر إليها في المستقبل كنقطة مرجعية يمكننا من خلالها المقارنة بين أفضل الفرق من كل بلد وكل قارة".دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد

"هذا الأمر يجعلنا جميعاً ننمو: الفريق من الناحية الرياضية، والنادي ككيان معترف به عالمياً. علينا أن نقاتل خلال السنوات الأربع المقبلة لتحقيق ذلك مرة أخرى". لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان

“هذا يجعلنا جميعًا ننمو: الفريق من الناحية الرياضية، والنادي ككيان معترف به عالميًا. علينا أن نكافح خلال السنوات الأربع المقبلة لتحقيق ذلك مرة أخرى". دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد

"هذا أمر رائع للغاية، لأن ما نريده أيضًا كنادٍ هو أن نقاتل من أجل الحصول على الحقوق التي نحصل عليها، ولكننا نريد أيضًا أن نتطور. أن نشارك في بطولة كهذه ونتنافس مع الأفضل، (هذا) سيوفر لنا في نهاية المطاف، وعلى أقل تقدير، النمو والتحديات للمستقبل. منحت البطولة أيضًا المشجعين الذين لا تتاح لهم الفرصة عادة، لمشاهدة أفضل الأندية في العالم وهي تتنافس. وقد أدى ذلك إلى أجواء رائعة في الملاعب، وعروض رائعة من الألوان والصخب من مجموعات المشجعين المتفانين". ميجيل كاردوسو، مدرب نادي ماميلودي صنداونز

"لقد ناضلنا من أجل إقامة هذه البطولة منذ فترة طويلة. كرة القدم هي الرياضة الأكثر عالمية في العالم. ولأن مشاهدتها مجانية، يمكن للأطفال من جميع أنحاء العالم مشاهدة فرق مثل ريال مدريد وهي تلعب. وهذا أمر مهم". فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد

"كانت الأجواء لا تصدق. إذا لم تكن هنا، لا يمكنك أن تستوعب ذلك، لكن عندما تكون في وسط هذه الأجواء، إنها تجربة رائعة وامتياز". فينسنت كومباني، مدرب نادي بايرن ميونخ

"كانت هذه البطولة رائعة. كانت هناك الكثير من المباريات الرائعة للمشاهدة. يمكنك مواجهة فرق من جميع أنحاء العالم لا تواجهها عادةً. هذا شيء مثير للغاية بالنسبة للمشجعين والمتفرجين، وكذلك بالنسبة للاعبين." إلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي

"إنها أول مرة بالنسبة لنا، إنها بطولة مختلفة وجديدة. لذا فهي فرصة عظيمة لمشاهدة أفضل اللاعبين، أو العديد من أفضل اللاعبين، يلعبون هنا في الولايات المتحدة، وهي فرصة رائعة للاستمتاع بها. بالنسبة إلى بعض اللاعبين، فإن هيبة البطولة أو فرصة اللعب ضد ثقافات كروية مختلفة أو فرحة التأهل إلى الأدوار الإقصائية كافية لتبرير إعجابهم بكأس العالم للأندية FIFA". ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي

"هذا يُظهر مدى كبر حجم كرة القدم في جميع أنحاء العالم ومدى جودة بعض هؤلاء اللاعبين. أنا معجب بهذه البطولة حتى الآن وآمل أن نبقى هنا لفترة من الوقت". هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ

"إنه لشرف لي أن أكون هنا. أحب عندما أرى بوتافوغو وفلومينينسي وكل الفرق البرازيلية وكيف يحتفلون بالأهداف وكيف يكونون معاً. أحسدهم. أحبهم. الطريقة التي يعيشون بها كل مباراة، هذا هو كل ما في الأمر. عليك أن تعيش تلك المنافسة". بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي

"في نهاية المطاف، [التأهل إلى دور الـ16] خطوة كبيرة بالنسبة لنا. يمكنك أن تلاحظ أن الناس كانوا متوترين ولم يعتقدوا أننا سنتأهل، لكن كان أداءً قوياً ومناسبة هامة بالنسبة لنادينا. لقد بذل الفريق بأكمله مجهوداً هائلاً في المباريات السابقة. نحن سعداء للغاية بالوصول إلى دور الـ16. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الجديد، ومن دواعي سرورنا أن نحظى بفرصة تقديم كل ما لدينا في كأس العالم للأندية". سيرخيو راموس، لاعب نادي مونتيري

"الجميع متحمس لجميع المباريات. هناك أجواء جيدة وأجواء رائعة في المكان." لويد كيلي، لاعبو نادي يوفنتوس

"يوم السبت، سيكمل النادي 80 عاماً على تأسيسه، لذا فهو أمر مميز بالنسبة لنا. لقد أخبرت اللاعبين بذلك، وهذا الأمر موجه لمشجعي رايادوس وللكرة المكسيكية بشكل عام، التي نمثلها الآن: في النهاية، الأمر يتعلق بإظهار للعالم أن كرة القدم المكسيكية قادرة على المنافسة". دومينيك تورينت، المدير الفني لمونتيري

"البطولة رائعة حتى الآن - كل شيء منظم بشكل جيد ويسير بسلاسة، يجب أن أقول أن كل شيء كان ممتازاً من حيث التنظيم وتجربة البطولة بشكل عام". “فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين