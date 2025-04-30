كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™ - منصة المشاهدة

ستتنافس 16 من أفضل منتخبات العالم على مدى تسعة أيام من المباريات المثيرة للتربّع على عرش كرة القدم الشاطئية

تستضيف سيشيل أول نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™ تُقام في أفريقيا وستنقل منصة FIFA+ مبارياتها مباشرة ومجاناً

يشهد اليوم الأول مباريات لثلاثة منتخبات من أصل أربعة تخوض البطولة للمرة الأولى وهي تشيلي وموريتانيا والدولة المستضيفة سيشيل

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™ يوم الخميس 1 مايو/أيار بمشاركة 16 منتخباً تمثِّل الاتحادات القارية الستة، والتي ستتنافس للتربّع على العرش العالمي.

وسيكون بإمكان الجماهير متابعة البث المباشر للمنافسات عبر منصة FIFA+ في الدول المشارِكة التالية: بيلاروسيا والبرازيل وإيطاليا والبرتغال والسنغال وسيشيل وإسبانيا وتاهيتي، بينما ستكون ملخصات المباريات متاحة للمشاهدة في بقية أرجاء العالم.

ويمكن العودة إلى الموقع الإلكتروني FIFA.com واستخدام ميزة البحث للتعرف على خيارات مشاهدة المباريات المتاحة، وذلك من خلال تحديد موقعكم من القائمة المنسدلة.

يُذكر أن النسخة 13 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™ ستنطلق في الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي للدولة المستضيفة يوم الخميس 1 مايو/أيار. ويشهد اليوم الأول من المنافسات مباريات لمنتخبات بيلاروسيا وجمهورية إيران الإسلامية وباراغواي والبرتغال، بالإضافة إلى ثلاثة من الفرق التي تشارك للمرة الأولى في البطولة، وهي غواتيمالا وموريتانيا وسيشيل. أما رابع الفرق حديثة العهد في البطولة، وهو منتخب تشيلي، فيستهل مبارياته بلقاء تاهيتي يوم الجمعة 2 مايو/أيار.

وعشية انطلاق منافسات البطولة، قال رئيس اتحاد سيشيل لكرة القدم إلفيس تشيتي: "إني فخور للغاية بتواجد (ممثلي) عالم كرة القدم الشاطئية و عائلة FIFA هنا في سيشيل. يُمثِّل هذا مصدر شرف كبير بالنسبة لنا، وخصوصاً كونناً أول دولة أفريقية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية (FIFA). فرغم الحماس والتوتر، إلا أني على دراية بأن فريق اللجنة المنظمة المحلية، وكادر FIFA، على أتم الاستعداد لاستضافة العالم، وتنظيم حدث رائع. أتطلّع إلى أن تكون هذه أفضل نسخة من البطولة، ونحن على أفضل جاهزية لذلك".

يُذكر أن كافة المباريات الـ 32 في البطولة ستجري على ملعب باردايز أرينا الذي تم تشييده خصيصاً للبطولة، والذي تصل قدرته الاستيعابية إلى 5 آلاف متفرّج. وكان هذا الملعب قد شُيِّد أصلاً لاستضافة دورة عام 2024 من البطولة في دبي، ومن ثم تم تفكيكه وشحنه إلى سيشيل وإعادة تركيبه على رمال جديدة وأرضية إسمنتية كجزء من جهود الاستدامة في تنظيم المنافسات. وبعد اختتام البطولة، ستبقى هذه المنشأة الرياضية في سيشيل ليستفيد منها المجتمع المحلي، لتكون بمثابة إرث دائم للنسخة 13 من مونديال كرة القدم الشاطئية.

يُذكر أن كرة القدم الشاطئية هي نسخة كرة القدم الأكثر تسجيلاً للأهداف، وتمتاز مبارياتها بأنها حافلة بالإثارة والمتعة، فقد شهدت نسخة دبي 2024 تسجيل 223 هدفاً في 32 مباراة، أي بمتوسط يبلغ حوالي سبعة أهداف في المباراة الواحدة،مقارنة بـ 302 هدف في نفس العدد من المباريات بنسخة 2021 (بمتوسط يبلغ 9.4 في المباراة الواحدة).

يُرجى النقر هنا للاطلاع عل جدول المباريات الكامل لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA سيشيل 2025™.

هذا وسيتم بث كافة المباريات مباشرة ومجاناً عبر منصة FIFA+.

أما بالنسبة لأولئك الذين يودّون حضور المباريات، فلا تزال التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.

مباريات اليوم الأول وتوقيت انطلاقها

غواتيمالا - اليابان

5 فجراً في غواتيمالا سيتي 3 عصراً في فيكتوريا 8 مساءً في طوكيو

موريتانيا - جمهورية إيران الإسلامية

12.30 ظهراً في نواكشوط 4 عصراً في طهران 4:30 عصراً في فيكتوريا

سيشيل - بيلاروسيا

6 مساءً في مينسك 7 مساءً في فيكتوريا

البرتغال - باراغواي