غوادالاخارا تختتم مشاركتها التاريخية الثالثة كمضيفة لكأس العالم FIFA

استضاف ملعب غوادالاخارا أربع مباريات في FIFA World Cup 2026™ بمتوسط حضور بلغ 99.1% من سعته

تُعد غوادالاخارا واحدة من مدينتين استضافتا FIFA World Cup™ ثلاث مرات، وقد استضافت حتى الآن 21 مباراة في البطولة، وهو ثاني أعلى رقم إجمالي.

سيظل مهرجان مشجعي الفيفا في غوادالاخارا مفتوحًا حتى 19 يوليو

لعبت مدينة غوادالاخارا "الثانية" في المكسيك، وهي مهد تقليدي لكرة القدم، دورًا محوريًا في الاستعدادات لـ كأس العالم 2026 FIFA™ طولة، استقبلت غوادالاخارا فرقاً من خمسة اتحادات قارية عبر أربع مباريات في البطولة، واستضافت مباراة في كأس العالم FIFA™ شاركت فيها المكسيك لأول مرة.

في يوم الجمعة الموافق 26 يونيو، أصبح ملعب غوادالاخارا أول ملعب من بين 16 ملعباً قياسياً في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 يودع البطولة، حيث تنافست إسبانيا وأوروغواي، حاملتا اللقب السابقتان، وجهاً لوجه في المباراة النهائية المثيرة للمجموعة الثامنة. وشهد الملعب حضوراً جماهيرياً شبه كامل بلغ 45,065 متفرجاً، من بينهم ملك إسبانيا فيليب السادس، ورفع فوز منتخب لا روخا بنتيجة 1-0 العدد الإجمالي لمباريات كأس العالم FIFA التي أقيمت في غوادالاخارا إلى 21 مباراة. لم تستضف سوى مدينة مكسيكو عددًا أكبر من مباريات كأس العالم لكرة القدم، وتشترك المدينتان في التميز التاريخي لكونهما الوحيدتين اللتين استضافتا كأس العالم لكرة القدم في ثلاث مناسبات منفصلة.

استقبلت غوادالاخارا بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ بحماس شديد، حيث بلغ متوسط الحضور في الملعب المتألق الذي يبلغ عمره 16 عامًا في زابوبان 45,233 متفرجًا خلال المباريات الأربع، أو ما نسبته 99.1% من سعة الملعب المخصصة للبطولة.

بدأ تأثير المدينة على المنافسة في شهر مارس، حيث استضافت مباراتين في التصفيات الفاصلة بين الاتحادات التي أرسلت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى النهائيات لأول مرة منذ 52 عامًا، عندما تأهلت باسم زائير. ثم في 11 يونيو، وبعد ساعات قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ بين المكسيك وجنوب إفريقيا في ملعب مدينة مكسيكو، واصلت غوادالاخارا احتفالات اليوم الافتتاحي حيث حققت جمهورية كوريا فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1 على التشيك بهدف سجله أوه هيون غيو في الدقيقة 80.

بعد أسبوع واحد، في 18 يونيو، خاض المنتخب المكسيكي El Triمباراة في كأس العالم في غوادالاخارا لأول مرة. بفوزهم 1-0 على جمهورية كوريا، حسمت المكسيك المركز الأول في المجموعة الأولى وأصبحت أول دولة تحجز مكانًا في دور الـ 32 من البطولة.

اختتمت غوادالاخارا مشاركتها التاريخية الثالثة كمضيفة لكأس العالم FIFA Previous 01 / 07 Aerial view of Guadalajara Stadium 02 / 07 Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 03 / 07 Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 04 / 07 Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 05 / 07 Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 06 / 07 Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026 07 / 07 Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 Next

قام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية برحلة عودة إلى ملعب غوادالاخارا في 23 يونيو لمواجهة كولومبيا. لم يكن الحظ حليفًا للفريق الأفريقي هذه المرة، حيث سجل دانيال مونيوز هدفاً في منتصف الشوط الثاني ليقود منتخب أمريكا الجنوبية إلى الفوز 1-0 والتأهل إلى دور الـ 32.

على الرغم من أن فصل ملعب غوادالاخارا الذي لا يُنسى من بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ قد انتهى بمباراة إسبانيا وأوروغواي، إلا أن اللحظات البارزة والذكريات ستظل عالقة في الأذهان بينما يستمر الاحتفال في مهرجان مشجعي الفيفا الشهير في المدينة. سيظل الحدث في ساحة التحرير مفتوحًا ومجانيًا حتى المباراة النهائية للبطولة في 19 يوليو.