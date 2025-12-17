طرح تذاكر مباريات نصف النهائي والنهائي والمركز الثالث من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™

ستُلعب أربع مباريات - نصفا النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية - في لندن من الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني ولغاية الأحد 1 فبراير/شباط 2026

سيستضيف ملعب نادي آرسنال وملعب نادي برنتفورد مباراتي نصف النهائي للبطولة العالمية الأهم لأندية السيدات التي ضمنت التأهل للمربع الذهبي فيه أندية آرسنال والجيش الملكي المغربي وكورينثيانز وغوثام أف سي

تتوافر التذاكر عبر FIFA.com/tickets وتتراوح أسعارها بين 5 و60 جنيهاً إسترلينياً

بدأ العد التنازلي لانطلاق المرحلة الأخيرة من النسخة الأولى لبطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ التي ستستضيفها لندن من الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني ولغاية الأحد 1 فبراير/شباط 2026. وإثر فوز نادي الجيش الملكي المغربي على أرضه يوم الأحد، اكتمل عقد الأندية البطلة في القارات، وبالتالي أصبحت تشكيلة المربع الذهبي وهوية أطرافها معروفة. ولهذا، ندعو الجماهير من أرجاء العالم إلى المبادرة بحجز تذاكرها عبر FIFA.com/tickets لحضور مباريات يستضيفها ملعبان أسطوريان في العاصمة البريطانية.

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب برنتفورد يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني مباراتي نصف النهائي الناريتين، حيث تجمع الأولى بين غوثام أف سي (الولايات المتحدة الأمريكية) الفائز ببطولة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي للسيدات، وكورينثيانز (البرازيل) بطل أمريكا الجنوبية للسيدات في الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينتش (1:30 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا)، بينما تليها موقعة منتظرة بين نادي آرسنال (إنجلترا) الفائز بدوري أبطال أوروبا للسيدات ونادي الجيش الملكي (المغرب) المتربع على عرش دوري أبطال أفريقيا للسيدات في الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش (السابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا).

وفي يوم الأحد 1 فبراير/شباط، ستتحوّل الأنظار إلى ملعب آرسنال الذي سيشهد تتويج أول فريق بلقب كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات، إذ سيكون مسرح الموقعة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث. سيستضيف الملعب كلاً من مباراة تحديد المركز الثالث في تمام الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش (15:45 بتوقيت وسط أوروبا) والمباراة النهائية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش (19:00)، مما يختتم النسخة الأولى من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات بنهاية لا تُنسى.

وتتراوح أسعار تذكرة المباراة الواحدة من مباراتي نصف النهائي بين 5 جنيهات إسترلينية للأطفال واليافعين و20 جنيهاً إسترلينياً للبالغين، مقابل سعر يتراوح بين 10 و60 جنيهاً إسترلينياً للتذكرة التي تغطي المباراة النهائية ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث. وندعو الجماهير للإسراع بحجز التذاكر عبر FIFA.com/tickets لضمان تواجدها على المدرّج في هذا الاحتفاء المميز بكرة القدم للسيدات.

يُذكر أن كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ هي بطولة عالمية تجمع بين بطلات الاتحادات القارية الستة للتنافس من أجل الظفر بلقب أفضل نادٍ في كرة القدم للسيدات على صعيد العالم.