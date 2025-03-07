طرح باقات الضيافة الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

باقات الضيافة الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التي تشمل تذاكر مباريات البطولة متوافرة الآن عبر بوابة FIFA.com/hospitality

مستويات متنوعة ومختلفة الفخامة في الملاعب الـ 12 تشمل المباريات الـ 63 في البطولة، بما فيها المباراة النهائية على ملعب ميتلايف

بطولة رائدة تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025، وتشمل 32 من نخبة أندية العالم

بانتظار عشاق المستديرة الساحرة وأصدقائهم وعائلاتهم ممن يتطلعون لخوض تجارب استثنائية، والشركات التي ترغب بتكريم موظفيها وضيوفها، فرصة سانحة لحجز باقات الضيافة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ والتي تشمل تذاكر مباريات البطولة. وقد أصبحت هذه الخيارات الخاصة بمجموعة من أبرز ملاعب العالم متاحة إما عبر بوابة FIFA.com/hospitality أو من خلال وكلاء مبيعات معتمدين، وتشمل خيارات متنوعة بدءاً من صالات ضيافة مميزة، وصولاً إلى أجنحة حصرية.

وكان FIFA قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تعيين شركة Beyond Hospitality لتكون المزود الرسمي لخدمات الضيافة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ بحلّتها الجديدة، وهي المسابقة الأكثر شمولاً في تاريخ منافسات الأندية، التي من المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة في 12 ملعباً خلال الفترة الممتدة بين يوم السبت 14 يونيو/حزيران والأحد 13 يوليو/تموز 2025. وتشهد النسخة الأولى من البطولة مشاركة 32 من نخبة أندية العالم، بحيث تنقل كرة قدم الأندية إلى الآفاق العالمية. وتدعو شركة BEYOND ضيوف اللعبة الجميلة وعشاقها إلى حجز باقات الضيافة الرسمية لهذه البطولة الاستثنائية.

وستتوافر تشكيلة متنوعة من الباقات بحسب الملاعب أو المباريات المختارة، تتراوح بين الباقات العادية وصولاً إلى تلك الفاخرة.

صالة الريادة : هي الباقة الأكثر ترفاً، وتشمل فضاءات التسوّق الأكثر فخامة، بالإضافة إلى وجبة طعام فاخرة من ستة أطباق، وميزات أخرى.

الأجنحة الخاصة الحصرية : تشمل الباقة على مقاعد متجاورة، ومنطقة استقبال، ووجبة طعام فاخرة من خمسة أطباق.

الأجنحة المشتركة : تشمل الباقة إمكانية الوصول المباشرة إلى المقاعد وخيارات طعام راقية.

جناح الامتياز : تشمل الباقة خدمات راحة مميزة، وإطلالة ممتازة على أرض الملعب، ووجبة طعام مكونة من أربعة أطباق.

نادي الامتياز : تشمل الباقة صالة مشتركة في الملعب، ومواقع تفضيلية للمقاعد، وخيارات طعام جاهزة.

مقعد النادي: تشمل الباقة مقاعد مميزة لمباريات من اختيارك، بالإضافة إلى خيارات قسائم مأكولات ومشروبات.

عروض الضيافة الرسمية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ متاحة الآن للبيع 00:22