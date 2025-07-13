إزاحة الستار عن شارة أبطال العالم من FIFA الحصرية قبل نهائي كأس العالم للأندية FIFA™ يوم الأحد

إضافةً للقب والكأس، يتنافس فريقا تشيلسي وباريس سان جيرمان على حق ارتداء الشارة الحصرية للسنوات الأربع المقبلة

تأتي الشارة بلونين – أبيض على ذهبي وذهبي على أبيض – وتتميز برسومات تصور كأس بطولة كأس العالم للأندية FIFA ومونوجرام البطولة

يمنح FIFA شارات مشابهة لحاملي ألقاب مسابقات المنتخبات الوطنية التي ينظمها، بالإضافة إلى كأس القارات FIFA™ التي تم إطلاقها مؤخراً

سيضمن الفائز في نهائي كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ المُنتَظر يوم الأحد ذكريات لا تُنسى ومجداً عالمياً، بالإضافة إلى تذكير ملموس بانتصاره يرتديه في كل مرة ينزل فيها إلى أرض الملعب، خلال السنوات الأربع المقبلة على الأقل.

وفي إطار التقليد العريق لمسابقات المنتخبات الوطنية التي ينظمها FIFA، سيحصل نادي تشيلسي أو نادي باريس سان جيرمان على شرف ارتداء شارة أبطال العالم من FIFA الحصرية على قميصه طوال فترة حمله للقب.

سوف يتنافس تشيلسي وباريس سان جيرمان على كأس بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ بعد ظهر الأحد على ملعب ميتلايف في نيويورك، نيوجيرسي، وسيحصل الفائز على الحق في ارتداء الشارة حتى تتويج البطل التالي بعد أربع سنوات.

يمنح FIFA حالياً شارات مشابهة لحاملي كأس العالم FIFA™، وكأس العالم للسيدات FIFA™، وكأس العالم لكرة الصالات FIFA™، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™، وكأس القارات FIFA™.

ولكن تأتي شارة أبطال العالم من FIFA الأحدث بلونين: الأبيض على الذهبي، والذهبي على الأبيض. وتتميز بتصميم جرافيكي يجمع بين كأس العالم للأندية FIFA المذهلة الجديدة المصممة بالتعاون مع شركة تيفاني آند كو، ومونوجرام كأس العالم للأندية FIFA.