جماهير سياتل تحطم الرقم القياسي العالمي لأكبر درس في كرة القدم مع استضافة المدينة لكأس العالم للأندية FIFA

تحتفل سياتل بكأس العالم للأندية 2025 FIFA™ بسلسلة من الفعاليات المجتمعية، بما في ذلك درس لكرة القدم قياسي حضره أكثر من 1000 مشجع

ستُقام مباراتي سياتل ساوندرز القادمة ضد أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان، مصحوبة بمهرجانات جماهيرية مجانية وحفلات موسيقية وحفلات مشاهدة

تستضيف سياتل ست مباريات في كأس العالم للأندية إجمالاً، وستستضيف أيضاً ست مباريات في كأس العالم FIFA™ في 2026 ساهم حماس سياتل لكرة القدم في تحطيم رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™. في يوم الأحد 15 يونيو/حزيران، وقبل ساعات قليلة من نزول سياتل ساوندرز إلى أرض الملعب ضد بوتافوغو، حامل لقب كوبا ليبرتادوريس، شارك حشد من 1038 مشجعاً في درس كرة قدم مدته 30 دقيقة على الواجهة البحرية الخلابة للمدينة، على بُعد ميل واحد فقط شمال ملعب لومين. حضر ممثل من موسوعة غينيس لتأكيد هذا الإنجاز، الذي حطم الرقم القياسي السابق البالغ 956 نقطة والذي سُجّل في سان خوسيه، كاليفورنيا، عام 2023. شهد الحدث مشاركة لاعبين سابقين وموسيقيين من فريق ساوندرز، بالإضافة إلى مالك النادي المشارك والشخصية التلفزيونية درو كاري.

وقال بيتر توموزاوا، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 26 في سياتل: "هذا الحدث القياسي ليس مجرد احتفال، بل هو بمثابة رسالة. رسالة تؤكد أن سياتل مدينة كروية حقيقية، ومدينة حاضنة فخورة لكأس العالم 26. يسعدنا التعاون مع شركائنا الرائعين لنجمع مجتمعنا بهذه الطريقة التي لا تُنسى."

مثّل هذا اليوم أيضًا علامة فارقة في تاريخ سياتل الكروي العريق. لم يقتصر الأمر على مشاركة ساوندرز في النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية - وهو ما حققوه بفوزهم بدوري أبطال Concacaf لعام 2022 - بل أطلق أيضاً العد التنازلي لمدة عام واحد لأولى مباريات كأس العالم 2026 FIFA™ الست على ملعب لومين. خلال مراسم رفع العلم فوق برج سبيس نيدل الشاهق، والتي استهلت احتفالات مدينة إميرالد بكأس العالم للأندية في 13 يونيو/حزيران، تحدث ستيف زاكواني، لاعب ساوندرز السابق وسفير الفريق الحالي، عن شغف المنطقة بهذه اللعبة.

وقال زاكواني: "سنحظى بفرصة إبراز ذلك للعالم، ليس فقط من خلال كأس العالم للأندية، بل أيضاً مع اقتراب كأس العالم (2026)." وأضاف: "لقد تم اختيارنا كإحدى المدن المضيفة لسبب وجيه، وأعتقد أنها فرصة جيدة لنا لإظهار إيماننا بكوننا عاصمة كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية."

في وقت لاحق من يوم 15 يونيو/حزيران، شاهد أكثر من 30 ألف مشجع فريق ساوندرز يُسجل عودة قوية في الشوط الثاني قبل أن يخسر أمام بوتافوغو بنتيجة 2-1. كانت هذه المباراة المثيرة ضمن المجموعة الثانية واحدة من ست مباريات في كأس العالم للأندية مُقرر إقامتها في سياتل، بما في ذلك مباراتي ساوندرز القادمة مع العملاق الأسباني أتلتيكو مدريد (19 يونيو/حزيران) وبطل أوروبا باريس سان جيرمان (23 يونيو/حزيران). لا تزال تذاكر كأس العالم للأندية وباقات الضيافة متاحة للشراء عبر FIFA.com/tickets.