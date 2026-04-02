سلسلة FIFA™ تُقدّم تجربة جديدة وحيوية لساموا الأمريكية

لعبت ساموا الأمريكية خارج أوقيانوسيا لأول مرة

وفّرت المباريات في بورتوريكو تحدّيات جديدة للفريق

يُساهم تمويل برنامج FIFA Forward في تطوير اللعبة محلياً

لم يسبق لمنتخب ساموا الأمريكية أن لعب خارج أوقيانوسيا طوال 42 عاماً منذ تأسيس اتحادها، ورغم خسارتهم في مباراتيّهم ضمن سلسلة FIFA™ في بورتوريكو، إلا أنهم اعتبروا التجربة المكتسبة قيّمة للغاية.

تُتيح سلسلة FIFA™ للدول فرصة اللعب ضد فرق من خارج اتحادها في بطولات مصغرة، مما يمنحها مزيداً من الظهور الدولي وفرصة التعلم من أساليب لعب مختلفة.

لعبت ساموا الأمريكية ضد غوام وجزر العذراء الأمريكية في بطولة سلسلة FIFA™، وأكد مدرب المنتخب دييغو غوميز على الفوائد التطويرية لهذه المباريات.

دعم FIFA أساسي للتنمية في ساموا الأمريكية والجزر العذراء الأمريكية 02:44

وقال غوميز "بالنسبة لنا، هذه فرصة بالغة الأهمية للتطور واكتساب الخبرة، سواء للاعبين أو الجهاز الفني، للتعرف على الفريق بشكل أفضل، والتدرب معهم لفترة أطول. لقد أمضينا عشرة أيام في أورلاندو استعدادًا لهذه البطولة، والآن نقضي ثمانية أيام هنا في بورتوريكو استعداداً لسلسلة FIFA."

وأضاف الإسباني "إنّ التواجد هنا، ومواجهة جزر العذراء، المنتمية إلى اتحاد Concacaf، ومواجهة غوام، المنتمية إلى آسيا، يُعدّ فرصةً لمواجهة فرق من دول أخرى ذات ثقافات كروية مختلفة، تُشكّل تحديًا أكبر للمنتخب الوطني."

وقال قائد الفريق آليي ميتشل، الذي سجل هدفين في الخسارة 5-2 أمام جزر العذراء الأمريكية، إن فرصة المشاركة في بطولة سلسلة FIFA كانت حيوية للاعبين.

وأضاف "تُعدّ مباريات سلسلة FIFA هذه بالغة الأهمية لساموا الأمريكية، لأنها تتيح لنا اللعب ضد لاعبين ذوي مستوى عالٍ من خارج اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم. وباعتبارنا دولة جزرية صغيرة، لا نشهد الكثير من المباريات التنافسية القوية. وهذا أمر بالغ الأهمية لتطوير كرة القدم في ساموا الأمريكية."

قال ميتشل إنه إلى جانب الحاجة إلى المنافسة، مثّلت هذه الألعاب فرصةً لعرض الثقافة الرياضية للبلاد.

وأضاف "أعتقد أن كرة القدم في ساموا الأمريكية أكثر من مجرد لعبة، فهي تمثل الفخر والوحدة. إنها حقًا تجمع الناس، سواءً كان ذلك بتشجيع مباريات الدوري المحلي أو دعم المنتخبات الوطنية. إنها وسيلة لتمثيل ثقافتنا على الساحة الدولية."

وبعيداً عن الملعب، يلعب برنامج FIFA Forward دوراً محورياً في تطوير اللعبة في ساموا الأمريكية.

أشار غوميز إلى أهمية هذا الدعم قائلاً "أعتقد أن برنامج FIFA Forward أساسي لتطوير كرة القدم في ساموا الأمريكية، حيث سيتم بناء ملعب جديد مزود بعشب صناعي، ويتسع لما يصل إلى 10,000 متفرج، بالإضافة إلى مرافق مُحسّنة لتطوير الأجيال القادمة، ونأمل أن نتمكن من استضافة تصفيات كأس العالم FIFA في البلاد لأول مرة على الإطلاق."

وبينما ستتجه أنظار العالم قريباً إلى كأس العالم 2026 FIFA™، كان هذا العام بالنسبة لساموا الأمريكية بمثابة انطلاقة على الساحة العالمية لأول مرة.