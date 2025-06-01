سعادة نادي لوس أنجلوس لكرة القدم بعد التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية FIFA 2025™

النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ تجمع 32 من أفضل فِرق العالم

مدافع الفريق آرون لونج يقول أن المشاركة هي ثمار العمل الجاد الذي يقوم به النادي

سيرجي بالنسيا يقول أن هذا كان حلمًا للنادي وأصبح حقيقة الآن

أعرب لاعبو نادي لوس أنجلوس لكرة القدم عن سعادتهم بالتأهل إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025™، قائلين أن هذا كان حلمًا تحقق؛ أن يكونوا من بين الأندية الـ 32 الأنجح الأندية في العالم التي ستشارك في النسخة الافتتاحية للمسابقة.

قال المدافع الكولومبي إيدي سيجورا بعد فوز فريقه بنتيجة 2-1 على كلوب أمريكا المكسيكي في المباراة التي أُقيمت على ملعب بي إم أو في لوس أنجلوس: "إنه لأمر كبير جدًا بالنسبة لنا أن نكون جزءًا من كأس العالم للأندية FIFA. نحن في غاية السعادة للتواجد في البطولة لتمثيل نادي لوس أنجلوس لكرة القدم، وتمثيل الدوري، وبالتأكيد اللعب باسم كل من كان جزءًا من نادي لوس أنجلوس لكرة القدم".

وقد قال المدافع الأمريكي آرون لونج: "ينتابنا شعور رائع. لقد كانت مباراة صعبة وقد وصلنا الآن إلى البطولة التي نشعر أن هذا النادي عمل بجد من أجل الوصول إليها. بذلت المجموعة المالكة لهذا النادي الكثير من أجل الارتقاء باسم نادي لوس أنجلوس لكرة القدم والعلامة التجارية، وتمثيل الدوري الأمريكي لكرة القدم". "إنه أمر مدهش لنا. سعينا بجد لتحقيق هذا الهدف، ومن الرائع معرفة أننا واجهنا فريقًا عظيمًا لتحقيق هذا الهدف.

LAFC سعيد للغاية بالمشاركة في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ 02:40

هذا وسيواجه فريق ستيف تشيروندولو فِرق تشيلسي الإنجليزي والترجي الرياضي التونسي وفلامنجو البرازيلي في المجموعة الرابعة، حيث ستقام المباريات في أتلانتا (16 يونيو/حزيران) وناشفيل (20 يونيو/حزيران) وأورلاندو (24 يونيو/حزيران) على التوالي. ستنطلق صافرة البداية للبطولة، المسابقة العالمية الأكثر شمولاً للأندية على الإطلاق، على ملعب هارد روك في ميامي يوم السبت 14 يونيو/حزيران عندما تواجه نسور الأهلي المصري نادي إنتر ميامي لكرة القدم.

وقال سيرجي بالنسيا الظهير الأيمن الإسباني "نحن سعداء جدًا لأننا تمكنا اليوم من القيام بذلك هنا بين جماهيرنا، والآن دعونا نغادر بحلم كأس العالم للأندية (FIFA): إنه حلم أصبح حقيقة بالنسبة لنا".

هذا كما استمتعت رئيسة قسم FIFA المعني بكرة القدم جيل إليس بالأجواء كليًا وقالت إنها تأمل أن تُتاح الفرصة لجماهير النادي لمشاهدة فريقها وهو يلعب ضد فِرق من ثلاث قارات مختلفة.

وأضافت قائلة: "لقد كان جوًا غير عاديٍ. أعني أنه كان كذلك لكلا الناديين، من حيث المشجعين الذين حضروا، كان الأمر صاخبًا بشكل لا يُصدَق، وكانت مباراة مثيرة بالطبع".

"وأضاف المدرب الفائز بكأس العالم للسيدات FIFA مرتين: "إنها فرصة للخروج والتنافس على لقب البطولة. أعني، الأمر رائع بالنسبة للاعبين والمدرب وبالطبع لمدينة لوس أنجلوس. إنها فرصة مذهلة أن نكون جزءًا من أول بطولة لكأس العالم للأندية (FIFA) على الإطلاق.

"مشجعي لوس أنجلوس، إنهم يرتحلون. "ونأمل أن يتواجد أكبر عدد منهم هناك لتشجيع فريقهم."

ستضم بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 ما مجموعه 63 مباراة في أتلانتا، وشارلوت، وسينسيناتي، ولوس أنجلوس، وميامي، وناشفيل، ونيويورك، ونيوجيرسي، وأورلاندو، وفيلادلفيا، وسياتل، وواشنطن العاصمة.