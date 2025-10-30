دورة ماجستير FIFA تحقّق نجاحات على أعلى مستوى

صُنِّف برنامج ماجستير FIFA كأفضل برنامج دراسات عليا في إدارة الرياضة في أوروبا للمرة الثالثة عشرة، وهو رقم قياسي

يحتفل البرنامج بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه

يرعى رئيس FIFA جياني إنفانتينو نسخة عام 2025 صُنِّف ماجستير FIFA، الذي يحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه، كأفضل برنامج دراسات عليا في إدارة الرياضة في أوروبا للمرة الثالثة عشرة، وهو رقم قياسي، وفقًا لأحدث التصنيفات التي نشرتها سبورت بيزنس لعام 2025.

أُطلقت هذه الدورة عام 2000 لتعزيز تعليم الإدارة في عالم الرياضة، وقد رسخت مكانتها كواحدة من أكثر الدورات احتراماً في مجال تعليم إدارة الأعمال الرياضية الدولية، حيث تُعدّ مدراءًا متكاملين قادرين على التعامل مع عالم الرياضة الذي يزداد تعقيداً.

يُنظّم ماجستير FIFA من قِبل المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) في نوشاتيل، بالشراكة مع ثلاث جامعات: جامعة دي مونتفورت في ليستر، المملكة المتحدة؛ وكلية بوكوني للإدارة SDA في ميلانو، إيطاليا؛ وجامعة نوشاتيل، سويسرا. ويتخرّج الطلاب بعد إكمال أربع وحدات دراسية بنجاح - العلوم الإنسانية، والإدارة، والقانون، ومشروع التخرج - ضمن برنامج مدته عام أكاديمي واحد.

يضم ماجستير FIFA الآن أكثر من 700 خريج، يمثلون أكثر من 120 جنسية. 90% منهم ناشطون في قطاع الرياضة، بما في ذلك حوالي 350 في كرة القدم، 75 منهم يعملون في FIFA. وقد تخرجت ما يقرب من 240 طالبة من جميع أنحاء العالم ويعملن الآن في قطاع الرياضة العالمي.

وفي تعليقه على إعلان التصنيف، قال البروفيسور توماس بروبست، رئيس اللجنة العلمية لماجستير FIFA: "تهانينا لكل من دعم برنامج ماجستير FIFA: من الشركاء الأكاديميين والمتحدثين الضيوف، إلى وجهات زياراتنا الميدانية وFIFA. اللجنة العلمية فخورة للغاية بكل ما حققناه معاً."