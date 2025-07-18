رئيس FIFA جياني إنفانتينو يهنئ خريجي الدورة الخامسة والعشرين من FIFA Master

حصل خمسة وعشرون خريجًا من 23 دولة على شهادات تخرج

جياني إنفانتينو يشدد على أهمية حماية الرياضة و"الإيمان بأحلامك"

ساعد رئيس FIFA في إنشاء FIFA Master بعد التشارك مع المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)

شارك رئيس FIFA جياني إنفانتينو في حفل التخرج الخامس والعشرين لـ FIFA Master (الماجستير الدولي في الإدارة والقانون والعلوم الإنسانية الرياضية) في نوشاتيل بسويسرا، مشددًا على أهمية حماية الرياضة وحث الخريجين على الإيمان بأحلامهم. كما قام السيد إنفانتينو، راعي النسخة الخامسة والعشرين، بتوزيع شهادات التخرج رفقة البروفيسور دينيس أوزوالد، مدير المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) ورئيس اللجنة العلمية لـ FIFA Master.

أكمل 25 خريجًا من 23 دولة، بعد اختيارهم من بين 500 متقدم، وحدات دراسية في العلوم الإنسانية والإدارة والقانون قبل تنفيذهم مشروع تخرج خلال رحلتهم التعليمية التي استمرت 12 شهرًا.

وقال رئيس FIFA: "عليكم الإيمان بأحلامكم، وإذا آمنتم بجد، وعملتم بجد أيضًا، فبالطبع، يمكن تحقيق هذه الأحلام". "وهذه هي النصيحة الوحيدة التي أريد أن أقدمها لكم اليوم، والتي يجب أن تحملوها في قلوبكم لبقية حياتكم، لأن الإيمان بأنفسكم، وبالطبع حماية الرياضة التي نتواجد فيها دائمًا، أمر حيوي لقيادة المنظمات في المستقبل".

وأضاف قائلًا: "عليكم الإيمان بما تفعلونه، ينبغي عليكم حماية اللعبة، وعليكم الإيمان بالقيم التي تصنع لعبتنا، والتي تجعل (ليس فقط) كرة القدم وكل رياضة ما هي عليه اليوم، وهذه القيم تستحق أفضل القادة".

يُنظَم FIFA Master من قِبل CIES بالشراكة مع ثلاث جامعات: جامعة دي مونتفورت في ليستر بالمملكة المتحدة؛ وكلية بوكوني للإدارة في ميلانو بإيطاليا؛ وجامعة نوشاتيل بسويسرا. وقد تم إنشائه في عام 2000 بهدف تعزيز التعليم الإداري في عالم الرياضة، ونمى ليصبح برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا يعمل على تطوير المدراء الشاملين القادرين على التعامل مع عالم الرياضة متزايد التعقيد.

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يضم FIFA Master الآن أكثر من 700 خريجًا، يمثلون أكثر من 120 جنسية. ويعمل 90% منهم في مجال الرياضة، بما في ذلك تواجد نحو 350 منهم في مجال كرة القدم، بما يتضمن عدد 75 منهم يعملون في FIFA. هذا وقد تخرج من البرنامج ما يقرب من 240 طالبة من جميع أنحاء العالم ويعملن الآن في صناعة الرياضة العالمية، مثل الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية في التجديف، إيما تويج من نيوزيلندا، والفائزة بدوري أبطال أوروبا للسيدات، آمي أوتاكي من اليابان.

كما توجه رئيس FIFA بالشكر إلى البروفيسور أوزوالد، ورئيس مجلس مؤسسة CIES، بيير كورنو، والأمين العام لـ CIES، فينسنت شاتزمان، والممثل الرسمي لرابطة خريجي الماجستير في FIFA، سيرج أسوم أسوم، والجامعات الشريكة الثلاث. وحضر الحفل أيضًا آرسين فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA.