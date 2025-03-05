دالاس تستضيف مركز البث الدولي لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™

سيُقام المركز الرسمي لعمليات جهات البث العالمية بمركز كاي بيلي هاتشيسون للمؤتمرات

عيَّن FIFA شركة HBS لتولي إدارة العمليات التشغيلية لمركز البث الدولي

سيكون مركز البث الدولي مجهزاً لاستيعاب ما يناهز 2000 من ممثلي وسائل الإعلام طيلة سبعة أشهر ممتدة بين مرحلة التحضير للبطولة وفترة إجراء المنافسات

يسر FIFA أن يعلن عن اختيار مركز كاي بيلي هاتشيسون للمؤتمرات الواقع وسط مدينة دالاس لاستضافة مركز البث الدولي لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™.

وستكون هذه المنشأة الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات المتطورة مركزاً تشغيلياً للعمليات المتعلقة ببث أحداث البطولة على الصعيد العالمي، حيث ستكون نسخة العام المقبل علامة فارقة في تاريخ اللعبة، علماً أنه من المقرر أن تقام في 16 مدينة مضيفة موزعة على كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

فبين يناير/كانون الثاني وأواخر يوليو/تموز 2026، سيكون مركز البث الدولي بمثابة العصب المركزي للعمليات المتعلقة بإنتاج المحتوى التلفزي والإذاعي والوسائط الجديدة، حيث تمتد المنشأة و على مساحة شاسعة تبلغ 45 ألف متر مربع. وباعتباره مركز الاتصالات لوسائل الإعلام المحلية والدولية، سيُؤَمِّن مركز البث الدولي تغطية البطولة بطريقة سلسة لتصل إلى مئات الملايين من عشاق كرة القدم في شتى أنحاء العالم.

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يقع فيها الاختيار على مدينة دالاس لاستضافة مركز البث الدولي خلال بطولة كأس العالم FIFA™، بعدما سبق لها الاضطلاع بهذا الدور المرموق في نسخة الولايات المتحدة الأمريكية 1994.

يُذكر أن مركز البث الدولي سيستفيد من خبرة شركة HBS الواسعة في هذا المجال، حيث عيَّنها FIFA لتولي إدارة العمليات التشغيلية لبث بطولةكأس العالم 2026 FIFA™، علماً أن HBS نجحت في تقديم الخدمات ذات الصلة خلال النسخ الست الأخيرة لبطولة كأس العالم FIFA، وذلك بفضل إشرافها على تأمين عمليات تشغيلية من الطراز العالمي، مستعينة في ذلك بأحدث التكنولوجيا المتطورة.

وفي هذ الصدد، قال ماتياس غرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم: "إذ يُتوقع أن تُضفي بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ دلالات جديدة على تجربة كرة القدم عبر العالم، فإننا فخورون بأن يستضيف مركز كاي بيلي هاتشيسون للمؤتمرات في دالاس مركز البث الدولي، الذي سيكون مجهزاً بمرافق من الطراز العالمي لتوفير خدمات رفيعة المستوى للإعلاميين من جميع أنحاء العالم".

“وأضاف: "تؤكد هذه الشراكة مدى التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير الجودة فيما يتعلق بعمليات البث. فبفضل بنيته التحتية الحديثة وخبرة شريكنا المحلي في مجال البث، HBS، سيوفر مركز البث الدولي بيئة مثالية لجهات البث والإعلاميين من أجل تغطية هذه البطولة التاريخية وسرد أحداثها. وبالإضافة إلى ذلك، ستُتاح الفرصة لممثلي وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف خبايا مدينة دالاس النابضة بالحياة، والتي تمتزج فيها معالم حضرية حديثة بآثار قديمة تضرب بجذورها عمق التاريخ، ناهيك عن التعرف على مختلف فرقها الرياضية العريقة التي تأسر قلوب الجماهير في شتى أنحاء العالم".

وسيكون مركز البث الدولي مجهزاً لاستيعاب ما يناهز 2000 من ممثلي وسائل الإعلام طيلة سبعة أشهر ممتدة بين مرحلة التحضير للبطولة وفترة إجراء المنافسات. كما سيكون بمثابة المقر الرئيسي لشريك FIFA الرئيسي في مجال البث (HB) وشركائه الإعلاميين (MPS) وقسم FIFA المعني بإنتاج المحتوى، فضلاً عن قسم FIFA المعني بالتكنولوجيا والابتكارات في كرة القدم.

وبهذه المناسبة، قال إريك جونسون، عمدة مدينة دالاس: "إذ يشكل اختيار مدينتنا لاستضافة مركز البث الدولي لبطولة كأس العالم 2026 FIFA انتصاراً هائلاً لدالاس وشهادة على جاذبيتنا العالمية واستعدادنا للتألق على الساحة العالمية، فإنه لمن دواعي سروري أن يكون مركز كاي بيلي هاتشيسون للمؤتمرات بمثابة منصة لإبراز خصائص مدينتنا وثقافتها الغنية والحفاوة التي يُظهرها أهالينا لملايين المشاهدين عبر العالم."

هذا وسيقدم مركز البث الدولي مجموعة من الخدمات التي من شأنها أن تلبي احتياجات مختلف الخبراء والمتخصصين والموظفين الذين سيعملون على المساعدة في نقل النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم FIFA لأكثر من 200 بلد حول العالم، علماً أن هذه الخدمات تشمل مقهى يعمل على مدار 24 ساعة وصالة للاستراحة وأكشاك لبيع المرطبات ومتجراً ومحلاً لبيع التذكارات، بالإضافة إلى كشك لخدمات الشحن السريع ومجموعة من الخدمات المصرفية ومحل لخدمات تنظيف الثياب، مما يوفر للعاملين في مركز البث العالمي كافة سبل الراحة التي من شأنها أن تمكنهم من التركيز على تقديم تغطية استثنائية للبطولة.

وفي هذا الصدد، قالت مونيكا بول، رئيسة لجنة التنظيم المحلية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ بشمال تكساس: "إن استضافة مركز البث الدولي تضع مدينة دالاس ومنطقة شمال تكساس في مركز اهتمام العالم خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026،وإنه لمن عظيم شرفنا أن نستضيف آلاف الإعلاميين في مركز كاي بيلي هاتشيسون للمؤتمرات، حيث سيسلطون الضوء على مدينتنا ومنطقتنا طوال البطولة، مما سيُظهر مرة أخرى قدرة مدينتنا ومنطقتنا على التعاون وتقديم الخدمات على صعيد عالمي".