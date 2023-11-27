جيل بعد جيل، كأس العالم FIFA 2026™ تقدم لحظات رائعة لمتطوعي دالاس وجماهيرها

بعد مرور اثنين وثلاثين عامًا على استضافة مباريات كأس العالم FIFA الولايات المتحدة الأمريكية 1994™ في ملعب كوتون بول، ترحب شمال تكساس بالعالم مجددًا في ملعب دالاس الرائع.

اجتذبت عودة البطولة السكان المحليين الذين شاركوا في نسخة 1994، والذين يتوقون إلى استعادة سحر كأس العالم FIFA™ ومشاركته مع الآخرين

تشاليس كونورز، المسؤولة الإعلامية لملعب دالاس 1994: "أعتقد أن البطولة جمعت الجميع. إنها تجسد الوحدة والتكاتف المجتمعي" مرّ أكثر من ثلاثة عقود منذ أن حسمت ركلة برانكو الحرة المتقنة مباراة ربع النهائي الكلاسيكية بين البرازيل وهولندا، لتُتوّج مسيرة ملعب كوتون بول العريقة في استضافة كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية 1994 FIFA™. شهدت دالاس - وكرة القدم في الولايات المتحدة - تغيرات كبيرة منذ ذلك الحين. فقد تضاعف عدد سكان هذه المدينة المزدهرة، التي تُعدّ مركزًا لمنطقة دالاس-فورت وورث الحضرية، منذ أوائل التسعينيات، ليصل إلى أكثر من 8 ملايين نسمة. كما ازدهرت كرة القدم عالميًا في شمال تكساس. تزدهر أندية الشباب والهواة والمحترفين، ويرتبط العديد من أعضاء المنتخب الأمريكي الذي أبهر الجميع في كأس العالم FIFA 2026™ بنادي إف سي دالاس لكرة القدم، الذي تأسس في أعقاب نجاح بطولة 1994. وقالت سيسيليا نيب، وهي معلمة تطوعت في العمليات الإعلامية خلال كأس العالم FIFA 1994 وعادت للمساعدة في مهرجان FIFA Fan Festival™ في دالاس بحديقة فير بارك: "لقد شهدت دالاس توسعًا ونموًا ملحوظين، وازدادت أعداد الجاليات الدولية فيها، كما ازدهر مجتمع كرة القدم".

“وأضافت: "لم أتخيل يوماً أن تتاح لي فرصة التطوع مجدداً. لقد كان ذلك حدثاً مميزاً للغاية في حياتي، وعندما علمت أن دالاس تتقدم بطلب لتكون المدينة المضيفة، عرفت أنني أريد المشاركة بطريقة أو بأخرى. إنه لأمر رائع أن أعود إلى نقطة البداية." ما لم يتغير على مدار 32 عامًا هو قدرة كأس العالم FIFA الفريدة على تغيير حياة من يخوضون غمارها، أو كما قالت نيب، أولئك الذين يساهمون في "شيء أعظم بكثير مني". ويتجلى الأثر طويل الأمد لتلك البطولة الأسطورية عام 1994 ليس فقط في انتشار كرة القدم في دالاس والولايات المتحدة، بل أيضًا في كلمات ومشاعر أشخاص مثل نيب. كانت نيب واحدة من بين العديد من سكان شمال تكساس الذين استلهموا من عام 1994، ثم انتهزوا الفرصة لإعادة عيش سحر كأس العالم FIFA هذا الصيف. استضاف ملعب كوتون بول، الذي افتُتح عام 1930، ست مباريات من كأس العالم FIFA عام 1994. أما ملعب دالاس الفسيح والرائع والمتطور، والذي يقع على بُعد حوالي 30 كيلومترًا إلى الغرب، فقد افتُتح عام 2009، واستضاف بالفعل سبع مباريات من كأس العالم 2026 FIFA، وما زال هناك مباراتان متبقيتان: مباراة دور الـ16 المرتقبة بين البرتغال وإسبانيا في 6 يوليو، ثم مباراة نصف النهائي بعد ثمانية أيام.

تشاليس كونورز أُعجبت كونورز بالاختلاف الكبير بين الملعبين عندما زارت مؤخرًا ملعب دالاس. بدأت كونورز، التي تشغل الآن منصب مديرة في جامعة قريبة، مسيرتها المهنية في مجال الإعلام، وخلال بطولة كأس العالم FIFA 1994، كانت مسؤولة الإعلام في ملعب كوتون بول. وقد شعرت بالفخر لكونها واحدة من امرأتين فقط تشغلان منصب مسؤولة الإعلام خلال تلك البطولة التاريخية. قالت كونورز: "تلقيت دعوة من مدير الإعلام في الملعب، إسرائيل موراليس، للقيام بجولة تعريفية خلف الكواليس للاطلاع على ما يجري هنا في ملعب دالاس، ورؤية الفروقات بين عامي 1994 و2026. لقد كان من دواعي سروري أن أتجول في أرجاء الملعب وأرى جميع الأماكن المتاحة لوسائل الإعلام، وأن أتعرف عن كثب على ما يجري في هذا الملعب الرائع." ومن بين الابتكارات التي أثارت إعجاب كونورز، تحسين وصول وسائل الإعلام بعد المباريات، مثل منصة "سوبر فلاش" لإجراء المقابلات، وتطبيق الترجمة الفورية لـ FIFA المستخدم خلال المؤتمرات الصحفية. لكن هذه الأمور كانت خاصة بوظيفتها السابقة. أما ما أذهلها حقًا فهو نمو اللعبة وكأس العالم FIFA بشكل عام، وكيف توحدت المنطقة بفضل الحماس غير المسبوق لأكبر بطولة كرة قدم وأكثرها تنوعًا في التاريخ.

"في عام 1994، زرعنا البذور، على ما أعتقد، وانطلقت كرة القدم بقوة - الدوري الأمريكي لكرة القدم، وغيرها - وكان النمو هنا في شمال تكساس مذهلاً. والآن، بعد 32 عامًا، نرى ثمار كل ذلك، ونستقبل العالم..."، هكذا قالت كونورز. وأضافت: "أينما ذهبت، سواءً إلى المتجر، أو في الممر القريب من مكتبي، أو أي مكان آخر، عندما تُعرض مباراة، أجد من يشاهدها، ونجتمع جميعًا لمشاهدتها. هذا هو الأهم. أعتقد أنها جمعتنا جميعًا. إنها مسألة وحدة وتضامن، ويمكننا جميعًا التحدث عنها في اليوم التالي. نتحدث جميعًا لغة واحدة". بالنسبة للمتطوعة يونيس دوهرينغ، يكمن الإرث الدائم لكأس العالم FIFA وقوته في قدرته على ربط الناس من مختلف أنحاء العالم. في عام 1994، كانت تعمل في قسم الاعتماد والتحكم بالدخول في ملعب كوتون بول. التقت بالأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، أثناء عملها عند مصعد كبار الشخصيات، ولا تزال على تواصل وثيق مع مديرها السابق. بعد ثلاثة عقود، تستقبل دوهرينغ الزوار من كل حدب وصوب بصفتها سفيرة المدينة المضيفة في مطار دالاس فورت وورث الدولي.

تقول: "من الممتع مقابلة المشجعين عند وصولهم، فهم في غاية الحماس عند هبوطهم، ثم مساعدتهم في الوصول إلى وجهتهم. إنه لأمر مُرضٍ حقًا". وتضيف: "حتى أنني حضرت مهرجان FIFA Fan Festival، وتفاعلت مع بعض اليابانيين والكروات والأرجنتينيين. حتى في متجر البقالة، أراهم يرتدون قمصان فرقهم، فأقترب منهم وأرحب بهم وأسألهم إن كان لديهم أي استفسارات. إنه لمن دواعي سروري أن أرى أناسًا مختلفين من بلدان أخرى". يمكن لجسور كأس العالم FIFA أن توحد المدن وتتجاوز المحيطات، بل وتعزز أيضًا الروابط الشخصية الحميمة. أصبح إرث بطولة 1994 متوارثًا عبر الأجيال، وتمنح بطولة كأس العالم 2026 FIFA الآباء فرصة مشاركة لحظات مميزة مع أطفالهم الذين قد يخوضون هذه التجربة للمرة الأولى. يحتفظ جون جوليان مارتينيز، أحد مشجعي البطولة، بذكريات حية عن حضوره مباراة ألمانيا وكوريا الجنوبية في ملعب كوتون بول عام 1994. يتذكر البداية القوية للأبطال (بما في ذلك ثنائية يورغن كلينسمان في الشوط الأول)، ثم عودة الكوريين القوية في الشوط الثاني التي رجّحت كفة جماهير كوتون بول لصالح الفريق الأقل حظًا.

يقول مارتينيز: "كانت البطولة جديدة هنا، لكن عام 1994 زاد من الوعي بهذه الرياضة بلا شك". يستمتع مارتينيز الآن بكأس العالم FIFA مع ابنه دومينيك، الذي انضم إليه في مهرجان مشجعي فير بارك. جون جوليان حارس مرمى سابق. لذا، فإن الحماس المحيط بالبطولة الجارية واهتمام ابنه بمشاهدة المباريات معًا قد أتاح فرصةً رائعةً لمناقشة تفاصيل اللعبة.