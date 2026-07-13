جو وكيكي: الرابط الاستثنائي بين ثنائي التطوع في دالاس خلال كأس العالم FIFA 2026

جو فلوريس هو متطوع في مجال إدارة المنافسات في دالاس ويعتمد على كلبة الخدمة كيكي للتعامل مع المصاعب الصحية والتحديات الحركية الجسيمة التي يواجهها

تم تدريب كيكي على رصد أي تغيّر في معدل ضربات القلب وتنبيهه في حالة انقطاع التنفس خلال النوم، وهو ما يسمح له بالتطوع بأمان

في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده منتخب الأرجنتين بتاريخ 26 يونيو/حزيران قبل المباراة، التقى اللاعب الأرجنتيني نيكولاس تاغليافيكو بالكلبة كيكي، ونشر صورة لها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي

الصورة المتعارفة عن الكلب هي أنه من أوفى أصدقاء الإنسان، ولكن ليس خلال تنفيذ مهمة في كأس العالم FIFA 2026™. إلا أن هذا لا ينطبق على كيكي، كلبة الخدمة الخاصة بجو فلوريس، المتطوع في مدينة دالاس في ولاية تكساس، فقد أمضت الأسابيع القليلة الماضية وراء كواليس الحدث الكروي الأضخم في العالَم للمحافظة على سلامة أفضل صديق لها.

جو هو متطوع في مجال إدارة منافسات كأس العالم FIFA 2026™ في دالاس، وتواجدت إلى جانبه في كل مباراة كلبته كيكي، التي ارتدت هي الأخرى قميص التطوّع، وبفضل التدريب الذي حصلت عليه، تمكّن جو من الاضطلاع بتجربة التطوّع رغم المصاعب الصحية والتحديات الحركية الجسيمة التي يواجهها.

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وقد انضم جو وكيكي إلى التشكيلة الأساسية لبرنامج FIFA المعني بالتطوع قبل عام تقريباً من انطلاق البطولة، وقدّما الدعم خلال مرحلة اختيار المتطوعين. وعبر إسهامه في فريق إدارة المنافسات، يساعد جو في تحضير الأطقم والتحقق من الجوانب التشغيلية لضمان حسن سير عمليات البطولة. أما كيكي، فتتكفَّل بدعم جو ومراقبة قدرته على الحركة ورصد أي تغيّرات في معدل ضربات القلب، وهو ما من شأنه أن يسمح له بالتطوّع بكل أمان.

وكيكي هي كلبة تم إنقاذها وإيداعها لدى ملجأ "بريري باوز" في مدينة غراند براري في ولاية تكساس، قبل أن تخضع لبرنامج تأهيل وتصبح كلبة الخدمة لجو، إذ ترافقه منذ ثماني سنوات. ويتذكر جو بداية مسيرتهما معاً بالقول: "أدركتُ منذ البداية أنها مميزة".

تم تدريب كيكي أولاً على الاستجابة لحالة انقطاع النفس الانسدادي الحاد أثناء النوم التي يُعاني منها جو، بحيث توقظه في حال توقّف جهاز التنفّس عن العمل خلال الليل. وبعد أن أصيب جو بقصور في القلب، خضعت كيكي لتدريب إضافي لترصد أي ارتفاع كبير في مستوى ضغط الدم أو في ضربات القلب، وهو ما يجعل كيكي بالنسبة إلى جو أكثر بكثير من مجرَّد رفيقة درب، إذ يقول: "إنها تلعب دوراً فعلياً في المحافظة على حياتي، لا كحيوان أليف وصديقة مقرّبة فحسب، بل إنها تحمي حياتي كل يوم".

وبالنسبة إلى جو، الذي سبق وعمل ضمن لجنة استضافة السوبر بول (المباراة النهائية لبطولة دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين) في مدينة نيو أورلينز، فإن التطوع في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ كان بمثابة تجربة مختلفة تماماً بالنظر إلى عدد المباريات المقامة وكذلك الفعاليات التي تجري على هامشها.

كما أشار جو إلى أن كيكي سرعان ما حظيت بترحيب حار من فريق التطوع: "تم منحها قميص تطوّع فور إدراكهم أنها ستكون جزءاً هاماً من عائلتنا هنا، إذ يُشكِّل مجتمع متطوعي كأس العالم FIFA والفريق أسرة حقيقية".

وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقده منتخب الأرجنتين بتاريخ 26 يونيو/حزيران عشية مباراة الأرجنتين والأردن، التقى الظهير الأيسر في تشكيلة الألبيسيليستي نيكولاس تاغليافيكو بالكلبة كيكي وأمضى معها بضع لحظات، ونشر صورة لها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ويشير جو إلى أن اللاعب طلب تحية كيكي بعدما لاحظ أنها كلبة خدمة، وهو ما شكّل تقديراً جديداً لصديقته الوفية: "أخذت الحياة منحى مختلفاً بالنسبة لنا نظراً لكون كيكي أصبحت الآن تحظى بالتقدير والاحترام من قِبل الجميع".

متحدثاً عن تجربته في التطوّع مع استمرار منافسات البطولة، يقول جو: "أتمنى أن يتذكر الجميع عند اختتام منافسات البطولة ما قدّمه كل متطوع فعلياً من أجل هذا الحدث ومن أجل كل مباراة وكافة الفعاليات التي نُظمّت هنا في دالاس".