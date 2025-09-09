كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ تزور أقصى منطقة جنوبية في حدث تاريخي

حققّت جولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ إنجازاً تاريخياً بوصولها إلى مستوطنة بويرتو ويليامز المعزولة، وهي أقصى نقطة جنوبية تصل إليها أي كأس من جوائز FIFA - على بُعد 600 ميل فقط من شبه الجزيرة القطبية الجنوبية. تقع بويرتو ويليامز، التي يقل عدد سكانها عن 3000 نسمة، والمطلة على قناة بيغل، في جزيرة نافارينو، وهي محمية للمحيط الحيوي تابعة لليونيسكو شمال كيب هورن، حيث يلتقي المحيطان الهادئ والأطلسي. وهي عاصمة مقاطعة أنتاركتيكا التشيلية، وتدير بلديات إقليم أنتاركتيكا التشيلي وكابو دي هورنوس. تأخذ الجولة الكأس إلى أقصى أنحاء البلاد، حيث بدأت في 3 سبتمبر/أيلول في نونيوا، سانتياغو، ثم سافرت إلى بويرتو ويليامز. من هناك، تتجه الجولة شمالًا إلى لا تيرانا في صحراء أتاكاما، على بُعد حوالي 2500 ميل في خط مستقيم. وتنتهي الجولة في 23 سبتمبر/أيلول في فالبارايسو. وكما هو الحال في المحطات الأخرى، ستتضمن زيارة الكأس، التي تستمر يومين، في بويرتو ويليامز أنشطة مجتمعية مفتوحة، وعروضاً ثقافية، وفرصاً للعائلات لالتقاط الصور مع الكأس وفيتو، تميمة البطولة الرسمية.