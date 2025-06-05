الكشف عن جدول مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025™ بعد إجراء القرعة

اتَّضحت معالم مجموعات نسخة هذا العام التي تشهد مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة

ستدور المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف ونظيره البرازيلي في الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط

تجري نسخة عام 2025 بين 17 أكتوبر/تشرين الأول و8 نوفمبر/تشرين الثاني

استضافت الرباط يوم الأربعاء 4يونيو/حزيران قرعة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™، حيث تعرَّفت المنتخبات الـ24 المشارِكة على منافسيها ضمن مرحلة المجموعات، والمسار المؤدي إلى النهائي. فخلال الفترة الممتدة بين 17 أكتوبر/تشرين الأول و8 نوفمبر/تشرين الثاني، ستتنافس أفضل منتخبات الناشئات على المجد العالمي بملاعب المملكة الواقعة في شمال أفريقيا. ومن المقرر أن تنطلق البطولة على إيقاع مواجهة مثيرة، حيث ستدور المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف ونظيره البرازيلي في الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط.

وقبل مراسم سحب القرعة، خاطب رئيس FIFA جياني إنفانتينو الضيوف في رسالة مسجلة عبر الفيديو، حيث أكد على الأهمية البالغة التي تنطوي عليها نسخة هذا العام: "في الواقع، تمثل هذه البطولة علامة فارقة في تاريخ كرة القدم للسيدات، إذ ستشهد لأول مرة في تاريخ كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA مشاركة 24 منتخباً من مختلف الاتحادات القارية الستة."

وأضاف الرئيس إنفانتينو: "ستكون هذه أول نسخة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA تُنظَّم في المملكة [المغربية]، حيث ستجلب البهجة والسعادة للملايين من الفتيات - والفتيان - كما ستُلهم أجيال المستقبل وستوحّد العالم."

وقد أشرف على إدارة القرعة كل من ساراي بيرمان، مديرة قسم FIFA المعني بكرة القدم السيدات، وخايمي يارزا، مدير بطولات FIFA، بمساعدة ضيفين مميزين من الدولة المضيفة، وهما اللاعبة المغربية الدولية الشابة وإحدى نجمات المنتخب المغربي للسيدات لكرة الصالات ضحى المدني؛ واللاعبة السابقة التي أصبحت ضمن الطاقم التدريبي للمنتخب المغربي للسيدات تحت 23 سنة فاطمة العسيري.

وبناءًا على نتائج القرعة، تم أيضاً إصدار الجدول النهائي لمباريات البطولة.