تعاون يجمع بين FIFA وAchieve Miami لإيصال كرة القدم والتعليم إلى الجميع

سمح هذا البرنامج بتوسيع أهداف Achieve Miami الرامية إلى رأب الصدوع التعليمية، بالإضافة إلى توفير الأنشطة التعليمية المرتكزة على كرة القدم والرياضة إلى المجتمعات المحرومة في ميامي

يحظى هذا التعاون بتمويل من صندوق كرة القدم العالمي للتعويضات FIFA

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من سنة على الافتتاح الرسمي لمكاتب FIFA في ميامي

تعاوَنَ FIFA مع Achieve Miami، المنظمة التعليمية غير الربحية، من أجل إضافة الأنشطة التعليمية المرتكزة على كرة القدم والرياضة إلى برامجها الحالية، في محاولة لدعم الجهود الرامية إلى رأب الصدوع التعليمية عند التلاميذ ذوي الدخل المنخفض في ميامي.

انطلق هذا التعاون أثناء فعالية خاصة في مدرسة Lake Stevens Elementary الإعدادية في ولاية ميامي الأمريكية، عقب اجتماع في مكاتب FIFA في ميامي، بين رئيس FIFA جياني إنفانتينو، ومؤسِّسة Achieve Miami ورئيستها لزلي ميلر سايونتز.

وفي هذا الإطار، صرّح رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "في FIFA، نؤمن أنّ كرة القدم أكثر من مجرّد لعبة، إنها قوّة عظمى لصنع الخير، ونحن ملتزمون بالتشجيع على التغيير الاجتماعي الإيجابي والترويج للشمولية والمساواة والتنمية وتوفير الفرص. وبالتالي، من الطبيعي جداً أن نوقّع على هذا التعاون مع Achieve Miami التي نتشارك معها القيم نفسها، ونتطلّع قدماً إلى العمل يداً بيد للمساعدة على تمكين التلاميذ المحتاجين وتزويدهم بالفرص اللازمة لإحداث تغييرات إيجابية في حياتهم."

وأردف رئيس FIFA قائلاً: "افتتح FIFA مكاتبه في ميامي، وقد انتقل قسم الشؤون القانونية والامتثال إليها في أغسطس/آب 2024، للدلالة على التزامنا بمدّ جذورنا في هذه المدينة، وليس بمناسبة كأس العالم FIFA فحسب، بل على المدى الطويل. فنحن نسعى إلى الاندماج في المجتمع."

تسعى منظمة Achieve Miami إلى تمكين التلاميذ، وبخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 سنة في المجتمعات المحرومة في ميامي، من خلال برامج تروّج للنمو الأكاديمي والقيادة والتطور على المستوى الشخصي، وتساعدهم على بناء الثقة بالنفس واكتساب المهارات الأساسية والوصول إلى الفرص التي تسمح لهم بإحداث تغييرات في حياتهم من خلال توفير الإرشاد وبرنامج الإثراء التربوي والانخراط الاجتماعي.

ومن جهتها، قالت مؤسِّسة المنظمة لزلي ميلر سايونتز: "تغمر الفرحة مؤسستنا لتعاونها مع FIFA، في سعينا إلى إلهام التلاميذ المحليين وتعليمهم وتمكينهم. ونحن نسعى إلى النهوض ببرامجنا من أجل إحداث تغيير دائم وهادف في المجتمع، من خلال تسخير قوة الرياضة والصحة، وهذه فرصة مذهلة أمام التلاميذ الذين يشعرون بالحماسة بينما تستعدّ ميامي لاستضافة كأس العالم FIFA 2026."

تعاون يجمع بين FIFA وAchieve Miami Previous 01 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 02 / 15 Achieve Miami President Leslie Miller Saiontz, FIFA Chief Legal and Compliance Officer Emilio García Silvero and FIFA Education manager Brittany Addams 03 / 15 Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 04 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 05 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 06 / 15 A child plays during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 07 / 15 FIFA Chief Legal and Compliance Officer Emilio García Silvero speaks during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 08 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 09 / 15 A group picture during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 10 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 11 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 12 / 15 Achieve Miami x FIFA Launch event 13 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 14 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 15 / 15 Achieve Miami x FIFA Launch event Next

وتجدر الإشارة إلى أنّه في السنة السابقة فقط، تمكنت Achieve Miami من تقديم خدماتها إلى أكثر من ألفي تلميذ من الحضانة إلى الصف الثاني عشر في أكثر من 60 مدرسة تقع في أحياء محرومة مثل ليتل هايتي، وأوفرتاون، وميامي غاردنز، وهومستيد. وتسعى Achieve Miami إلى إغلاق الفجوات في الفرص المتوفرة للأجيال القادمة من المتعلمين والقادة وتمكينهم من خلال برامج الإرشاد والإثراء التربوي في نهايات الأسبوع والعطل الصيفية، بالإضافة إلى توفير مبادرات طوال السنة لمساعدتهم على الالتحاق بالجامعات وإطلاق مسيراتهم المهنية.

ويهدف هذا التعاون بين FIFA وAchieve Miami، المموَّل من صندوق كرة القدم العالمي للتعويضات FIFAإلى زيادة الفرص المتوفرة للتلاميذ للوصول إلى برامج التعليم في نهاية الأسبوع والعطل الصيفية، وتنمية المهارات الحياتية الأساسية مثل الصحة الجسدية والغذائية، والاستعداد إلى الالتحاق بالجامعات وبناء مسيرة مهنية في عالم الرياضة.