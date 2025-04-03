تعاون بين المغنية تانيا والمغني إيلياه سيشيل لإصدار الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™

تحمل الأغنية عنوان "بوم سي سي" (Boom SE SE) وأصبحت متاحة على أهم منصات البث الموسيقي

سيؤدي الفنانان هذه الأغنية خلال القرعة الرسمية للبطولة التي تجري يوم الجمعة وتبثها منصة FIFA+

تذاكر البطولة الأولى التي ينظمها FIFA بدولة سيشيل بين 1 و11 مايو/أيار متاحة بدءاً من سعر 10 دولارات أمريكية

تعاوَن FIFA مع المغنية تانيا والمغني إيلياه سيشيل لإصدار الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™، والتي تحمل عنوان "بوم سي سي" (Boom SE SE)، التي تمتاز بألحانها الراقصة وكلماتها الملهمة وإيقاعاتها الاستوائية، بحيث تعكس الأجواء المنتظرة في أول بطولة ينظّمها FIFA على تراب سيشيل، والتي ستشهد تنافس نجوم الكرة الشاطئية بين 1 و11 مايو/أيار.

وسيكون الجمهور الذي سيُتابع البث الحي للقرعة الرسمية للبطولة عبر منصة FIFA+ يوم الجمعة على موعد مع أداء استثنائي للأغنية الرسمية التي سيؤديها الفنانان إيلياه سيشيل وتانيا لإثارة حماس الجمهور قبيل انطلاق النسخة الأولى من مونديال كرة القدم الشاطئية في أفريقيا.

تجمع أغنية البطولة بين اسمين من أشهر موسيقيي المنطقة، إذ حصدت تانيا بصوتها الساحر والمميز شعبية كبيرة، وحظيت بجوائز محلية وإقليمية، بينما توسّعت قاعدتها الجماهيرية على مدى أكثر من عقد في الوسط الفني الذي شهد أداءها لأنماط موسيقية متنوعة تشمل السول والريغي والآر آند بي.

أما إيلياه، فتمتد مسيرته الفنية لأكثر من 30 سنة، ويمزج في أعماله بين إيقاعات السيشيل التقليدية وموسيقي الراغا، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة في المنطقة وخارجها. وعن الأغنية الرسمية للبطولة، قال إيلياه سيشيل: "تمثِّل هذه الأغنية احتفالاً بلحظات استثنائية لسيشيل. وبغضّ النظر عن المكان الذي سيستمع فيه الناس لهذه الأغنية، فإنها ستُحرّكهم، وستكون الخلفية الموسيقية المثالية لبطولة حافلة بالطاقة والإثارة".

أما تانيا، فقالت: "شرف كبير لي أن أمثل بلدي، وأنا فخورة للغاية بأداء هذه الأغنية الرائعة مع إيلياه. إني متحمسة جداً لانطلاق البطولة، ولأجواء البهجة التي ستبقى حاضرة في الذاكرة".

وبالنظر إلى أن أقل من شهر يفصلنا على انطلاق منافسات البطولة، فقد أصبحت تذاكر المباريات متاحة، بدءاً من 10 دولارات أمريكية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets ، وهو ما يمنح العائلات والأصدقاء والجماهير من كافة الأعمار فرصة للتقارب والاستمتاع ببطولة عالمية المستوى.

وسيُشارك في البطولة إلى جانب أصحاب الأرض، المنتخب البرازيلي المتربّع على العرش والذي سبق له الفوز باللقب ست مرات، ونظيره البرتغالي الذي اعتلى منصة التتويج مرتين، والمنتخب الإيطالي وصيف بطل النسخة السابقة. ويُستكمل عقد المنتخبات المتأهلة والتي ستعرف مسارها في قرعة يوم الجمعة بكل من بيلاروسيا وتشيلي والسلفادور وغواتيمالا وإيران واليابان وموريتانيا وعُمان وباراغواي والسنغال وإسبانيا وتاهيتي.

من جهتها، قالت مديرة قسم التسويق والاتصالات لدى اللجنة المحلية المنظمة إيمي كاساليتي بواليا: "’بوم سي سي ‘ هي الأغنية المثالية لتجسيد روح إثارة (بطولة) كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA، والتي بلغت مستوى حمى (تجتاح البلاد). لا يسعنا انتظار الترحيب بالجماهير والفرق من أرجاء المعمورة لاحتفال لن يُنسى بهذه الوجهة الساحرة".