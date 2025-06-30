FIFA يتعاون مع مؤسسات خيرية محلية لإتاحة الفرصة أمام الشباب من ذوي الدخل المحدود لحضور مباريات الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم للأندية FIFA

تخصيص أكثر من 3600 تذكرة لمؤسسات خيرية في المدن الأمريكية الخمس المضيفة لمواجهات ثمن النهائي

مؤسسات خيرية مثل Boys & Girls Clubs of America و Make-A-Wish America تتعاون مع FIFA لتوزيع التذاكر المجانية

المبادرة تأتي في إطار سعي FIFA لضمان أن تؤدي بطولة كأس العالم للأندية رسالتها كفعالية شاملة تربط أعداداً أكبر من الجماهير بكرة القدم

مع اقتراب بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ من مراحلها الحاسمة، يحرص FIFA على إتاحة الفرصة لشابّات وشبّان متميزين من محدودي الدخل لمُعايشة أجواء البطولة والعودة لديارهم بذكريات خالدة لا تُنسى.

تتميّز جماهير كأس العالم FIFA بتنوّعها اللافت، حيث يحتشد في المدرجات مشجعات ومشجعون أوفياء، يقطعون آلاف الأميال لدعم منتخباتهم الوطنية بشغف، إلى جانب المشجعين المحليين الذين يُضفون نكهة وطنية أصيلة على أجواء البطولة. وتحتفي بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ المقامة هذا الصيف في الولايات المتحدة بالشمولية والتقارب وتوسيع آفاق كرة القدم كلعبة تلتف حولها الجماهير من عشاق الساحرة المستديرة. وبُغية تحقيق هذه الغاية، وزّع FIFA حتى الآن أكثر من 3600 تذكرة على شابّات وشبّان من محدودي الدخل لحضور مباريات دور الـ 16 في مدن أتلانتا وتشارلوت وميامي وأورلاندو وفيلادلفيا.

وتتولى مؤسسات خيرية ومنظمات غير ربحية محلية، دخلت في شراكة مع FIFA، مهمة توزيع هذه التذاكر، بهدف إتاحة تجربة خالدة لا تُنسى لهؤلاء الشبّان والشابّات، ومن ثمّ فتح آفاق الإلهام لهم في مسيرة حياتهم مستقبلاً.

“من جانبه، صرّح رئيس FIFA جياني إنفانتينو خلال لقائه مع مؤسسة Achieve Miami التعليمية غير الربحية، التي وزعت تذاكر مباريات بايرن ميونيخ أمام فلامنغو، ويوفنتوس أمام ريال مدريد على ملعب هارد روك في ميامي: "في FIFA، نؤمن بأن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي قوة هائلة من أجل نشر الخير؛

ونحن ملتزمون بدفع عجلة التغيير الاجتماعي الإيجابي، وتعزيز الشمول والمساواة والتنمية وإتاحة الفرص".

وحتى تاريخ 29 يونيو/حزيران، كانت عشر مؤسسات خيرية وغير ربحية في أتلانتا وتشارلوت وميامي قد استلمت بالفعل تذاكر مجانية ووزعتها على الأطفال وعائلاتهم، حيث سيحضر العديد منهم أول مباراة كرة قدم في حياتهم وسط أجواؤ احتفالية بالملاعب. وفيما تتواصل منافسات دور الـ 16، تبحث ست مؤسسات خيرية أخرى على الأقل إمكانية الانضمام إلى هذه المبادرة. ومن بين المؤسسات الخيرية التي انضمّت بالفعل إلى المبادرة: أندية الفتيات والفتيان في أمريكا (Boys & Girls Clubs of America)، ومؤسسة تحقيق الأمنيات في أمريكا (Make-A-Wish America)، وشبكة مدارس KIPP الحكومية المستقلة.

أعلن فرع شبكة مدارس KIPP العامة في أتلانتا عن تسجيل أكثر من 4000 شخص لفرصة الحصول على تذكرة من بين 600 تذكرة مجانية. كانت مؤسسة Fútbol con Corazón ومقرها ميامي، التي تستخدم كرة القدم لتعزيز الصحة النفسية، والرفاه العاطفي والوجداني، وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، قد وزّعت 500 تذكرة مجانية بالفعل.