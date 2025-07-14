تعاون FIFA مع Vet Tix لتقديم تجربة لا تُنسى لقدامى المحاربين العسكريين وعائلاتهم في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

على مدار كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، قدّم FIFA أكثر من 53 ألف تذكرة مجانية للعسكريين في الخدمة وقدامى المحاربين، تقديراً لتفانيهم وخدمتهم للوطن

تبرّع FIFA بتذاكر للمؤسسات الخيرية المحلية والمنظمات المدنية ومجموعات الشباب خلال هذه البطولة الرائدة

وزَّعت منظمة Vet Tix أكثر من 30.2 مليون تذكرة مجانية منذ عام 2008 على أفراد القوات المسلحة الأمريكية لحضور فعاليات رياضية وحفلات موسيقية وعروض ترفيهية

من بين ملايين المشجعين الذين توافدوا لمتابعة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ هذا الصيف، كان هناك حضور مميز لمجموعة خاصة من كبار الشخصيات الذين حرص FIFA على دعوتهم بفخر لحضور المباريات، وهم من قدامى المحاربين في القوات المسلحة الأمريكية وعائلاتهم.

ومن خلال التبرعات المقدَّمة لمؤسسة تذاكر المحاربين القدامى، المعروفة باسم Vet Tix، حرص FIFA على أن يتمكن الرجال والنساء الذين خدموا وطنهم – أو لا يزال بعضهم في الخدمة العسكرية – من حضور مباريات هذه البطولة التاريخية بصحبة أحبّائهم. بلغ عدد التذاكر التي وُزّعت بالشراكة بين FIFA وVet Tix ما مجموعه 53863 تذكرة، في المدن الإحدى عشرة التي استضافت مباريات البطولة.

وقد عبّرت الرسائل والمنشورات التي شاركها المشجعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم الغامرة بحضور مباريات كأس العالم للأندية FIFA™، لتكون بمثابة دليل حيّ على التأثير الإيجابي العميق الذي يمكن أن تتركه مثل هذه التجربة الفريدة في نفوسهم.

فكتب سيزار، وهو محارب قديم خدم في الجيش الأمريكي لمدة عشر سنوات، عبر موقع Vet Tix الإلكتروني قائلاً: "أوجّه خالص شكري إلى FIFA وVet Tix على هذه الفرصة الرائعة لحضور مباراة [نصف النهائي بين تشيلسي وفلومينينسي]! كانت تجربة لا تُنسى أن أحظى بمعايشة أجواء مباراة على هذا المستوى من الأهمية من المدرجات. أما الحماس في المدرجات، والمشجعون، والمستوى العالمي للأداء على أرضية الملعب، فكلها عناصر اجتمعت لتجعل من البطولة تجربة تحدث مرة واحدة في العمر. وبصفتي من المحاربين القدامى، فإن لحظات كهذه تُشعرني حقاً بالتقدير، وأنا ممتنّ للغاية لهذا الكرم. شكراً لك يا FIFA على هذه المبادرة المؤثرة"!

أما إيفريت، الذي خدم في الجيش الأمريكي لمدة 18 عاماً، فقد حضر مباراة ربع النهائي بين الهلال وفلومينينسي يوم 4 يوليو/تموز في أورلاندو برفقة عائلته. وكتب قائلاً: "أن نتمكن من الاحتفال بيوم الاستقلال معاً وسط أجواء الحماس في المدرجات وروعة المباراة، فذلك أمر استثنائي بكل معنى الكلمة. كان لكرمكم أثر أكبر بكثير مما تتصورون. وبصفتي من قدامى المحاربين، فإن لحظات كهذه هي ما تخلق ذكريات تبقى معنا طويلاً، وتمنحنا شيئاً نتطلّع إليه في المستقبل. نحن ممتنون للغاية لعطائكم ودعمكم المستمر لمجتمع المحاربين القدامى."

كان ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في فيلادلفيا الوجهة الأكثر إقبالاً من جانب مستخدمي منصة Vet Tix، حيث تم التبرّع بما مجموعه 9596 تذكرة وتوزيعها فيه؛ فيما شهدت مدن أتلانتا وميامي وأورلاندو ولوس أنجلوس وسياتل استخدام أكثر من 6000 تذكرة. وقد تبرّع FIFA بتذاكر في كل واحدة من المدن الإحدى عشر المستضيفة لمباريات البطولة، لصالح مؤسسات خيرية ومنظمات مجتمعية ومجموعات شبابية لتوزيعها على أعضائها أو الأفراد الأكثر احتياجاً. وقد أضفى هؤلاء المستفيدون من التذاكر لمسة نابضة بالحيوية والحماس، ونكهة محلية مميزة في مدرجات البطولة.

وكان رئيس FIFA جياني إنفانتينو قد صرَّح الشهر الماضي قائلاً "نؤمن في FIFA بأن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي قوة جبّارة من أجل نشر الخير. نحن ملتزمون بإحداث تغيير اجتماعي إيجابي، وتعزيز الشمولية والمساواة والتنمية وإتاحة الفرص للجميع."