FIFA يُجدِّد شراكته مع دوري نجوم قطر والاتحاد القطري لكرة القدم بهدف تعزيز تطوير كرة القدم المحلية

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يوقع مذكرة تفاهم مع سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ودوري نجوم قطر

أُقيم حفل التوقيع في استاد لوسيل قبل نهائي كأس العرب قطر 2025 FIFA™

تهدف هذه الشراكة إلى رفع معايير إدارة الأندية الاحترافية والارتقاء بسُبُل تسيير شؤونها الإدارية

في إطار جهوده الرامية إلى جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق وإتاحة فرص التنافس على أعلى مستوى لمزيد من الأندية والدوريات واللاعبين بمختلف أنحاء العالم، جدَّد FIFA شراكته مع دوري نجوم قطر والاتحاد القطري لكرة القدم.

وفي هذا الصدد، وقَّع رئيس FIFA جياني إنفانتينو مذكرة تفاهم جديدة مع سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ودوري نجوم قطر، وذلك بهدف مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى رفع معايير إدارة أندية كرة القدم الاحترافية من الدرجتين الأولى والثانية للدوري القطري والعمل معاً على تعزيز سُبل تسيير شؤونها الإدارية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "لقد كان من دواعي سروري التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة مع دوري نجوم قطر والاتحاد القطري لكرة القدم، في خطوة ستُعزِّز شراكتنا الاستراتيجية الماضية في الارتقاء بالمعايير الاحترافية في كرة القدم للأندية. كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر إلى سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين وفريقه على دعمهم المتميز وتنظيمهم المبهر واستضافتهم الرائعة لعدد من فعاليات FIFA الكبرى هذا العام، ويتعلّق الأمر بكل من كأس العرب FIFA وكأس القارات FIFA وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA."

وأضاف الرئيس إنفانتينو "من خلال البرامج التعليمية وتبادل المعارف وتعزيز سُبل الدعم حرصاً على صحة اللاعبين واللاعبات، فإننا نعمل معاً لمساعدة الأفراد الموهوبين والأندية الطموحة على تحقيق النجاح والازدهار في منظومة كروية عالمية أكثر تنافسية واستدامة."

يُذكر أن ريادة قطر في استضافة البطولات الكبرى والتزامها بالابتكار لا تزال من الأسباب التي تجعل منها مساهماً رئيسياً في العصر الذهبي الجديد لكرة القدم للأندية على الصعيد العالمي.

وفي هذا الصدد، قال سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ودوري نجوم قطر "نحن سعداء بتمديد الاتفاقية القائمة بين FIFA ودوري نجوم قطر، إذ تُمثل خطوة مهمة تعكس قوة التعاون بين الطرفين، إذ تُغطّي هذه الشراكة مجالات عدة، منها التطوير الاستراتيجي لكرة القدم في جوانبها الفنية والإدارية، واستثمار الشغف الذي تحظى به اللعبة في كافة أرجاء المنطقة لتعزيز السلام وتسليط الضوء على القيم النبيلة التي تنطوي عليها كرة القدم في شتى أنحاء العالم."

يُذكر أن المرحلة القادمة من التعاون القائم بين FIFA والاتحاد القطري لكرة القدم ودوري نجوم قطر ستُركِّز على المشروع المندرج ضمن البرامج التعليمية. فمن خلال هذه الاتفاقية، سيُقدّم FIFA دعماً مخصَّصاً في المجالات متعدِّدة ومتنوّعة، منها برامج التبادل والتعليم الخاصة بمديري ووكلاء الأندية، فضلاً عن أنظمة دعم الصحة النفسية والصحة العامة للاعبين واللاعبات، علماً أن هذه البرامج لن تُركِّز على الجوانب النظرية فحسب، بل ستتمحور أيضاً حول إيجاد سُبُل تطبيقها من منظور عملي.

وقد أُقيم حفل التوقيع تزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر، حيث جرت مراسمه في استاد لوسيل قُبيل المباراة النهائية لكأس العرب FIFA 2025™ التي دارت رحاها بين منتخبي الأردن والمغرب، حيث تم تمديد نطاق مذكرة التفاهم التي أُبرمت أول مرة خلال عام 2022، علماً أن تجديد هذه الاتفاقية صادف أيضاً الذكرى السنوية الثالثة لتتويج الأرجنتين بكأس العالم FIFA™ للمرة الثالثة في تاريخ البطولة بعد فوزها على فرنسا في نهائي نسخة 2022 الذي جرى على أرضية نفس الملعب.