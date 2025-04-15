تأكيد قوائم لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™

تم الكشف عن القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في سيشيل 2025

تشهد البطولة حضوراً بارزاً لنجوم المنتخبات الـ 16 المشارِكة

تدور منافسات كأس العالم للكرة الشاطئية بين 1 و11 مايو/أيار والتذاكر متوفرة عبر الموقع FIFA.com/tickets

أكدت الدول الـ 16 المشارِكة في كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™ عن القوائم الرسمية لمنتخباتها التي ستخوض منافسات البطولة بين يومي الخميس 1 والأحد 11 مايو/أيار.

هذا وتشهد البطولة مشاركة نخبة لاعبي العالم من ستة اتحادات قارية تتنافس للتربع على العرش العالمي، مع العلم بأنها النسخة الأولى التي تجري في القارة الأفريقية، وهي باكورة بطولات FIFA التي تستضيفها سيشيل.

استدعى المنتخب البرازيلي حامل اللقب أسماء مألوفة في مونديال الكرة الشاطئية سبق واعتلت منصة التتويج في دبي العام الماضي، إذ تضمّ قائمة لاعبي الفريق كلاً من الحارس المتألق تيليكو والنجوم رودريغو وكاتارينو وإدسون هولك، بينما يُشارك تانجر في البطولة للمرة الأولى.

من جهته، يضمّ المنتخب الإيطالي، وصيف بطل النسخة السابقة، عدداً أقل من الأسماء المشاركة العام الماضي، ولكن بنفس نجوم الخط الهجومي، يتقدّمهم الفائز بجائزة كرة adidas الذهبية جوزيب جونيور. أما نجم كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2025 علي ميرشكاري فسيكون رأس حربة منتخب جمهورية إيران الإسلامية، الذي سيبذل كل ما في وسعه لمحاولة تحقيق نتيجة أفضل بعد الاكتفاء بالمركز الثالث في المشارَكة السابقة.

ومجدداً، سيُدافع الشقيقان البرتغاليان بي وليو مارتينز عن قميص منتخبهما الوطني. بينما تُعتبر هذه ثالث مشارَكة على التوالي للمنتخب الإسباني في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™، ويتقدم الكتيبة الإسبانية النجم تشيكي أرديل. ويتجه المنتخب البيلاروسي لخوض منافسات المجموعة الأولى معوِّلاً على خدمات نجمه إهار بريشتسل الذي كان أفضل هدافي نسخة العام الماضي، بينما سيعتمد المنتخب الموريتاني، الوافد الجديد لمونديال الكرة الشاطئية، على مهارات كابتن الفريق المتألق محمد ديالو.

كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™: القوائم الرسمية للمنتخبات.

يمكن الاطلاع على الجدول الكامل للمباريات هنا.

تذاكر البطولة متاحة عبر الرابط FIFA.com/tickets.