تأكيد إقامة نهائيات FIFAe في لُعبتَي ™eFootball وRocket League في 2025 و2026

يُواصل FIFA بناء أُسس محوريه لكرة القدم الإلكترونية عبر اتفاقيات شراكة تمتد لعدة سنوات سعياً للنهوض بمنظومة FIFAe

تم تأكيد إقامة نسختي 2025 و2026 من نهائيات FIFAe في لُعبتَي ™eFootball وRocket League بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

ستُقام منافسات تأهيلية على مدى موسم كامل، مما سيتيح لمزيد من الدول إمكانية المشاركة في البطولة عبر التصفيات الإقليمية

أكدت FIFAe، منصة FIFA المخصَّصة للترفيه ومُعايشة التجارب في مجال كرة القدم الرقمية والألعاب الإلكترونية، إقامة نسختي 2025 و2026 من نهائيات FIFAe، إذ ستتضمّن بطولة كأس العالم FIFAe™ المرتقبة منافسات لُعبة Rocket League من جهة، ولُعبة ™eFootball من جهة أخرى، والتي سيتم التنافس بها عبر الأجهزة المحمولة ووحدة التحكم على حد سواء، تأكيداً على أن نهائيات FIFAe ستشهد تتويج ثلاثة أبطال عالميين كلٌ في مجال تخصصه.

ومن تاريخ 10 الى 19 ديسمبر/كانون الأول 2025، ستستضيف العاصمة السعودية الرياض نسخة 2025 من نهائيات FIFAe والتي ستقام في SEF أرينا في بوليفارد رياض سيتي، حيث تُواصل المملكة ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بما يتماشى مع طموحاتها المندرجة ضمن رؤية 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، إذ سيعمل كل من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وFIFA على توفير حقل خصب لتطوير منظومة كرة القدم الإلكترونية (FIFAe) بما يخدم كل من المشجعين واللاعبين ومختلف الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد نجاح تنظيم نهائيات FIFAe خلال العامين الماضيين بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

نهائيات FIFAe لعام 2025 00:15

وفي هذا الصدد، قال كريستيان فولك، مدير قسم FIFA المعني بكرة القدم الإلكترونية والألعاب: "كان تجاوُب المشجعين مذهلاً بعد فعاليات العام الماضي، وهو ما أكَّد رؤيتنا الرامية إلى توفير بيئة ملائمة تستقطب مختلف المجتمعات المهتمة بكرة القدم الإلكترونية. فمن خلال إدراج مسابقات مجانية المشاركة وتأكيد إقامة المنافسات خلال الموسمين المقبلين، نكون قد قطعنا شوطاً مهماً في رحلتنا لتقريب اللعبة من دول ولاعبين من شتى أنحاء العالم، إذ يعكس توسيع شراكاتنا حجم الطموحات المشتركة لدى جميع الأطراف المعنية، بقدر ما يتيح لنا تطوير هياكل المنافسة بشكل مستدام حتى نتمكّن من تقديم أفضل تجربة مُمكنة للمشجعين واللاعبين على حد سواء." من جهته، قال مشعل القباني، المدير التنفيذي للرياضات الالكترونية: "استضافة نهائيات FIFAe حتى عام 2026 هو شهادة حية على إلتزامنا بدعم وإستضافة اهم واكبر محافل الرياضات الإلكترونية على المستويين الاقليمي والعالمي، اذ نضع تركيزنا دائماً نحو تقديم تجربة مميزة للاعبين والجمهور وتمكينهم من المنافسة والتفاعل في بيئة جاذبة لإظهار مهاراتهم وشغفهم وإبراز المكانة الجوهرية للمملكة كمركز عالمي ورائد لقطاع الالعاب والرياضات الإلكترونية، ونتطلّع للترحيب بالعالم مرة أخرى في SEF أرينا في الرياض خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل."

يُذكر أن استمرار هذه المنافسات المنضوية تحت مظلة FIFAe يأتي ثمرة للالتزام المشترك والثقة المتبادلة بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وذلك استناداً إلى النجاحات المشتركة في النسخ السابقة والإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها تلك المنافسات، حيث تضافرت جهود كافة الأطراف لإرساء أُسس التطوير المستمر للبطولات الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية القائمة على أساس التنافس بين مختلف دول العالم، علماً أن نسخة 2024 من نهائيات FIFAe حقَّقت أعلى نسبة مشاهدة خلال العام المنصرم على صعيد الأحداث الرياضية الافتراضية، بحسب مقياس ذروة المشاهدة، وهي البطولة التي تخلّلها العديد من منافسات الدرجة الأولى. وبناءًا على هذا النجاح، سيُواصل FIFA التفاعل مع الجيل القادم من جمهور كرة القدم على صعيد العالم، وذلك من خلال مبادراته المخصَّصة للرياضات الإلكترونية على مدار الموسم.

وشكّلت نسخة العام الماضي علامة فارقة في تطوُّر منصة FIFAe، حيث شملت البطولة إقامة العديد من المنافسات لأول مرة في تاريخ اللعبة، وذلك سعياً منها لتوفير منظومة تشمل كافة الألعاب المنضوية تحت مظلة كرة القدم الإلكترونية، إذ فازت المملكة العربية السعودية بلقب النسخة الافتتاحية لبطولة كأس العالم FIFAe™ في لعبة Rocket League، بينما كان لقب كأس العالم FIFAe من نصيب إندونيسيا ضِمن المنافسات التي جرت بأجهزة التحكم، في حين تربَّعت ماليزيا على عرش بطولة كأس العالم FIFAe في لعبة ™eFootball على الأجهزة المحمولة.

وبهدف الاستمرار في جعل كرة القدم الإلكترونية في متناول شريحة أوسع من الراغبين في المشاركة، ستشهد نسخة 2025 من نهائيات FIFAe فترة تأهيلية مفتوحة على مدى عدة أشهر، حيث ستشمل مجموعة من المنافسات المحلية والإقليمية، علماً أن نظام التأهل لنسخة هذا العام سيتيح لمزيد من الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة FIFA إمكانية التنافس على مقعد في هذه البطولة، وذلك في اطار السعي نحو بناء أُسس منظومة عالمية ومستدامة بأتم معنى الكلمة.